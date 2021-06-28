28 червня 19:00
Хорватія --
Іспанія --
28 червня 22:00
Франція --
Швейцарія --
29 червня 19:00
Англія --
Німеччина --
29 червня 22:00
Швеція --
Україна --
2 липня 22:00
Бельгія --
Італія --
3 липня 19:00
Чехія --
Данія --
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Євро-2020

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Не грали з Україною, а вже думають про Англію: що лідер Швеції говорив про команду Шеви

Олена Павлова Олена Павлова
28 червня, 17:11
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Шведський захисник англійського Манчестер Юнайтед Віктор Лінделеф вважає українську команду досвідченої і передбачає важкий матч, але вже будує плани на чвертьфінал
Віктор Лінделеф в матчі проти Іспанії
Віктор Лінделеф в матчі проти Іспанії / Фото: Reuters

Захисник збірної Швеції і англійського Манчестер Юнайтед Віктор Лінделеф розповів про свої очікування від матчу 1/8-й Євро-2020 зі збірною України. 29 червня в Глазго "синьо-жовті" зіграють зі Швецією, яка виграла свою групу і взагалі жодного разу не поступилася у 2021 році. Раніше Шапаренко розповів, як Україна буде грати у 1/8 Євро-2020.

Читайте також: Збірну України обіграти просто! Шведські вболівальники не вважають команду Шевченка небезпечною

"Я бачив матч українців з Нідерландами, і в тому матчі вони були дуже гарні і результативні в атаці. Це дуже хороша і досвідчена команда, яка показала якісний футбол. Знаємо, що буде важкий матч. Завжди хочемо перемагати, але Україна ускладнить нам задачу. Якщо виграємо і вийдемо до 1/4 фіналу, можемо зустрітися з Англією. Це був би веселий матч, адже ми вже грали на ЧС", – цитує Лінделефа Expressen

Відмітимо, що збірна України вже прилетіла в Глазго, втікши до Шотландії від гроз Бухареста.

Раніше Андрій Шевченко розповів про бонус збірної на Євро-2020.

Відзначимо, що переможець вівторкового матчу Україна – Швеція у 1/4 фіналу Євро зустрінеться з переможцем пари Англія – Німеччина.

Дивіться щоденник збірної України на Євро

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Понеділок, 28 червня
19:00
Дивись на: Трансляція
22:00
Дивись на: Трансляція
Вівторок, 29 червня
19:00
Дивись на:
22:00
Дивись на:
Пʼятниця, 2 липня
22:00
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Субота, 3 липня
19:00
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