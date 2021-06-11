Помста Росії: у німецького журналіста відібрали акредитацію на матчі в Пітері

Кореспондента телеканалу WDR Роберта Кемпе позбавили можливості працювати на матчах Євро-2020 в Санкт-Петербурзі за запитом російської влади

Відкриється турнір в Римі / Фото: UEFA.com

Журналіста німецького громадського телеканалу WDR Роберта Кемпе позбавили акредитації на матчі Євро-2020 в Санкт-Петербурзі за запитом російської влади – повідомляє RMC Sport. Раніше ми писали, що російські депутати скинуться Україні на нову форму.

Німецька асоціація журналістів (DJV) обурена такою поведінкою Росії і виступила проти заборони Кемпе працювати на Євро в Росії:

"Це неприпустиме посягання на свободу преси ще раз показує, що Росія не бажає бачити критичних статей і що це в подальшому позначається на журналістах"



Роберт Кемпе

Німецька асоціація журналістів очікувала, що УЄФА використовує свій вплив на Росію, щоб журналіст зміг працювати на Євро. Однак європейський орган відповів, що "не в змозі змінити таке рішення або отримати детальну інформацію про причини відхилення прохання".

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У прес-центрі МЗС РФ заявили, що не отримували ні від кореспондента, ні від редакції ніяких звернень стосовно акредитації журналіста на матчі чемпіонату Європи-2020 на Росії.

Кемпе співпрацює з WDR і ARD вже більше 10 років і спеціалізується на взаємозв'язку спорту і політики. Напередодні Євро робив матеріал про "Газпромі" і його зв'язки з футбольним бізнесом в Європі: "Зв'язок між" Газпромом "і УЄФА тісний, на мій погляд, вона виходить за рамки звичайного спонсорства".

/ Фото: AFP

Кемпе був також одним з авторів журналістського розслідування про корупційні схеми в ФІФА, зокрема про обставини голосувань про місце проведення ЧС з футболу в 2018 і 2022 роках, які дісталися Росії і Катару. А перед мундіалем-2018 в Росії він проводив розслідування по Чечні і с приводу найму північнокорейських робітників для будівництва стадіону в Москві.