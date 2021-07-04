Вони програли, бо не читали книг: ще одна версія фіаско України на Євро

Андрій Кокотюха висловив думку, що наші футболісти поступилися через те, що не читали книжок. Або не люблять кіно. А може, тому що не записані в бібліотеку

Андрій Кокотюха висловив свою версію поразки України на Євро / Фото: Reuters

Український письменник Андрій Кокотюха знайшов причину невдалої гри збірної України в матчі проти Англії в 1/4 фіналу Євро-2020. Нагадаємо, наша команда поступилася 0:4 і покинула турнір. До речі, ми вже писали, що в Києві вболівальники зустріли збірну виконанням гімну. Шева: "Ви не уявляєте, як це важливо".

На своїй сторінці в Facebook Кокотюха висунув кілька теорій:

Вони програли, бо не ходять до музеїв і не записані в бібліотеку.

Вони програли, тому що не люблять кіно.

Вони програли, тому що не читали і не читають книг.

Незрозуміло, автор так пожартував або справді так думає. Проте в коментарях розгорнулися справжні баталії.

Нагадаємо, після перемоги України над Швецією спалахнув мовний скандал через збірну. Багато публічних особ розкритикували героя зустрічі Артема Довбика та й інших гравців команди за те, що вони спілкуються російською мовою. Потім пранкер зателефонував письменниці Ларисі Ніцой і від імені Довбика пообіцяв, що збірна перейде на українську мову.