Де дивитися Євро-2020: карта фан-зон України

11 червня стартує довгоочікуване Євро-2020. Не всі бажаючі зможуть відвідати матчі збірної України в Амстердамі і Бухаресті через ковідні обмеження, але є чудовий вихід – вболівати за улюблену команду в фан-зонах, розташованих по всій Україні!
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Головна фан-зона розміститься в НСК "Олімпійський". Тут на величезному екрані пройде трансляція стартового поєдинку нашої команди проти Нідерландів, який відбудеться 13 червня.
Всього ж в Україні працюватимуть 11 офіційних фан-зон – від сцени на відомому музичному фестивалі, трансляції в стародавньому замку і до пересувної фан-зони в фурі-трансформері – вона завітає в гості в 10 різних міст.
Фан-зони Євро-2020:
- Atlas Weekend – 1/2 фіналу і фінал, (Київ, НК "Експоцентр України", проспект Академіка Глушкова, 1)
- Фестиваль "Вулична їжа" – 1/4 і 1/2 фіналу (Київ, вул. Магнітогорська, 1-А, Арт-завод Платформа)
- Лаунж-фан на КВЦ Парковий – 6 матчів (Київ, вул. Паркова Дорога, 16-а)
- Фан-зона на "Олімпійському" – матч Україна – Нідерланди (Київ, Велика Васильківська, 55)
- Вечірка від пивного бренду – фінал (Радомишль, вул. Плетенецька, 15, замок-музей Радомисль)
- Фан-зона у Львові – весь чемпіонат (Львів, вул. Джерельна, 22, Ennio Event Square)
- Фан-зона в Кременчуці – весь чемпіонат (Кременчук, вул. Соборна, 16, Майдан Незалежності)
- Фан-зона в Чернігові – матчі збірної на груповому етапі (Чернігів, Червона площа)
- Фан-зона у Львові – весь чемпіонат (Львів, вул. Університетська 1)
- Фан-зона у Стрию – весь чемпіонат (Стрий, Центральна площа)
- Кіберспортивний турнір – 10 матчів (Одеса, Львів, Дніпро, Рівне, Полтава, Вінниця, Миколаїв, Запоріжжя, Черкаси, Харків)