Данія має все для перемоги над Росією: прогноз на битву за вихід в плей-офф Євро-2020

Футбольний коментатор Кирило Круторогов прогнозує перемогу датчан над росіянами в останньому турі групового етапу Євро-2020

Євро-2020. Прогноз на матч третього туру групового етапу Росія - Данія

Сьогодні – вирішальний матч для Росії і Данії в боротьбі за вихід в плей-офф Євро-2020. Обидві команди зберігають шанси, причому росіянам для досягнення результату вистачить і нічиєї. Онлайн Росія – Данія з відео і фото.

Росія – Данія

21 червня, понеділок, о 22:00, канал Футбол 2

Зустріч другої та четвертої команд квартету В. Якщо Росія переможе, то залишиться на другому місці і в наступному раунді зустрінеться зі збірною Уельсу. У разі нічиєї для того ж результату їм потрібно буде сподіватися, що фіни не обіграють бельгійців.

У Данії ж прозора мотивація – виключно перемога і надія, що Бельгія переможе збірну Фінляндії. Якщо ж переможуть вони і фіни, то данцям бажано забити більше двох голів, щоб претендувати на потрапляння в число кращих команд, що зайняли третє місце. Зараз їх різниця забитих і пропущених – "мінус 2".

Поульсен сказав прямо:

"Якщо не обігравати таку команду, як збірна Росії, то в наступному раунді просто нічого робити".

Це висловлювання традиційно викликало хвилю обурення в країні їх суперників. Як і те, що на вирішальний матч, який відбудетьсяв Копенгагені, не будуть допущені російські вболівальники. Під питанням у збірної Росії участь захисника Маріо Фернандеса. У Данії, ясна річ, не зіграє Крістіан Еріксен, але він вже виписаний з лікарні і відвідав розташування збірної, підтримавши партнерів по команді.

ПРОГНОЗ. Збірна Данії має все для перемоги і, думаю, доб'ється її – 2:0, 2:1 або 3:1.

Котирування FAVBET :

перемога Данії – коефіцієнт 1.74

перемога Данії з рахунком 2:0 – коефіцієнт 6.70

перемога Данії з рахунком 2:1 – коефіцієнт 7.30

перемога Данії з рахунком 3:1 – коефіцієнт 13.00

Нагадаємо, що о 19:00 зіграє наша національна команда. Онлайн Україна – Австрія з відео, фото і коментарями доступний на нашому сайті. Стрім поєдинку: