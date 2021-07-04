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Вболівальники зустріли збірну виконанням гімну. Шева: "Ви не уявляєте, як це важливо"

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
4 липня, 17:32
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Для футболістів зустріч в аеропорту стала сюрпризом, їх не попередили, що їх чекають сотні уболівальників, щоб подякувати за виступ на Євро-2020
Вболівальники зустріли збірну України в аеропорту
Вболівальники зустріли збірну України в аеропорту

Сьогодні збірна України повернулася на батьківщину після вильоту з Євро-2020. В аеропорту команді влаштували сюрприз – зустріч з сотнями вболівальників. Правда, їм довелося трохи почекати, адже літак зі збірною України запізнився.

Збірна України повертається до Києва після Євро-2020: онлайн зустрічі в аеропорту

Коли ж літак з національною командою все ж приземлився, їх зустріли бурхливими оваціями і скандуванням "Україна, Україна". Гравці і тренери піднялися на невелику сцену. Фанати разом з Ярмаком, Фоззі та лідером гурту С.К.А.Й. Олегом Собчуком затягнули гімн України.

Після цього організатори зустрічі передали мікрофон головному тренеру синьо-жовтих Андрію Шевченку.

"Спасибі величезне за цю підтримку", – почав Шевченко, але його обірвали скандуванням "Шева, Шева". – "Я вдячний вам. Ви не уявляєте, як це було важливо, коли ми виходили на ігри. Ми дякуємо всім, хто вболівав за нас в Україні, ми відчували вашу підтримку. Дякую хлопцям за самовіддачу, гру. Слава Україні!"

Команда під "Червону руту" покинула сцену і швидко пішла в автобус. Не пощастило тільки Олександру Зінченку, кого фанати затиснули між собою і не відпускали, поки він не роздав всім автографи.

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A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
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#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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