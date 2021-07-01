2 липня 19:00
Швейцарія --
Іспанія --
2 липня 22:00
Бельгія --
Італія --
3 липня 19:00
Чехія --
Данія --
3 липня 22:00
Україна --
Англія --
7 липня 17:00
Динамо --
Люцерн --
9 липня 19:00
Шахтар --
Шальке --
Змінити мову на: RU Перейти до новин logo

Євро-2020

Головна Матчі Таблиці Команди Збірна України Місс Євро Прогнози Відео
СЬОГОДНІ Спорт Євро 2020

Борщ Україні на допомогу! Відомий суддя матчу з Англією, що має зуб на британців

Олена Павлова Олена Павлова
1 липня, 14:15
Копіювати лінк
Матч 1/4 фіналу Євро-2020 між українцями і англійцями розсудить німецький арбітр Фелікс Брих, який вже працював на поєдинку команди Шевченка на груповому етапі
Фелікс Брих показав жовту картку Сидорчуку в матчі України та Нідерландів
Фелікс Брих показав жовту картку Сидорчуку в матчі України та Нідерландів / Фото: Reuters

Німецький арбітр Фелікс Брих очолить суддівську бригаду на матч 1/4 фіналу Євро-2020 Україна – Англія. Зустріч "синьо-жовтих" з британцями відбудеться 3 липня в Римі на "Стадіо Олімпіко". Нагадаємо, що збірна України прилетіла з Глазго до Рима.

На лініях 45-річному Бриху допомагатимуть співвітчизники Марк Борщ і Штефан Лупп. Обов'язки четвертого арбітра виконає Карлос дель Серро Гранде. Арбітр системи VAR – Марко Фрітц. Деякі вболівальники розраховують, що німці будуть лояльнішими до України, оскільки в 1/8 фіналу Англія якраз вибила збірну Німеччини – 2:1.

Читайте також: Шикарний готель збірної України в Римі: номери по 10 000, піано-бар і вид на собор Святого Петра

Нагадаємо, що бригада Брих-Борщ-Лупп вже працювала на матчі збірної України на чемпіонаті Європи-2020. У 1-му турі групового етапу вона судила поєдинок проти Нідерландів (2:3).

/ Фото: AFP

Брих народився у Мюнхені, одружений, працював у банку адвокатом. Має докторський ступінь – захистив дисертацію на тему "Cтимулювання професійного спорту міською владою". У Бундеслізі з 2004 року. Арбітр ФІФА з 2007 року і входить до категорії УЄФА "Еліт".

Нагадаємо, що боротися з британцями команді Шевченка доведеться без травмованого Артема Бєсєдіна. Нападник Динамо вже пройшов обстеження в Києві – лікування і відновлення Бєсєдіна займе півроку.

Раніше Усик залякав Англію перед матчем з Україною на Євро-2020.

Favbet
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
дівчата Євро
збірна України
Відео голів Євро-2020
Людина-енергетик
Hell

Гравець
дня

13 200 м
Дізнайся хто
Favbet стрим
Фан-зона Євро
На трибуну
Покер - це спорт!
Новини покеру
Плейлист збірної
Favbet стрим
Дівчата покеру
PokerMatch

Сара
Шафак

Фінляндія
Міс Фінляндія-2012
Опитування
Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Португалія
3
7:6
4
3
Німеччина
3
6:5
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Пʼятниця, 2 липня
19:00
Дивись на:
22:00
Дивись на:
Субота, 3 липня
19:00
Дивись на:
22:00
Дивись на:
Дивитись всі матчі

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти