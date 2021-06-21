21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
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Євро-2020

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Данія має все для перемоги над Росією: прогноз на битву за вихід в плей-офф Євро-2020

Кирило Круторогов Кирило Круторогов
21 червня, 13:42
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Футбольний коментатор Кирило Круторогов прогнозує перемогу датчан над росіянами в останньому турі групового етапу Євро-2020
Євро-2020. Прогноз на матч третього туру групового етапу Росія - Данія
Євро-2020. Прогноз на матч третього туру групового етапу Росія - Данія

Сьогодні – вирішальний матч для Росії і Данії в боротьбі за вихід в плей-офф Євро-2020. Обидві команди зберігають шанси, причому росіянам для досягнення результату вистачить і нічиєї. Онлайн Росія – Данія з відео і фото.

Росія – Данія
21 червня, понеділок, о 22:00, канал Футбол 2

Зустріч другої та четвертої команд квартету В. Якщо Росія переможе, то залишиться на другому місці і в наступному раунді зустрінеться зі збірною Уельсу. У разі нічиєї для того ж результату їм потрібно буде сподіватися, що фіни не обіграють бельгійців.

У Данії ж прозора мотивація – виключно перемога і надія, що Бельгія переможе збірну Фінляндії. Якщо ж переможуть вони і фіни, то данцям бажано забити більше двох голів, щоб претендувати на потрапляння в число кращих команд, що зайняли третє місце. Зараз їх різниця забитих і пропущених – "мінус 2".

Поульсен сказав прямо:

"Якщо не обігравати таку команду, як збірна Росії, то в наступному раунді просто нічого робити".

Це висловлювання традиційно викликало хвилю обурення в країні їх суперників. Як і те, що на вирішальний матч, який відбудетьсяв Копенгагені, не будуть допущені російські вболівальники. Під питанням у збірної Росії участь захисника Маріо Фернандеса. У Данії, ясна річ, не зіграє Крістіан Еріксен, але він вже виписаний з лікарні і відвідав розташування збірної, підтримавши партнерів по команді.

ПРОГНОЗ. Збірна Данії має все для перемоги і, думаю, доб'ється її – 2:0, 2:1 або 3:1.

Котирування FAVBET :

  • перемога Данії – коефіцієнт 1.74
  • перемога Данії з рахунком 2:0 – коефіцієнт 6.70
  • перемога Данії з рахунком 2:1 – коефіцієнт 7.30
  • перемога Данії з рахунком 3:1 – коефіцієнт 13.00

Нагадаємо, що о 19:00 зіграє наша національна команда. Онлайн Україна – Австрія з відео, фото і коментарями доступний на нашому сайті. Стрім поєдинку:

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
2
5:1
6
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
2
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
2
5:2
6
2
Україна
2
4:4
3
3
Австрія
2
3:3
3
4
Північна Македонія
2
2:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
2
0:2
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
2
1:1
2
4
Польща
2
2:3
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
1:4
1
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Понеділок, 21 червня
19:00
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19:00
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Вівторок, 22 червня
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