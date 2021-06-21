21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
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Евро-2020

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Нидерланды уничтожат Северную Македонию: прогноз на матч Евро-2020

Кирилл Круторогов Кирилл Круторогов
21 июня, 12:45
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Футбольный комментатор Кирилл Круторогов прогнозирует легкую победу Нидерландов со счетом 3:1 или 4:1
Прогноз на матч Северная Македония - Нидерланды в третьем туре группового этапа Евро-2020
Прогноз на матч Северная Македония - Нидерланды в третьем туре группового этапа Евро-2020

В 19:00 будет сыгран поединок нашей группы на Евро-2020. Смотреть онлайн Северная Македония – Нидерланды можно на нашем сайте.

Северная Македония – Нидерланды
21 июня, понедельник, в 19:00, канал Футбол 1

Матч, который с турнирной точки зрения ничего не решает. Северная Македония финиширует на четвертом месте, уступив конкурентам за позиции выше – сборным Австрии и Украины. Нидерланды – однозначно на первом месте, обыграв потенциальных конкурентов.

Для тренеров обеих команд это открывает возможность для ротации и проверки резерва. Вероятнее всего, у "оранье" на поле мы увидим юного хавбека Райана Гравенберха и молодого нападающего Дониэлла Малена.

Вероятно, Игор Ангеловски даст почувствовать на вкус праздник под названием Евро тем, кто почти не играл, в качестве дани уважения всем футболистам. Эта команда еще никогда не побеждала голландцев – в 2004-м и 2005-м они расписывали ничьи в квалификации к ЧМ-2006, а в 2008 и 2009-м "оранье" дважды побеждали уже в отборе к Мундиалю-2010.

ПРОГНОЗ. Несмотря на возможную ротацию, которая у сборной Нидерландов вряд ли будет глобальной, они остаются большими фаворитами этого противостояния. Жду результативного матча – тотал больше 2,5 или больше 3,5 голов, обе команды забьют и счет 3:1 или 4:1.

Котировки FAVBET:

  • тотал больше 2,5 голов – коэффициент 1.53
  • тотал больше 3,5 голов – коэффициент 2.26
  • обе команды забьют – коэффициент 2.02
  • победа Нидерландов 3:1 – коэффициент 9.40

В параллельном матче в 19:00 сыграет наша национальная команда. Онлайн Украина – Австрия с видео, фото и комментариями доступен на нашем сайте.

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Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
2
5:1
6
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
2
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
2
5:2
6
2
Украина
2
4:4
3
3
Австрия
2
3:3
3
4
Северная Македония
2
2:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
2
1:0
4
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
2
0:2
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
2
1:1
2
4
Польша
2
2:3
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
Венгрия
2
1:4
1
Показать больше
Все таблицы Евро
Понедельник, 21 июня
19:00
Смотри на: Трансляция
19:00
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22:00
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22:00
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Вторник, 22 июня
22:00
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22:00
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