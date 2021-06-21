Милан готов купить полузащитника сборной Украины

Руслан Малиновский в этом сезоне своей игрой впечатлил настолько Милан, что гранд итальянского футбола готов к трансферу украинского игрока

Руслан Малиновский провел отличный сезона в Аталанте / Фото: Getty Images

Итальянский Милан заинтересован полузащитником Аталанты и сборной Украины Русланом Малиновским. Наш футболист возглавил необычный рейтинг на Евро-2020.

Если миланцам не удастся договорится с Малиновским, они попробуют заполучить другого полузащитника Аталанты Йосипа Иличича, сообщает итальянский журналист Даниэле Лонго в Twitter.

Малиновский выступает за Аталанту с 2019 года. Ранее полузащитник играл за бельгийский Генк и донецкий Шахтер. За сборную Украины Малиновский провел 39 матчей. В матче против Северной Македонии на Евро-2020 он не реализовал пенальти.

Руслан Малиновский стал лидером по количеству голевых передач по итогам сезона-2020/2021 в чемпионате Италии. На счету украинца 12 результативных передач в 36 матчах.