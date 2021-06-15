Франция – Германия: прогноз комментатора на матч Евро-2020

Первый матч в группе смерти в Мюнхене обещает захватывающее зрелище, а комментатор Кирилл Круторогов склоняется к результативной ничьей или победе команды Дешама

Сборная Франции с Мбаппе и Бензема готовится к старту на Евро-2020 / Фото: Reuters

Наверное, самый ожидаемый поединок первого тура на Евро-2020 – это встреча Франции и Германии. Поединок в группе F состоится сегодня, 15 июня, на "Альянц Арене" в Мюнхене. Начало матча – в 22:00. Онлайн-трансляция Франция – Германия доступна на нашем сайте со всеми интересными подробностями, фото и видео.

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Встреча победителей двух последних чемпионатов мира. Французы действующие чемпионы мира, которые стремятся повторить свое достижение 20-летней давности и добавить к медалям мирового первенства еще и "золото" Евро.

Для большинства экспертов и болельщиков "ле бле" – фавориты на победу в этом турнире. Состав их действительно впечатляет – Мбаппе, Гризманн, Дембеле, Погба, Канте и другие топовые футболисты. К тому же, в этом Евро примет участие еще и Карим Бензема. Правда, он получил повреждение в одном из товарищеских поединков, и в стартовом туре его участие под вопросом. С сентября 2015 года трехцветные в 76 матчах потерпели лишь восемь поражений, и ни разу не проигрывали дважды подряд.

Французы – главные фавориты Евро-2020 / Фото: AFP

Сборная Германии после успеха на мундиале-2014 немало разочаровывала своих болельщиков, хоть и имеет отличный состав со сплавом молодости и опыта. На прошлом чемпионате мира они не вышли из группы, а на последнем Евро дошли до полуфинала.

Фраза о том, что на поле играют две команды, а побеждают всегда немцы потеряла свою актуальность. И Бундестим постарается вернуть былое величие. Этот турнир станет последним для Йоахима Лева в роли их тренера. А он проработал на этой должности 15 лет.

Сложно предугадать исход матча. Французы кажутся фаворитами, но немцы есть немцы. Думаю, забьют обе команды. Допускаю ничью – 1:1 или победу команды Дешама – 2:1.

Сборная Германии, Томас Мюллер / Фото: Reuters

Тем временем аналитики FAVBET не видят явного фаворита в сегодняшнем матче. Минимальное предпочтение букмекеры отдают Франции: коэффициент на победу команды Дидье Дешама – 2.79, на ничью – 3.25, на победу Германии – 2.78.