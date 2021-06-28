Хорватія – Іспанія: відео голів та огляд матчу 1/8 на Євро-2020

Хорватія повела в Копенгагені завдяки самому курйозному голу чемпіонату Європи-2020, проте іспанці зуміли відігратися до перерви

Збірна Іспанії проти Хорватії / Фото: Reuters

У понеділок, 28 червня, у Копенгагені визначається ще один учасник чвертьфіналу Євро-2020. На полі "Паркена" в 1/8 зійшлися чемпіони Європи-2012 і віцечемпіони світу – 2018. Однак на груповому етапі обидві команди видавалися не дуже переконливими. Онлайн Хорватія – Іспанія іде на нашому сайті з усіма цікавими подробицями.

Читайте також: Не грали з Україною, а вже думають про Англію: що лідер Швеції говорив про команду Шеви

Поєдинок проходив у досить рівній боротьбі, поки на 20-й хвилині Іспанія не пропустила найбільш курйозний гол цьогорічного турніру. Педрі віддавав передачу назад своєму голкіперові, а Сімон, якому в очі било сонце, що сідає, невдало прийняв м'яч, після чого снаряд опинився в сітці воріт.

Однак Іспанія змогла відігратися до кінця першого тайму. Сарабія підхопив м'яч у штрафний і точно пробив у кут воріт Хорватії.

Переможець сьогоднішнього матчу в чвертьфіналі зустрінеться з переможцем пари Франція – Швейцарія.

Нагадаємо, що Україна свій матч 1/8 фіналу проведе 29 червня в Глазго проти збірної Швеції.

Дивіться огляд матчу Хорватії на груповому етапі