28 июня 72’
Хорватия 1
Испания 2
28 июня 22:00
Франция --
Швейцария --
29 июня 19:00
Англия --
Германия --
29 июня 22:00
Швеция --
Украина --
2 июля 22:00
Бельгия --
Италия --
3 июля 19:00
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Хорватия – Испания: видео голов и обзор матча 1/8 на Евро-2020

Елена Павлова Елена Павлова
28 июня, 19:54
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Хорватия повела в Копенгагене благодаря самому курьезному голу чемпионата Европы-2020, однако испанцы сумели отыграться до перерыва
Сборная Испании против Хорватии
Сборная Испании против Хорватии / Фото: Reuters

В понедельник, 28 июня, в Копенгагене определяется еще один участник четвертьфинала Евро-2020. На поле "Паркена" в 1/8 столкнулись чемпионы Европы-2012 и вице-чемпионы мира – 2018. Однако на групповом этапе обе команды выглядели не очень убедительно. Онлайн Хорватия – Испания идет на нашем сайте со всеми интересными подробностями.

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Поединок проходил в достаточно равной борьбе, пока на 20-й минуте Испания не пропустила самый курьезный гол нынешнего турнира. Педри отдавал передачу назад своему голкиперу, а Симон, которому в глаза било заходящее солнце, неудачно принял мяч, после чего снаряд оказалась в сетке ворот.

Однако Испания смогла отыграться до конца первого тайма. Сарабия подхватил мяч в штрафной и точно пробил в угол ворот Хорватии.

Победитель сегодняшнего матча в четвертьфинале встретится с победителем пары Франция – Швейцария.

Напомним, что Украина свой матч 1/8 финала проведет 29 июня в Глазго против сборной Швеции.

Смотрите обзор матча Хорватии на групповом этапе

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A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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Понедельник, 28 июня
1:2 (72’)
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Вторник, 29 июня
19:00
Смотри на:
22:00
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Пятница, 2 июля
22:00
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Суббота, 3 июля
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