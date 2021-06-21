21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Євро-2020

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Нідерланди знищать Північну Македонію: прогноз на матч Євро-2020

Кирило Круторогов Кирило Круторогов
21 червня, 12:45
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Футбольний коментатор Кирило Круторогов прогнозує легку перемогу Нідерландів з рахунком 3:1 або 4:1
Прогноз на матч Північна Македонія - Нідерланди в третьому турі групового етапу Євро-2020
Прогноз на матч Північна Македонія - Нідерланди в третьому турі групового етапу Євро-2020

О 19:00 розпочнеться поєдинок нашої групи на Євро-2020. Дивитися онлайн Північна Македонія – Нідерланди можна на нашому сайті.

Північна Македонія – Нідерланди
21 червня, понеділок, о 19:00, канал Футбол 1

Матч, який з турнірної точки зору нічого не вирішує. Північна Македонія фінішує на четвертому місці, поступившись конкурентам за позиції вище – збірним Австрії та України. Нідерланди – однозначно на першому місці, обігравши потенційних конкурентів.

Для тренерів обох команд це відкриває можливість для ротації і перевірки резерву. Найімовірніше, у "ораньє" на полі ми побачимо юного хавбека Райана Гравенберха і молодого нападника Доніелла Малена.

Ймовірно, Ігор Ангеловски дасть відчути на смак свято під назвою Євро тим, хто майже не грав, як данину поваги всім футболістам. Ця команда ще ніколи не перемагала голландців – в 2004-му і 2005-му вони розписували нічиї в кваліфікації до ЧС-2006, а в 2008 і 2009-м "ораньє" двічі перемагали вже у відборі до Мундіалю-2010.

ПРОГНОЗ. Незважаючи на можливу ротацію, яка у збірної Нідерландів навряд чи буде глобальною, вони залишаються великими фаворитами цього протистояння. Чекаю результативного матчу – тотал більше 2,5 або більше 3,5 голів, обидві команди заб'ють і рахунок 3:1 або 4:1.

Котирування FAVBET :

  • тотал більше 2,5 голів – коефіцієнт 1.53
  • тотал більше 3,5 голів – коефіцієнт 2.26
  • обидві команди заб'ють – коефіцієнт 2.02
  • перемога Нідерландів 3:1 – коефіцієнт 9.40

У паралельному матчі о 19:00 зіграє наша національна команда. Онлайн Україна – Австрія з відео, фото і коментарями доступний на нашому сайті.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
2
5:1
6
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
2
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
2
5:2
6
2
Україна
2
4:4
3
3
Австрія
2
3:3
3
4
Північна Македонія
2
2:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
2
0:2
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
2
1:1
2
4
Польща
2
2:3
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
1:4
1
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Понеділок, 21 червня
19:00
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19:00
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22:00
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22:00
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Вівторок, 22 червня
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