28 червня 72’
Хорватія 1
Іспанія 2
28 червня 22:00
Франція --
Швейцарія --
29 червня 19:00
Англія --
Німеччина --
29 червня 22:00
Швеція --
Україна --
2 липня 22:00
Бельгія --
Італія --
3 липня 19:00
Чехія --
Данія --
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Євро-2020

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Хорватія – Іспанія: відео голів та огляд матчу 1/8 на Євро-2020

Олена Павлова Олена Павлова
28 червня, 19:54
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Хорватія повела в Копенгагені завдяки самому курйозному голу чемпіонату Європи-2020, проте іспанці зуміли відігратися до перерви
Збірна Іспанії проти Хорватії
Збірна Іспанії проти Хорватії / Фото: Reuters

У понеділок, 28 червня, у Копенгагені визначається ще один учасник чвертьфіналу Євро-2020. На полі "Паркена" в 1/8 зійшлися чемпіони Європи-2012 і віцечемпіони світу – 2018. Однак на груповому етапі обидві команди видавалися не дуже переконливими. Онлайн Хорватія – Іспанія іде на нашому сайті з усіма цікавими подробицями.

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Поєдинок проходив у досить рівній боротьбі, поки на 20-й хвилині Іспанія не пропустила найбільш курйозний гол цьогорічного турніру. Педрі віддавав передачу назад своєму голкіперові, а Сімон, якому в очі било сонце, що сідає, невдало прийняв м'яч, після чого снаряд опинився в сітці воріт.

Однак Іспанія змогла відігратися до кінця першого тайму. Сарабія підхопив м'яч у штрафний і точно пробив у кут воріт Хорватії.

Переможець сьогоднішнього матчу в чвертьфіналі зустрінеться з переможцем пари Франція – Швейцарія.

Нагадаємо, що Україна свій матч 1/8 фіналу проведе 29 червня в Глазго проти збірної Швеції.

Дивіться огляд матчу Хорватії на груповому етапі

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Понеділок, 28 червня
1:2 (72’)
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Вівторок, 29 червня
19:00
Дивись на:
22:00
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Пʼятниця, 2 липня
22:00
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Субота, 3 липня
19:00
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