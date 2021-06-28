Хорватия – Испания: видео голов и обзор матча 1/8 на Евро-2020

Хорватия повела в Копенгагене благодаря самому курьезному голу чемпионата Европы-2020, однако испанцы сумели отыграться до перерыва

Сборная Испании против Хорватии / Фото: Reuters

В понедельник, 28 июня, в Копенгагене определяется еще один участник четвертьфинала Евро-2020. На поле "Паркена" в 1/8 столкнулись чемпионы Европы-2012 и вице-чемпионы мира – 2018. Однако на групповом этапе обе команды выглядели не очень убедительно. Онлайн Хорватия – Испания идет на нашем сайте со всеми интересными подробностями.

Читайте также: Не играли с Украиной, а уже думают про Англию: что лидер Швеции говорил о команде Шевы

Поединок проходил в достаточно равной борьбе, пока на 20-й минуте Испания не пропустила самый курьезный гол нынешнего турнира. Педри отдавал передачу назад своему голкиперу, а Симон, которому в глаза било заходящее солнце, неудачно принял мяч, после чего снаряд оказалась в сетке ворот.

Однако Испания смогла отыграться до конца первого тайма. Сарабия подхватил мяч в штрафной и точно пробил в угол ворот Хорватии.

Победитель сегодняшнего матча в четвертьфинале встретится с победителем пары Франция – Швейцария.

Напомним, что Украина свой матч 1/8 финала проведет 29 июня в Глазго против сборной Швеции.

Смотрите обзор матча Хорватии на групповом этапе