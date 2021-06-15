Франція – Німеччина: прогноз коментатора на матч Євро-2020

Перший матч в групі смерті в Мюнхені обіцяє захоплююче видовище, а коментатор Кирило Круторогов схиляється до результативної нічиєї або перемоги команди Дешама

Збірна Франції з Мбаппе і Бензема готується до старту на Євро-2020 / Фото: Reuters

Напевно, найбільш очікуваний поєдинок першого туру на Євро-2020 – це зустріч Франції і Німеччини. Поєдинок в групі F відбудеться сьогодні, 15 червня, на "Альянц Арені" в Мюнхені. Початок матчу – о 22:00. Онлайн-трансляція Франція – Німеччинадоступна на нашому сайті з усіма цікавими подробицями, фото і відео.

Читайте також: Франція – Німеччина: де дивитися суперматч Євро-2020

Зустріч переможців двох останніх чемпіонатів світу. Французи діючі чемпіони світу, які прагнуть повторити своє досягнення 20-річної давності і додати до медалей світової першості ще й "золото" Євро.

Для більшості експертів і вболівальників "ле бле" – фаворити на перемогу в цьому турнірі. Склад їх дійсно вражає – Мбаппе, Грізманн, Дембеле, Погба, Канте і інші топові футболісти. До того ж, в цьому Євро візьме участь ще й Карім Бензема. Правда, він отримав пошкодження в одному з товариських поєдинків, і в стартовому турі його участь під питанням. З вересня 2015 року триколірні в 76 матчах зазнали лише восьми поразок, і жодного разу не програвали двічі поспіль.

Французи – головні фаворити Євро-2020 / Фото: AFP

Збірна Німеччини після успіху на мундіалі-2014 чимало розчаровувала своїх уболівальників, хоч і має відмінний склад зі сплавом молодості і досвіду. На минулому чемпіонаті світу вони не вийшли з групи, а на останньому Євро дійшли до півфіналу.

Фраза про те, що на полі грають дві команди, а перемагають завжди німці втратила свою актуальність. І Бундестім постарається повернути колишню велич. Цей турнір стане останнім для Йоахима Льова в ролі їх тренера. А він пропрацював на цій посаді 15 років.

Складно передбачити результат матчу. Французи здаються фаворитами, але німці є німці. Думаю, заб'ють обидві команди. Допускаю нічию – 1:1 або перемогу команди Дешама – 2:1.

/ Фото: Reuters

Тим часом аналітики FAVBET не бачать явного фаворита в сьогоднішньому матчі. Мінімальну перевагу букмекери віддають Франції: коефіцієнт на перемогу команди Дідьє Дешама – 2.79, на нічию – 3.25, на перемогу Німеччини – 2.78.