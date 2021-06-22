21 червня 19:00 Відео
Україна 0
Австрія 1
21 червня 19:00 Про матч
Північна Македонія 0
Нідерланди 3
21 червня 22:00 Відео
Росія 1
Данія 4
21 червня 22:00 Відео
Фінляндія 0
Бельгія 2
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
Змінити мову на: RU Перейти до новин logo

Євро-2020

Головна Матчі Таблиці Команди Збірна України Місс Євро Прогнози Відео
СЬОГОДНІ Спорт Євро 2020

Ненудний гороскоп на 22 червня: Терези змінять свої плани, а Раки замисляться про майбутнє

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
22 червня, 08:07
Копіювати лінк
Астрологічний і спортивний прогноз на вівторок, 22 червня, для всіх знаків зодіаку. Після напруженого вечора біля телевізора, вас чекають не менш напружені аналітичні пересуди про пережите на Євро-2020
Гороскоп на понеділок 22 червня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на понеділок 22 червня для всіх знаків зодіаку

Передостанній день групового турніру Євро-2020 дасть поживу для роздумів. Цей вівторок принесе здивування одним, і все – від результатів матчів. Іншим – непогані новини.

ОВЕН. 21 березня – 20 квітня

Для Овнів день емоційної стабільності. Навіть вчорашній матч збірної України не виб'є вас з колії незворушності. Саме час зайнятися справою, за яку вам буде не соромно.

ТЕЛЕЦЬ. 21 квітня – 20 травня

Цей день може бути повний сюрпризів. Вийде багато з того, що планувалося раніше. Ще вас чекає захоплюючий вечір біля телевізора: два матчі на Євро-2020!

БЛИЗНЯТА. 21 травня – 21 червня

Доведено, що пробіжка на півтора кілометри щовівторка продовжує життя Близнят на хвилину. Бігайте, так будинок для пристарілих стане сиротою.

РАК. 22 червня – 22 липня

Якщо Рак нарешті й зважиться піти в спортзал, робити це потрібно рано вранці, перш ніж мозок прокинеться і зрозуміє, що ж відбувається.

ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня

Носіям цього знаку, начитавшись в Інтернеті про користь щоденної ходьби пішки на шість кілометрів, саме час подумати, де вони можуть опинитися через 60 років.

ДІВА. 24 серпня – 22 вересня

Сьогодні як ніколи високі сумніви про користь від занять спортом. Думки, що вони не принесуть вам бажаних переваг, зміцнять і знання того, що повні стегна реальних дів однаково не приховати за відвислий живіт. Все це захистить вас від необачного рішення про похід до басейну.

ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня

Шість мільярдів євро – це мінімальний бюджет для організації Олімпійських ігор в Парижі на 2024 рік. Сьогодні Терезам слід не вагаючись відмовитися від спонсорства, а досить логічно просто влаштуватися на дивані: по ТБ Хорватія – Шотландія і Чехія – Англія.

СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада

Вам благоволить удача. Сьогодні ваша робота може бути на перевірці, але начальство залишиться задоволеним. Сьогодні, в найкоротший день року, можна спробувати зробити ставку на матчі Євро.

СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня

Якщо ваші колеги трохи заздрять вам, то це логічно – адже ви насправді кращі за багатьох! Емоції від вчорашніх матчів дадуть привід весь сьогоднішній робочий день не займатися справою – і все це для користі справи!

КОЗОРІГ. 22 грудня – 19 січня

Вам, можливо, пощастить з виданням книги спогадів. Але редактор, всупереч вашому бажанню, наполягатиме на зміні її назви на "Як перетворити холостяцьку квартиру на еротичний притон". Погоджуйтеся, минулого не змінити.

ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого

Просто так фінансовий успіх не приходить. Вам сьогодні слід зупинитися, озирнутися, роздивитися обличчя в натовпі і скласти новий план шляху до збагачення. Позитивні емоції гарантовані!

РИБИ. 19 лютого – 20 березня

Зірки спорту рекомендують вам приймати більш зважені рішення протягом дня. Так, наприклад, поставити на результат матчу Хорватія – Шотландія, а якщо не зважитеся, то на Чехія – Англія. Зірки допоможуть!

Favbet
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
дівчата Євро
Історія однієї фотографії
Спортивні історії
Favbet стрим
Плейлист збірної
Favbet стрим
Дівчата покеру
PokerMatch

Сара
Шафак

Фінляндія
Міс Фінляндія-2012
Опитування
Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Росія
3
2:7
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Данія
3
5:4
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
2
0:2
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
2
1:1
2
4
Польща
2
2:3
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
1:4
1
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Понеділок, 21 червня
0:1
Відео Про матч
0:3
Дивись на: Про матч
1:4
Відео Про матч
0:2
Відео Про матч
Вівторок, 22 червня
22:00
Дивись на:
22:00
Дивись на:
Дивитись всі матчі

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти