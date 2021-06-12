11 червня 22:00 Відео
Турція 0
Італія 3
12 червня 16:00 Про матч
Уельс --
Швейцарія --
12 червня 19:00 Про матч
Данія --
Фінляндія --
12 червня 22:00 Про матч
Бельгія --
Росія --
13 червня 16:00 Про матч
Англія --
Хорватія --
13 червня 19:00 Про матч
Австрія --
Північна Македонія --
13 червня 22:00 Про матч
Нідерланди --
Україна --
14 червня 16:00
Шотландія --
Чехія --
14 червня 19:00
Польща --
Словаччина --
14 червня 22:00
Іспанія --
Швеція --
15 червня 19:00
Угорщина --
Португалія --
15 червня 22:00
Франція --
Німеччина --
16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
Змінити мову на: RU Перейти до новин logo

Євро-2020

Головна Матчі Турнірна Таблиця Команди Збірна України Місс Євро-2021 Бомбардири Прогнози Відео
СЬОГОДНІ Спорт Євро 2020

Карабах – це Азербайджан! Російських журналістів не пустили в Баку

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
12 червня, 08:10
Копіювати лінк
Відразу три коментатори з "Матч ТВ" не змогли потрапити на матчі чемпіонату Європи в Баку, оскільки раніше відвідували окупований Карабах
Відомий коментатор Костянтин Геніч
Відомий коментатор Костянтин Геніч / Фото: Instagram

Вчора ми повідомляли, що журналіста німецького телеканалу WDR Роберта Кемпе позбавили акредитації на матчі Євро-2020 в Санкт-Петербурзі за запитом російської влади. Напередодні Євро Кемпе робив матеріал про "Газпромі" і його зв'язки з футбольним бізнесом в Європі.

Тепер прийшла черга російським журналістам розпаковувати валізи. Відразу трьом був заборонений в'їзд в Баку, де пройдуть поєдинки чемпіонату Європи.

Нобель Арустамян, Михайло Моссаковський і Костянтин Геніч, які працюють на "Матч ТВ", повідомили про безуспішну спробу потрапити в Азербайджан для роботи на матчах Євро-2020. Всі з них в минулому відвідували Карабах – територію, до недавнього часу окуповану Вірменією.

Нагадаємо, що Євро-2020 вчора стартував у Римі. У першому матчі турніру Італія розгромила Туреччину – 3:0.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
дівчата Євро
Історія однієї фотографії
Спортивні історії
Favbet стрим
Дівчата покеру
PokerMatch

Сара
Шафак

Фінляндія
Міс Фінляндія-2012
Опитування

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти