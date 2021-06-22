21 июня 19:00 Видео
Украина 0
Австрия 1
21 июня 19:00 О матче
Северная Македония 0
Нидерланды 3
21 июня 22:00 Видео
Россия 1
Дания 4
21 июня 22:00 Видео
Финляндия 0
Бельгия 2
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
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Евро-2020

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Нескучный гороскоп на 22 июня: Весы изменят свои планы, а Раки задумаются о будущем

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
22 июня, 08:07
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Астрологический и спортивный прогноз на вторник, 22 июня, для всех знаков зодиака. После напряженного вечера у телевизора, вас ждут не менее напряженные аналитические пересуды о пережитом на Евро-2020
Гороскоп на понедельник 22 июня для всех знаков зодиака
Гороскоп на понедельник 22 июня для всех знаков зодиака

Предпоследний день группового турнира Евро-2020 даст пищу для размышлений. Этот вторник принесет удивление одним, и все – от результатов матчей. Другим – неплохие новости.

ОВЕН. 21 марта — 20 апреля

Для Овнов день эмоциональной стабильности. Даже вчерашний матч сборной Украины не выбьет вас из колеи невозмутимости. Самое время заняться делом, за которое вам будет не стыдно.

ТЕЛЕЦ. 21 апреля — 20 мая

Этот день может быть полон сюрпризов. Получится многое из того, что планировалось ранее. Еще вас ожидает увлекательный вечер у телевизора: два матча на Евро-2020!

БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая — 21 июня

Доказано, что пробежка на полтора километра каждый вторник продлевает жизнь Близнецов на минуту. Бегайте, так дом для престарелых осиротеет.

РАК. 22 июня — 22 июля

Если Рак наконец-то и решится пойти в спортзал, делать это нужно рано поутру, прежде чем мозг проснется и поймет, что же происходит.

ЛЕВ. 23 июля — 23 августа

Носителям этого знака, начитавшимся в Интернете о пользе каждодневной ходьбы пешком на шесть километров, самое время подумать, где они могут оказаться через 60 лет.

ДЕВА. 24 августа — 22 сентября

Сегодня как никогда высоки сомнения о пользе от занятий спортом. Мысли, что они не принесут вам желаемых преимуществ, укрепит и знание того, что полные бедра реальных дев все равно не скрыть за отвислый живот. Все это оградит вас от опрометчивого решения о походе в бассейн.

ВЕСЫ. 23 сентября — 23 октября

Шесть миллиардов евро – это минимальный бюджет для организации Олимпийских игр в Париже на 2024 год. Сегодня Весам следует не колеблясь отказаться от спонсорства, а весьма логично просто устроиться на диване: по ТВ Хорватия – Шотландия и Чехия – Англия.

СКОРПИОН. 24 октября — 22 ноября

Вам благоволит удача. Сегодня ваша работа может подвергнуться проверке, но начальство останется довольным. Сегодня, в самый короткий день года, можно попробовать сделать ставку на матчи Евро.

СТРЕЛЕЦ. 23 ноября — 21 декабря

Если ваши коллеги немного завидуют вам, то это логично – ведь вы на самом деле лучше многих! Эмоции от вчерашних матчей дадут повод весь сегодняшний рабочий день не заниматься делом – и все это для пользы дела!

КОЗЕРОГ. 22 декабря — 19 января

Вам, возможно, повезет с изданием книги воспоминаний. Но редактор, вопреки вашему желанию, будет настаивать на изменении ее названия на "Как превратить холостяцкую квартиру в эротический притон". Соглашайтесь, прошлого не изменить.

ВОДОЛЕЙ. 20 января — 18 февраля

Просто так финансовый успех не случается. Вам сегодня следует остановиться, оглядеться, рассмотреть лица в толпе и составить новый план пути к обогащению. Положительные эмоции гарантированы!

РЫБЫ. 19 февраля — 20 марта

Звезды спорта рекомендуют вам принимать более взвешенные решения в течение дня. Так, например, поставить на исход матча Хорватия – Шотландия, а если не решитесь, то на Чехия – Англия. Звезды помогут!

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Россия
3
2:7
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Дания
3
5:4
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
2
1:0
4
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
2
0:2
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
2
1:1
2
4
Польша
2
2:3
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
Венгрия
2
1:4
1
Показать больше
Все таблицы Евро
Понедельник, 21 июня
0:1
Видео О матче
0:3
Смотри на: О матче
1:4
Видео О матче
0:2
Видео О матче
Вторник, 22 июня
22:00
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22:00
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