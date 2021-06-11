11 июня 22:00 О матче
Турция --
Италия --
12 июня 16:00
Уэльс --
Швейцария --
12 июня 19:00
Дания --
Финляндия --
12 июня 22:00
Бельгия --
Россия --
13 июня 16:00
Англия --
Хорватия --
13 июня 19:00
Австрия --
Северная Македония --
13 июня 22:00
Нидерланды --
Украина --
14 июня 16:00
Шотландия --
Чехия --
14 июня 19:00
Польша --
Словакия --
14 июня 22:00
Испания --
Швеция --
15 июня 19:00
Венгрия --
Португалия --
15 июня 22:00
Франция --
Германия --
16 июня 16:00
Финляндия --
Россия --
16 июня 19:00
Турция --
Уэльс --
16 июня 22:00
Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
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Евро-2020

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Где смотреть Евро-2020: карта фан-зон Украины

Александр Трикиша Александр Трикиша
11 июня, 00:26
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Поддержать сборную Украины и провести отлично время во время Евро-2020 можно будет в фан-зонах по всей Украине. Во время чемпионата Европы будет открыто 11 зон для фанатов
Список фан-зон Евро-2020
Список фан-зон Евро-2020

11 июня стартует долгожданное Евро-2020. Не все желающие смогут посетить матчи сборной Украины в Амстердаме и Бухаресте из-за ковидных ограничений, но есть отличный выход – болеть за любимую команду в фан-зонах, расположенных по всей Украине!

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Главная фан-зона разместится в НСК "Олимпийский". Здесь на огромном экране пройдет трансляция стартового поединка нашей команды против Нидерландов, который состоится 13 июня.

Всего же в Украине будут работать 11 официальных фан-зон – от сцены на известном музыкальном фестивале, трансляции в древнем замке и до передвижной фан-зоны в фуре-трансформере – она пожалует в гости в 10 разных городов.

Фан-зоны Евро-2020:

  1. Atlas Weekend – 1/2 финала и финал, (Киев, НК "Экспоцентр Украины", проспект Академика Глушкова, 1)
  2. Фестиваль "Уличная еда" – 1/4 и 1/2 финала (Киев, ул. Магнитогорская, 1-А, Арт-завод Платформа)
  3. Лаунж-фан на КВЦ Парковый – 6 матчей (Киев, ул. Парковая Дорога, 16-а)
  4. Фан-зона на "Олимпийском" – матч Украина – Нидерланды (Киев, Большая Васильковская, 55)
  5. Вечеринка от пивного бренда – финал (Радомишль, ул. Плетенецкая, 15, замок-музей Радомысль)
  6. Фан-зона во Львове – весь чемпионат (Львів, ул. Джерельная, 22, Ennio Event Square)
  7. Фан-зона в Кременчуге – весь чемпионат (Кременчуг, ул. Соборная, 16, Площадь Независимости)
  8. Фан-зона в Чернигове – матчи сборной на групповом этапе (Чернигов, Красна площадь)
  9. Фан-зона во Львове – весь чемпионат (Львов, ул. Университетская 1)
  10. Фан-зона в Стрые - весь чемпионат (Стрий, Центральная площадь)
  11. Киберспортивный турнир – 10 матчей (Одесса, Львов, Днепр, Ровно, Полтава, Винница, Николаев, Запорожье, Черкассы, Харьков)

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