Нідерланди знищать Північну Македонію: прогноз на матч Євро-2020

Футбольний коментатор Кирило Круторогов прогнозує легку перемогу Нідерландів з рахунком 3:1 або 4:1

Прогноз на матч Північна Македонія - Нідерланди в третьому турі групового етапу Євро-2020

О 19:00 розпочнеться поєдинок нашої групи на Євро-2020. Дивитися онлайн Північна Македонія – Нідерланди можна на нашому сайті.

Північна Македонія – Нідерланди

21 червня, понеділок, о 19:00, канал Футбол 1

Матч, який з турнірної точки зору нічого не вирішує. Північна Македонія фінішує на четвертому місці, поступившись конкурентам за позиції вище – збірним Австрії та України. Нідерланди – однозначно на першому місці, обігравши потенційних конкурентів.

Для тренерів обох команд це відкриває можливість для ротації і перевірки резерву. Найімовірніше, у "ораньє" на полі ми побачимо юного хавбека Райана Гравенберха і молодого нападника Доніелла Малена.

Ймовірно, Ігор Ангеловски дасть відчути на смак свято під назвою Євро тим, хто майже не грав, як данину поваги всім футболістам. Ця команда ще ніколи не перемагала голландців – в 2004-му і 2005-му вони розписували нічиї в кваліфікації до ЧС-2006, а в 2008 і 2009-м "ораньє" двічі перемагали вже у відборі до Мундіалю-2010.

ПРОГНОЗ. Незважаючи на можливу ротацію, яка у збірної Нідерландів навряд чи буде глобальною, вони залишаються великими фаворитами цього протистояння. Чекаю результативного матчу – тотал більше 2,5 або більше 3,5 голів, обидві команди заб'ють і рахунок 3:1 або 4:1.

Котирування FAVBET :

тотал більше 2,5 голів – коефіцієнт 1.53

тотал більше 3,5 голів – коефіцієнт 2.26

обидві команди заб'ють – коефіцієнт 2.02

перемога Нідерландів 3:1 – коефіцієнт 9.40

У паралельному матчі о 19:00 зіграє наша національна команда. Онлайн Україна – Австрія з відео, фото і коментарями доступний на нашому сайті.