Где смотреть Евро-2020: карта фан-зон Украины

Поддержать сборную Украины и провести отлично время во время Евро-2020 можно будет в фан-зонах по всей Украине. Во время чемпионата Европы будет открыто 11 зон для фанатов

Список фан-зон Евро-2020

11 июня стартует долгожданное Евро-2020. Не все желающие смогут посетить матчи сборной Украины в Амстердаме и Бухаресте из-за ковидных ограничений, но есть отличный выход – болеть за любимую команду в фан-зонах, расположенных по всей Украине!

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Главная фан-зона разместится в НСК "Олимпийский". Здесь на огромном экране пройдет трансляция стартового поединка нашей команды против Нидерландов, который состоится 13 июня.

Всего же в Украине будут работать 11 официальных фан-зон – от сцены на известном музыкальном фестивале, трансляции в древнем замке и до передвижной фан-зоны в фуре-трансформере – она пожалует в гости в 10 разных городов.

Фан-зоны Евро-2020: