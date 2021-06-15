Франція – Німеччина: де дивитися суперматч Євро-2020

Сьогодні збірні Франції та Німеччини зійдуться в очному поєдинку на Євро-2020. Матч пройде в Мюнхені на "Альянц Арені" і розпочнеться о 22:00. Трансляція Франція – Німеччина пройде на нашому сайті, а також буде доступна на ТБ і в інтернеті.
Де дивитися матч Франція – Німеччина:
- "Футбол 1", live
- "Футбол 2", live
- "Україна", live
- OLL.TV (в підписці)
- "Футбол 2", середа, 6:55 (повтор)
- "Футбол 1", середа, 11:40 (повтор)
- "Футбол 1", четвер, 1:25 (повтор)
Це буде вже 17-й матч між командами. Вісім попередніх зустрічей завершилися на користь Франції, на рахунку Німеччини чотири перемоги. Проте, німці не можуть обіграти французів з переможного ЧС-2014 року – вже в п'яти матчах поспіль!
Аналітики FAVBET не бачать явного фаворита в сьогоднішньому матчі. Мінімальну перевагу букмекери віддають Франції: коефіцієнт на перемогу команди Дідьє Дешама – 2.69, на нічию – 3.25, на перемогу Німеччини – 2.89.
Дивіться, як команди готувалися до Євро-2020: