Малиновський не боїться збірної Англії і знає, як її обіграти

Півзахисник української команди впевнений, що все можливо, і вважає, що нашим до снаги обіграти родоначальників футболу при дотриманні плану

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У середу ввечері збірна України прилетіла з Глазго до Риму. Після важкої перемоги над шведами підопічні Андрія Шевченка готуються до битви з англійцями в чвертьфіналі. Приємно, що "синьо-жовті" не вважають свою місію виконаною і сподіваються на більше.

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Сьогодні наш хавбек Руслан Малиновський під час спілкування з журналістами підтвердив серйозність намірів. Його слова наводить сайт УАФ.

Про цілі на майбутнє:

"Я не згоден з твердженням, що у нас вже немає завдань. На останньому теоретичному занятті головний тренер наголосив, що не потрібно літати в хмарах і говорити, що ми вже досягли чогось. Ми вже бачили на цьому турнірі, що в футболі все можливо. Готуємося до гри дуже серйозно, сконцентровано".

Про суперника:

"Англія – дуже хороша команда, яка грає у швидкий футбол. Але ми вже грали проти Франції, Німеччині, Іспанії – у нас є досвід таких матчів. Нам не потрібно боятися, а треба виконувати план на гру. Англія – фаворит, тому на неї чинять більший тиск, ніж на нас. Якщо ми будемо максимально дотримуватися плану і продемонструємо повну самовіддачу, то, думаю, зможемо досягти результату".

Про дії Ярмоленка:

"В Андрія було мало ігрового часу в цьому сезоні. Але він – справжній капітан. Для нього гра з Англією буде особливою, адже це особливий шанс довести, чого він вартий".

Тим часом Усик залякав Англію перед матчем з Україною на Євро-2020.

Приємно подивитися, як наші обіграли-таки шведів в додатковий час: