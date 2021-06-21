21 июня 45+4’
Украина 0
Австрия 1
21 июня 45+2’
Северная Македония 0
Нидерланды 0
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
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Евро-2020

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Милан готов купить полузащитника сборной Украины

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
21 июня, 19:41
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Руслан Малиновский в этом сезоне своей игрой впечатлил настолько Милан, что гранд итальянского футбола готов к трансферу украинского игрока
Руслан Малиновский провел отличный сезона в Аталанте
Руслан Малиновский провел отличный сезона в Аталанте / Фото: Getty Images

Итальянский Милан заинтересован полузащитником Аталанты и сборной Украины Русланом Малиновским. Наш футболист возглавил необычный рейтинг на Евро-2020.

Если миланцам не удастся договорится с Малиновским, они попробуют заполучить другого полузащитника Аталанты Йосипа Иличича, сообщает итальянский журналист Даниэле Лонго в Twitter.

Малиновский выступает за Аталанту с 2019 года. Ранее полузащитник играл за бельгийский Генк и донецкий Шахтер. За сборную Украины Малиновский провел 39 матчей. В матче против Северной Македонии на Евро-2020 он не реализовал пенальти.

Руслан Малиновский стал лидером по количеству голевых передач по итогам сезона-2020/2021 в чемпионате Италии. На счету украинца 12 результативных передач в 36 матчах.

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
2
5:1
6
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
2
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
2
5:2
6
2
Украина
2
4:4
3
3
Австрия
2
3:3
3
4
Северная Македония
2
2:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
2
1:0
4
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
2
0:2
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
2
1:1
2
4
Польша
2
2:3
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
Венгрия
2
1:4
1
Показать больше
Все таблицы Евро
Понедельник, 21 июня
0:1 (45+4’)
Смотри на: Трансляция
0:0 (45+2’)
Смотри на: Трансляция
22:00
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22:00
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Вторник, 22 июня
22:00
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22:00
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