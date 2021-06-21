Нидерланды уничтожат Северную Македонию: прогноз на матч Евро-2020

Футбольный комментатор Кирилл Круторогов прогнозирует легкую победу Нидерландов со счетом 3:1 или 4:1

Прогноз на матч Северная Македония - Нидерланды в третьем туре группового этапа Евро-2020

В 19:00 будет сыгран поединок нашей группы на Евро-2020. Смотреть онлайн Северная Македония – Нидерланды можно на нашем сайте.

Северная Македония – Нидерланды

21 июня, понедельник, в 19:00, канал Футбол 1

Матч, который с турнирной точки зрения ничего не решает. Северная Македония финиширует на четвертом месте, уступив конкурентам за позиции выше – сборным Австрии и Украины. Нидерланды – однозначно на первом месте, обыграв потенциальных конкурентов.

Для тренеров обеих команд это открывает возможность для ротации и проверки резерва. Вероятнее всего, у "оранье" на поле мы увидим юного хавбека Райана Гравенберха и молодого нападающего Дониэлла Малена.

Вероятно, Игор Ангеловски даст почувствовать на вкус праздник под названием Евро тем, кто почти не играл, в качестве дани уважения всем футболистам. Эта команда еще никогда не побеждала голландцев – в 2004-м и 2005-м они расписывали ничьи в квалификации к ЧМ-2006, а в 2008 и 2009-м "оранье" дважды побеждали уже в отборе к Мундиалю-2010.

ПРОГНОЗ. Несмотря на возможную ротацию, которая у сборной Нидерландов вряд ли будет глобальной, они остаются большими фаворитами этого противостояния. Жду результативного матча – тотал больше 2,5 или больше 3,5 голов, обе команды забьют и счет 3:1 или 4:1.

Котировки FAVBET:

тотал больше 2,5 голов – коэффициент 1.53

тотал больше 3,5 голов – коэффициент 2.26

обе команды забьют – коэффициент 2.02

победа Нидерландов 3:1 – коэффициент 9.40

В параллельном матче в 19:00 сыграет наша национальная команда. Онлайн Украина – Австрия с видео, фото и комментариями доступен на нашем сайте.