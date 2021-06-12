Карабах – це Азербайджан! Російських журналістів не пустили в Баку

Відразу три коментатори з "Матч ТВ" не змогли потрапити на матчі чемпіонату Європи в Баку, оскільки раніше відвідували окупований Карабах

Відомий коментатор Костянтин Геніч / Фото: Instagram

Вчора ми повідомляли, що журналіста німецького телеканалу WDR Роберта Кемпе позбавили акредитації на матчі Євро-2020 в Санкт-Петербурзі за запитом російської влади. Напередодні Євро Кемпе робив матеріал про "Газпромі" і його зв'язки з футбольним бізнесом в Європі.

Тепер прийшла черга російським журналістам розпаковувати валізи. Відразу трьом був заборонений в'їзд в Баку, де пройдуть поєдинки чемпіонату Європи.

Нобель Арустамян, Михайло Моссаковський і Костянтин Геніч, які працюють на "Матч ТВ", повідомили про безуспішну спробу потрапити в Азербайджан для роботи на матчах Євро-2020. Всі з них в минулому відвідували Карабах – територію, до недавнього часу окуповану Вірменією.

Нагадаємо, що Євро-2020 вчора стартував у Римі. У першому матчі турніру Італія розгромила Туреччину – 3:0.