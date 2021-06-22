Ненудний гороскоп на 22 червня: Терези змінять свої плани, а Раки замисляться про майбутнє

Астрологічний і спортивний прогноз на вівторок, 22 червня, для всіх знаків зодіаку. Після напруженого вечора біля телевізора, вас чекають не менш напружені аналітичні пересуди про пережите на Євро-2020

Гороскоп на понеділок 22 червня для всіх знаків зодіаку

Передостанній день групового турніру Євро-2020 дасть поживу для роздумів. Цей вівторок принесе здивування одним, і все – від результатів матчів. Іншим – непогані новини.

ОВЕН. 21 березня – 20 квітня

Для Овнів день емоційної стабільності. Навіть вчорашній матч збірної України не виб'є вас з колії незворушності. Саме час зайнятися справою, за яку вам буде не соромно.

ТЕЛЕЦЬ. 21 квітня – 20 травня

Цей день може бути повний сюрпризів. Вийде багато з того, що планувалося раніше. Ще вас чекає захоплюючий вечір біля телевізора: два матчі на Євро-2020!

БЛИЗНЯТА. 21 травня – 21 червня

Доведено, що пробіжка на півтора кілометри щовівторка продовжує життя Близнят на хвилину. Бігайте, так будинок для пристарілих стане сиротою.

РАК. 22 червня – 22 липня

Якщо Рак нарешті й зважиться піти в спортзал, робити це потрібно рано вранці, перш ніж мозок прокинеться і зрозуміє, що ж відбувається.

ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня

Носіям цього знаку, начитавшись в Інтернеті про користь щоденної ходьби пішки на шість кілометрів, саме час подумати, де вони можуть опинитися через 60 років.

ДІВА. 24 серпня – 22 вересня

Сьогодні як ніколи високі сумніви про користь від занять спортом. Думки, що вони не принесуть вам бажаних переваг, зміцнять і знання того, що повні стегна реальних дів однаково не приховати за відвислий живіт. Все це захистить вас від необачного рішення про похід до басейну.

ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня

Шість мільярдів євро – це мінімальний бюджет для організації Олімпійських ігор в Парижі на 2024 рік. Сьогодні Терезам слід не вагаючись відмовитися від спонсорства, а досить логічно просто влаштуватися на дивані: по ТБ Хорватія – Шотландія і Чехія – Англія.

СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада

Вам благоволить удача. Сьогодні ваша робота може бути на перевірці, але начальство залишиться задоволеним. Сьогодні, в найкоротший день року, можна спробувати зробити ставку на матчі Євро.

СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня

Якщо ваші колеги трохи заздрять вам, то це логічно – адже ви насправді кращі за багатьох! Емоції від вчорашніх матчів дадуть привід весь сьогоднішній робочий день не займатися справою – і все це для користі справи!

КОЗОРІГ. 22 грудня – 19 січня

Вам, можливо, пощастить з виданням книги спогадів. Але редактор, всупереч вашому бажанню, наполягатиме на зміні її назви на "Як перетворити холостяцьку квартиру на еротичний притон". Погоджуйтеся, минулого не змінити.

ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого

Просто так фінансовий успіх не приходить. Вам сьогодні слід зупинитися, озирнутися, роздивитися обличчя в натовпі і скласти новий план шляху до збагачення. Позитивні емоції гарантовані!

РИБИ. 19 лютого – 20 березня

Зірки спорту рекомендують вам приймати більш зважені рішення протягом дня. Так, наприклад, поставити на результат матчу Хорватія – Шотландія, а якщо не зважитеся, то на Чехія – Англія. Зірки допоможуть!