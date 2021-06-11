Де дивитися Євро-2020: карта фан-зон України

Підтримати збірну України і провести відмінно час під час Євро-2020 можна буде в фан-зонах по всій Україні. Під час чемпіонату Європи буде відкрито 11 зон для фанатів

Список фан-зон Євро-2020

11 червня стартує довгоочікуване Євро-2020. Не всі бажаючі зможуть відвідати матчі збірної України в Амстердамі і Бухаресті через ковідні обмеження, але є чудовий вихід – вболівати за улюблену команду в фан-зонах, розташованих по всій Україні!

Читайте також: Міс збірна: конкурс на найкрасивішу дівчину України – голосуй

Головна фан-зона розміститься в НСК "Олімпійський". Тут на величезному екрані пройде трансляція стартового поєдинку нашої команди проти Нідерландів, який відбудеться 13 червня.

Всього ж в Україні працюватимуть 11 офіційних фан-зон – від сцени на відомому музичному фестивалі, трансляції в стародавньому замку і до пересувної фан-зони в фурі-трансформері – вона завітає в гості в 10 різних міст.

Фан-зони Євро-2020: