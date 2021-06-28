Хорватія – Іспанія: відео голів та огляд матчу 1/8 на Євро-2020

У понеділок, 28 червня, у Копенгагені визначається ще один учасник чвертьфіналу Євро-2020. На полі "Паркена" в 1/8 зійшлися чемпіони Європи-2012 і віцечемпіони світу – 2018. Однак на груповому етапі обидві команди видавалися не дуже переконливими. Онлайн Хорватія – Іспанія іде на нашому сайті з усіма цікавими подробицями.
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Поєдинок проходив у досить рівній боротьбі, поки на 20-й хвилині Іспанія не пропустила найбільш курйозний гол цьогорічного турніру. Педрі віддавав передачу назад своєму голкіперові, а Сімон, якому в очі било сонце, що сідає, невдало прийняв м'яч, після чого снаряд опинився в сітці воріт.
Однак Іспанія змогла відігратися до кінця першого тайму. Сарабія підхопив м'яч у штрафний і точно пробив у кут воріт Хорватії.
Переможець сьогоднішнього матчу в чвертьфіналі зустрінеться з переможцем пари Франція – Швейцарія.
Нагадаємо, що Україна свій матч 1/8 фіналу проведе 29 червня в Глазго проти збірної Швеції.
Дивіться огляд матчу Хорватії на груповому етапі