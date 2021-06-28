Не грали з Україною, а вже думають про Англію: що лідер Швеції говорив про команду Шеви

Шведський захисник англійського Манчестер Юнайтед Віктор Лінделеф вважає українську команду досвідченої і передбачає важкий матч, але вже будує плани на чвертьфінал

Віктор Лінделеф в матчі проти Іспанії / Фото: Reuters

Захисник збірної Швеції і англійського Манчестер Юнайтед Віктор Лінделеф розповів про свої очікування від матчу 1/8-й Євро-2020 зі збірною України. 29 червня в Глазго "синьо-жовті" зіграють зі Швецією, яка виграла свою групу і взагалі жодного разу не поступилася у 2021 році. Раніше Шапаренко розповів, як Україна буде грати у 1/8 Євро-2020.

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"Я бачив матч українців з Нідерландами, і в тому матчі вони були дуже гарні і результативні в атаці. Це дуже хороша і досвідчена команда, яка показала якісний футбол. Знаємо, що буде важкий матч. Завжди хочемо перемагати, але Україна ускладнить нам задачу. Якщо виграємо і вийдемо до 1/4 фіналу, можемо зустрітися з Англією. Це був би веселий матч, адже ми вже грали на ЧС", – цитує Лінделефа Expressen

Відмітимо, що збірна України вже прилетіла в Глазго, втікши до Шотландії від гроз Бухареста.

Раніше Андрій Шевченко розповів про бонус збірної на Євро-2020.

Відзначимо, що переможець вівторкового матчу Україна – Швеція у 1/4 фіналу Євро зустрінеться з переможцем пари Англія – Німеччина.

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