Матч Данія – Фінляндія дограють сьогодні: коли продовжиться зустріч в Копенгагені

Півзахисник господарів Крістіан Еріксен прийшов до тями після того, як втратив свідомість на полі, і зустріч першого туру в групі В вирішили дограти сьогодні

Збірна Данії проти Фінляндії на Євро-2020 / Фото: Reuters

Третій поєдинок чемпіонату Європи з футболу-2020 між збірними Данії та Фінляндії був зупинений на 43-й хвилині першого тайму. 29-летнйі півзахисник данців італійського Інтера Крістіан Еріксен несподівано втратив свідомість . Він просто впав на газон і не ворушився. На поле у ту ж мить вибігли медики, а поєдинок зупинили за рахунку 1: 1.

За останньою інформацією, Еріксен прийшов до тями і видирається з лап смерті. "Крістіан Еріксен прокинувся і проходить подальші обстеження в Рігшоспіталете", – зробили заяву в збірній Данії

Футболіст збірної Данії Крістіан Еріксен знепритомнів під час матчу Данія – Фінляндія

Що стосується зустрічі, матч Данія-Фінляндія продовжиться сьогодні – про це в Twitter повідомила Датська федерація футболу. Поєдинок поновиться о 21:30 за Києвом.

"Будуть зіграні останні чотири хвилини першого тайму, потім буде 5-хвилинна перерва, за яким послідує другий тайм", – повідомляє UEFA.

Раніше ми повідомляли, чому датський футболіст впав на поле . Свою думку висловив лікар збірної України.