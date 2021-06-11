11 червня 22:00 Про матч
Турція --
Італія --
12 червня 16:00
Уельс --
Швейцарія --
12 червня 19:00
Данія --
Фінляндія --
12 червня 22:00
Бельгія --
Росія --
13 червня 16:00
Англія --
Хорватія --
13 червня 19:00
Австрія --
Північна Македонія --
13 червня 22:00
Нідерланди --
Україна --
14 червня 16:00
Шотландія --
Чехія --
14 червня 19:00
Польща --
Словаччина --
14 червня 22:00
Іспанія --
Швеція --
15 червня 19:00
Угорщина --
Португалія --
15 червня 22:00
Франція --
Німеччина --
16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Євро-2020

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Де дивитися Євро-2020: карта фан-зон України

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
11 червня, 00:26
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Підтримати збірну України і провести відмінно час під час Євро-2020 можна буде в фан-зонах по всій Україні. Під час чемпіонату Європи буде відкрито 11 зон для фанатів
Список фан-зон Євро-2020
Список фан-зон Євро-2020

11 червня стартує довгоочікуване Євро-2020. Не всі бажаючі зможуть відвідати матчі збірної України в Амстердамі і Бухаресті через ковідні обмеження, але є чудовий вихід – вболівати за улюблену команду в фан-зонах, розташованих по всій Україні!

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Головна фан-зона розміститься в НСК "Олімпійський". Тут на величезному екрані пройде трансляція стартового поєдинку нашої команди проти Нідерландів, який відбудеться 13 червня.

Всього ж в Україні працюватимуть 11 офіційних фан-зон – від сцени на відомому музичному фестивалі, трансляції в стародавньому замку і до пересувної фан-зони в фурі-трансформері – вона завітає в гості в 10 різних міст.

Фан-зони Євро-2020:

  1. Atlas Weekend – 1/2 фіналу і фінал, (Київ, НК "Експоцентр України", проспект Академіка Глушкова, 1)
  2. Фестиваль "Вулична їжа" – 1/4 і 1/2 фіналу (Київ, вул. Магнітогорська, 1-А, Арт-завод Платформа)
  3. Лаунж-фан на КВЦ Парковий – 6 матчів (Київ, вул. Паркова Дорога, 16-а)
  4. Фан-зона на "Олімпійському" – матч Україна – Нідерланди (Київ, Велика Васильківська, 55)
  5. Вечірка від пивного бренду – фінал (Радомишль, вул. Плетенецька, 15, замок-музей Радомисль)
  6. Фан-зона у Львові – весь чемпіонат (Львів, вул. Джерельна, 22, Ennio Event Square)
  7. Фан-зона в Кременчуці – весь чемпіонат (Кременчук, вул. Соборна, 16, Майдан Незалежності)
  8. Фан-зона в Чернігові – матчі збірної на груповому етапі (Чернігів, Червона площа)
  9. Фан-зона у Львові – весь чемпіонат (Львів, вул. Університетська 1)
  10. Фан-зона у Стрию – весь чемпіонат (Стрий, Центральна площа)
  11. Кіберспортивний турнір – 10 матчів (Одеса, Львів, Дніпро, Рівне, Полтава, Вінниця, Миколаїв, Запоріжжя, Черкаси, Харків)

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