2 липня 19:00
Швейцарія --
Іспанія --
2 липня 22:00
Бельгія --
Італія --
3 липня 19:00
Чехія --
Данія --
3 липня 22:00
Україна --
Англія --
7 липня 17:00
Динамо --
Люцерн --
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Малиновський не боїться збірної Англії і знає, як її обіграти

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
1 липня, 16:35
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Півзахисник української команди впевнений, що все можливо, і вважає, що нашим до снаги обіграти родоначальників футболу при дотриманні плану
/ Фото: Reuters

У середу ввечері збірна України прилетіла з Глазго до Риму. Після важкої перемоги над шведами підопічні Андрія Шевченка готуються до битви з англійцями в чвертьфіналі. Приємно, що "синьо-жовті" не вважають свою місію виконаною і сподіваються на більше.

Читайте також, як діаспора зустріла збірну України в Римі.

Сьогодні наш хавбек Руслан Малиновський під час спілкування з журналістами підтвердив серйозність намірів. Його слова наводить сайт УАФ.

  • Про цілі на майбутнє:

"Я не згоден з твердженням, що у нас вже немає завдань. На останньому теоретичному занятті головний тренер наголосив, що не потрібно літати в хмарах і говорити, що ми вже досягли чогось. Ми вже бачили на цьому турнірі, що в футболі все можливо. Готуємося до гри дуже серйозно, сконцентровано".

  • Про суперника:

"Англія – дуже хороша команда, яка грає у швидкий футбол. Але ми вже грали проти Франції, Німеччині, Іспанії – у нас є досвід таких матчів. Нам не потрібно боятися, а треба виконувати план на гру. Англія – фаворит, тому на неї чинять більший тиск, ніж на нас. Якщо ми будемо максимально дотримуватися плану і продемонструємо повну самовіддачу, то, думаю, зможемо досягти результату".

  • Про дії Ярмоленка:

"В Андрія було мало ігрового часу в цьому сезоні. Але він – справжній капітан. Для нього гра з Англією буде особливою, адже це особливий шанс довести, чого він вартий".

Тим часом Усик залякав Англію перед матчем з Україною на Євро-2020.

Приємно подивитися, як наші обіграли-таки шведів в додатковий час:

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Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Португалія
3
7:6
4
3
Німеччина
3
6:5
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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