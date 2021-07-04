Вболівальники зустріли збірну виконанням гімну. Шева: "Ви не уявляєте, як це важливо"

Сьогодні збірна України повернулася на батьківщину після вильоту з Євро-2020. В аеропорту команді влаштували сюрприз – зустріч з сотнями вболівальників. Правда, їм довелося трохи почекати, адже літак зі збірною України запізнився.
Збірна України повертається до Києва після Євро-2020: онлайн зустрічі в аеропорту
Коли ж літак з національною командою все ж приземлився, їх зустріли бурхливими оваціями і скандуванням "Україна, Україна". Гравці і тренери піднялися на невелику сцену. Фанати разом з Ярмаком, Фоззі та лідером гурту С.К.А.Й. Олегом Собчуком затягнули гімн України.
Після цього організатори зустрічі передали мікрофон головному тренеру синьо-жовтих Андрію Шевченку.
"Спасибі величезне за цю підтримку", – почав Шевченко, але його обірвали скандуванням "Шева, Шева". – "Я вдячний вам. Ви не уявляєте, як це було важливо, коли ми виходили на ігри. Ми дякуємо всім, хто вболівав за нас в Україні, ми відчували вашу підтримку. Дякую хлопцям за самовіддачу, гру. Слава Україні!"
Команда під "Червону руту" покинула сцену і швидко пішла в автобус. Не пощастило тільки Олександру Зінченку, кого фанати затиснули між собою і не відпускали, поки він не роздав всім автографи.