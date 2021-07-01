Борщ Україні на допомогу! Відомий суддя матчу з Англією, що має зуб на британців

Матч 1/4 фіналу Євро-2020 між українцями і англійцями розсудить німецький арбітр Фелікс Брих, який вже працював на поєдинку команди Шевченка на груповому етапі

Фелікс Брих показав жовту картку Сидорчуку в матчі України та Нідерландів / Фото: Reuters

Німецький арбітр Фелікс Брих очолить суддівську бригаду на матч 1/4 фіналу Євро-2020 Україна – Англія. Зустріч "синьо-жовтих" з британцями відбудеться 3 липня в Римі на "Стадіо Олімпіко". Нагадаємо, що збірна України прилетіла з Глазго до Рима.

На лініях 45-річному Бриху допомагатимуть співвітчизники Марк Борщ і Штефан Лупп. Обов'язки четвертого арбітра виконає Карлос дель Серро Гранде. Арбітр системи VAR – Марко Фрітц. Деякі вболівальники розраховують, що німці будуть лояльнішими до України, оскільки в 1/8 фіналу Англія якраз вибила збірну Німеччини – 2:1.

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Нагадаємо, що бригада Брих-Борщ-Лупп вже працювала на матчі збірної України на чемпіонаті Європи-2020. У 1-му турі групового етапу вона судила поєдинок проти Нідерландів (2:3).

/ Фото: AFP

Брих народився у Мюнхені, одружений, працював у банку адвокатом. Має докторський ступінь – захистив дисертацію на тему "Cтимулювання професійного спорту міською владою". У Бундеслізі з 2004 року. Арбітр ФІФА з 2007 року і входить до категорії УЄФА "Еліт".

Нагадаємо, що боротися з британцями команді Шевченка доведеться без травмованого Артема Бєсєдіна. Нападник Динамо вже пройшов обстеження в Києві – лікування і відновлення Бєсєдіна займе півроку.

Раніше Усик залякав Англію перед матчем з Україною на Євро-2020.