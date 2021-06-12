12 червня 16:00 Відео
Уельс 1
Швейцарія 1
12 червня 19:00 Про матч
Данія --
Фінляндія --
12 червня 22:00 Про матч
Бельгія --
Росія --
13 червня 16:00
Англія --
Хорватія --
13 червня 19:00
Австрія --
Північна Македонія --
13 червня 22:00 Україна
Нідерланди --
Україна --
14 червня 16:00
Шотландія --
Чехія --
14 червня 19:00
Польща --
Словаччина --
14 червня 22:00 Україна
Іспанія --
Швеція --
15 червня 19:00
Угорщина --
Португалія --
15 червня 22:00 Україна
Франція --
Німеччина --
16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00 Україна
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00 Україна
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00 Україна
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00 Україна
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00 Україна
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00 Україна
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00 OLL.TV
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00 Україна
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
21 червня 22:00 Україна
Фінляндія --
Бельгія --
22 червня 22:00 Україна
Чехія --
Англія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
23 червня 19:00 OLL.TV
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00 Україна
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
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Матч Данія – Фінляндія дограють сьогодні: коли продовжиться зустріч в Копенгагені

Олена Павлова Олена Павлова
12 червня, 21:15
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Півзахисник господарів Крістіан Еріксен прийшов до тями після того, як втратив свідомість на полі, і зустріч першого туру в групі В вирішили дограти сьогодні
Збірна Данії проти Фінляндії на Євро-2020
Збірна Данії проти Фінляндії на Євро-2020 / Фото: Reuters

Третій поєдинок чемпіонату Європи з футболу-2020 між збірними Данії та Фінляндії був зупинений на 43-й хвилині першого тайму. 29-летнйі півзахисник данців італійського Інтера Крістіан Еріксен несподівано втратив свідомість . Він просто впав на газон і не ворушився. На поле у ту ж мить вибігли медики, а поєдинок зупинили за рахунку 1: 1.

За останньою інформацією, Еріксен прийшов до тями і видирається з лап смерті. "Крістіан Еріксен прокинувся і проходить подальші обстеження в Рігшоспіталете", – зробили заяву в збірній Данії

Футболіст збірної Данії Крістіан Еріксен знепритомнів під час матчу Данія – Фінляндія

Що стосується зустрічі, матч Данія-Фінляндія продовжиться сьогодні – про це в Twitter повідомила Датська федерація футболу. Поєдинок поновиться о 21:30 за Києвом.

"Будуть зіграні останні чотири хвилини першого тайму, потім буде 5-хвилинна перерва, за яким послідує другий тайм", – повідомляє UEFA.

Раніше ми повідомляли, чому датський футболіст впав на поле . Свою думку висловив лікар збірної України.

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