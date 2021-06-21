Мілан готовий купити півзахисника збірної України

Руслан Малиновський в цьому сезоні своєю грою вразив настільки Мілан, що гранд італійського футболу готовий до трансферу українського гравця

Руслан Малиновський провів чудовий сезон в Аталанті / Фото: Getty Images

Італійський Мілан зацікавлений півзахисником Аталанти і збірної України Русланом Малиновським. Наш футболіст очолив незвичайний рейтинг на Євро-2020.

Якщо міланцям не вдасться домовиться з Малиновським, вони спробують купити іншого півзахисника Аталанти Йосипа Ілічича, повідомляє італійський журналіст Даніеле Лонго в Twitter.

Малиновський виступає за Аталанту з 2019 року. Раніше півзахисник грав за бельгійський Генк і донецький Шахтар. За збірну України Малиновський провів 39 матчів. У матчі проти Північної Македонії на Євро-2020 він не реалізував пенальті.

Руслан Малиновський став лідером за кількістю гольових передач за підсумками сезону-2020/2021 в чемпіонаті Італії. На рахунку українця 12 результативних передач в 36 матчах.