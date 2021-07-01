Матч проти Англії – наш фінал і наш шанс: Яремчук готовий битися в 1/4 фіналу Євро

Підопічні Андрія Шевченка продовжують підготовку до чвертьфіналу чемпіонату Європи вже в Римі. Тим часом став відомий суддя матчу Україна – Англія, що має зуб на британців. Сьогодні деякі гравці поспілкувалися з пресою.

Основний форвард "синьо-жовтих" Роман Яремчук поважає суперник, але готовий його обіграти. Слова нападника Гента наводить сайт УАФ.

"Це буде важкий матч для нас. Англія – дуже якісна команда, чудово діє в атаці і в захисті. Ми повинні бути дуже уважними. Англія є фаворитом, ми поважаємо кожного її гравця, але спробуємо показати себе з найкращого боку і довести, що здатні її здивувати".

"Нам дуже важливо залишатися голодними. Адже такі турніри часто дарують сюрпризи. Ми розуміємо, що граємо проти однієї з найкращих збірних світу. Нам дуже важливо викластися на полі, показати свій максимум. Ми вже сконцентровані на прийдешній грі.

Раніше нам не завжди вдавалося показувати свою найкращу гру на Євро. Сподіваюся, це вдасться зробити в матчі проти англійців. На цій стадії кожна гра – як фінал. Ми повинні бути єдиними і самовіддано боротися на полі.

Коли працюєш з таким тренером, як Андрій Шевченко, це дає тобі багато в плані тактики і розуміння гри. Матч проти англійців – це шанс для нас в протистоянні з гравцями Прем'єр-ліги показати, на що ми здатні".