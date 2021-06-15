15 июня 9’
Венгрия 0
Португалия 0
15 июня 22:00
Франция --
Германия --
16 июня 16:00
Финляндия --
Россия --
16 июня 19:00
Турция --
Уэльс --
16 июня 22:00
Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
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Евро-2020

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Франция – Германия: прогноз комментатора на матч Евро-2020

Елена Павлова Елена Павлова
15 июня, 18:59
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Первый матч в группе смерти в Мюнхене обещает захватывающее зрелище, а комментатор Кирилл Круторогов склоняется к результативной ничьей или победе команды Дешама
Сборная Франции с Мбаппе и Бензема готовится к старту на Евро-2020
Сборная Франции с Мбаппе и Бензема готовится к старту на Евро-2020 / Фото: Reuters

Наверное, самый ожидаемый поединок первого тура на Евро-2020 – это встреча Франции и Германии. Поединок в группе F состоится сегодня, 15 июня, на "Альянц Арене" в Мюнхене. Начало матча – в 22:00. Онлайн-трансляция Франция – Германия доступна на нашем сайте со всеми интересными подробностями, фото и видео.

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Встреча победителей двух последних чемпионатов мира. Французы действующие чемпионы мира, которые стремятся повторить свое достижение 20-летней давности и добавить к медалям мирового первенства еще и "золото" Евро.

Для большинства экспертов и болельщиков "ле бле" – фавориты на победу в этом турнире. Состав их действительно впечатляет – Мбаппе, Гризманн, Дембеле, Погба, Канте и другие топовые футболисты. К тому же, в этом Евро примет участие еще и Карим Бензема. Правда, он получил повреждение в одном из товарищеских поединков, и в стартовом туре его участие под вопросом. С сентября 2015 года трехцветные в 76 матчах потерпели лишь восемь поражений, и ни разу не проигрывали дважды подряд.

Французы – главные фавориты Евро-2020
Французы – главные фавориты Евро-2020 / Фото: AFP

Сборная Германии после успеха на мундиале-2014 немало разочаровывала своих болельщиков, хоть и имеет отличный состав со сплавом молодости и опыта. На прошлом чемпионате мира они не вышли из группы, а на последнем Евро дошли до полуфинала.

Фраза о том, что на поле играют две команды, а побеждают всегда немцы потеряла свою актуальность. И Бундестим постарается вернуть былое величие. Этот турнир станет последним для Йоахима Лева в роли их тренера. А он проработал на этой должности 15 лет.

Сложно предугадать исход матча. Французы кажутся фаворитами, но немцы есть немцы. Думаю, забьют обе команды. Допускаю ничью – 1:1 или победу команды Дешама – 2:1.

Сборная Германии, Томас Мюллер
Сборная Германии, Томас Мюллер / Фото: Reuters

Тем временем аналитики FAVBET не видят явного фаворита в сегодняшнем матче. Минимальное предпочтение букмекеры отдают Франции: коэффициент на победу команды Дидье Дешама – 2.79, на ничью – 3.25, на победу Германии – 2.78.

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Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
1
3:0
3
2
Уэльс
1
1:1
1
3
Швейцария
1
1:1
1
4
Турция
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
1
3:0
3
2
Финляндия
1
1:0
3
3
Дания
1
0:1
0
4
Россия
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Австрия
1
3:1
3
2
Нидерланды
1
3:2
3
3
Украина
1
2:3
0
4
Северная Македония
1
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
1
2:0
3
2
Англия
1
1:0
3
3
Хорватия
1
0:1
0
4
Шотландия
1
0:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
1
2:1
3
2
Испания
1
0:0
1
3
Швеция
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Германия
0
0:0
0
2
Венгрия
0
0:0
0
3
Португалия
0
0:0
0
4
Франция
0
0:0
0
Показать больше
Все таблицы Евро
Вторник, 15 июня
0:0 (9’)
Смотри на: Трансляция
22:00
Смотри на: Трансляция
Среда, 16 июня
16:00
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19:00
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22:00
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Четверг, 17 июня
16:00
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