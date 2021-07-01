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Швейцарія --
Іспанія --
2 липня 22:00
Бельгія --
Італія --
3 липня 19:00
Чехія --
Данія --
3 липня 22:00
Україна --
Англія --
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Матч проти Англії – наш фінал і наш шанс: Яремчук готовий битися в 1/4 фіналу Євро

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
1 липня, 18:07
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Футболісти збірної України не має наміру зупинятися на досягнутому після перемоги над шведами і рішуче налаштовані на бій з британцями
Роман Яремчук, збірна України
Роман Яремчук, збірна України / Фото: Reuters

Підопічні Андрія Шевченка продовжують підготовку до чвертьфіналу чемпіонату Європи вже в Римі. Тим часом став відомий суддя матчу Україна – Англія, що має зуб на британців. Сьогодні деякі гравці поспілкувалися з пресою.

Основний форвард "синьо-жовтих" Роман Яремчук поважає суперник, але готовий його обіграти. Слова нападника Гента наводить сайт УАФ.

  • Про майбутнього суперника:

"Це буде важкий матч для нас. Англія – дуже якісна команда, чудово діє в атаці і в захисті. Ми повинні бути дуже уважними. Англія є фаворитом, ми поважаємо кожного її гравця, але спробуємо показати себе з найкращого боку і довести, що здатні її здивувати".

  • У чому шанс України:

"Нам дуже важливо залишатися голодними. Адже такі турніри часто дарують сюрпризи. Ми розуміємо, що граємо проти однієї з найкращих збірних світу. Нам дуже важливо викластися на полі, показати свій максимум. Ми вже сконцентровані на прийдешній грі.

Раніше нам не завжди вдавалося показувати свою найкращу гру на Євро. Сподіваюся, це вдасться зробити в матчі проти англійців. На цій стадії кожна гра – як фінал. Ми повинні бути єдиними і самовіддано боротися на полі.

Коли працюєш з таким тренером, як Андрій Шевченко, це дає тобі багато в плані тактики і розуміння гри. Матч проти англійців – це шанс для нас в протистоянні з гравцями Прем'єр-ліги показати, на що ми здатні".

  • Про підтримку в Римі:

"Думаю, наші вболівальники зможуть створити потужну підтримку. Коли ми граємо проти таких команд, як Англія, не завадить якийсь додатковий фактор на нашу користь. Ним може стати підтримка глядачів. Сподіваюся, італійські любителі футболу також підтримають нас".

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Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Португалія
3
7:6
4
3
Німеччина
3
6:5
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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