11 червня 22:00 Про матч
Турція --
Італія --
12 червня 16:00
Уельс --
Швейцарія --
12 червня 19:00
Данія --
Фінляндія --
12 червня 22:00
Бельгія --
Росія --
13 червня 16:00
Англія --
Хорватія --
13 червня 19:00
Австрія --
Північна Македонія --
13 червня 22:00
Нідерланди --
Україна --
14 червня 16:00
Шотландія --
Чехія --
14 червня 19:00
Польща --
Словаччина --
14 червня 22:00
Іспанія --
Швеція --
15 червня 19:00
Угорщина --
Португалія --
15 червня 22:00
Франція --
Німеччина --
16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Помста Росії: у німецького журналіста відібрали акредитацію на матчі в Пітері

Олена Павлова Олена Павлова
11 червня, 19:32
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Кореспондента телеканалу WDR Роберта Кемпе позбавили можливості працювати на матчах Євро-2020 в Санкт-Петербурзі за запитом російської влади
Відкриється турнір в Римі
Відкриється турнір в Римі / Фото: UEFA.com

Журналіста німецького громадського телеканалу WDR Роберта Кемпе позбавили акредитації на матчі Євро-2020 в Санкт-Петербурзі за запитом російської влади – повідомляє RMC Sport. Раніше ми писали, що російські депутати скинуться Україні на нову форму.

Німецька асоціація журналістів (DJV) обурена такою поведінкою Росії і виступила проти заборони Кемпе працювати на Євро в Росії:

"Це неприпустиме посягання на свободу преси ще раз показує, що Росія не бажає бачити критичних статей і що це в подальшому позначається на журналістах"


Роберт Кемпе

Німецька асоціація журналістів очікувала, що УЄФА використовує свій вплив на Росію, щоб журналіст зміг працювати на Євро. Однак європейський орган відповів, що "не в змозі змінити таке рішення або отримати детальну інформацію про причини відхилення прохання".

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У прес-центрі МЗС РФ заявили, що не отримували ні від кореспондента, ні від редакції ніяких звернень стосовно акредитації журналіста на матчі чемпіонату Європи-2020 на Росії.

Кемпе співпрацює з WDR і ARD вже більше 10 років і спеціалізується на взаємозв'язку спорту і політики. Напередодні Євро робив матеріал про "Газпромі" і його зв'язки з футбольним бізнесом в Європі: "Зв'язок між" Газпромом "і УЄФА тісний, на мій погляд, вона виходить за рамки звичайного спонсорства".

/ Фото: AFP

Кемпе був також одним з авторів журналістського розслідування про корупційні схеми в ФІФА, зокрема про обставини голосувань про місце проведення ЧС з футболу в 2018 і 2022 роках, які дісталися Росії і Катару. А перед мундіалем-2018 в Росії він проводив розслідування по Чечні і с приводу найму північнокорейських робітників для будівництва стадіону в Москві.

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