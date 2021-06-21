Дания имеет все для победы над Россией: прогноз на битву за выход в плей-офф Евро-2020

Футбольный комментатор Кирилл Круторогов прогнозирует победу датчан над россиянами в последнем туре группового этапа Евро-2020

Евро-2020. Прогноз на матч третьего тура группового этапа Россия - Дания

Сегодня – решающий матч для России и Дании в борьбе за выход в плей-офф Евро-2020. Обе команды сохраняют шансы, причем россиянам для достижения результата хватит и ничьей. Онлайн Россия – Дания с видео и фото.

Россия – Дания

21 июня, понедельник, в 22:00, канал Футбол 2

Встреча второй и четвертой команд квартета В. Если Россия победит, то останется на втором месте и в следующем раунде встретится со сборной Уэльса. В случае ничьей для того же итога им нужно будет надеяться, что финны не обыграют бельгийцев.

У Дании же прозрачная мотивация – исключительно победа и надежда, что Бельгия победит сборную Финляндии. Если же победят они и финны, то датчанам желательно забить больше двух голов, чтобы претендовать на попадание в число лучших команд, занявших третье место. Сейчас их разница забитых и пропущенных – "минус 2".

Поульсен сказал прямо:

"Если не обыгрывать такую команду как сборная России, то в следующем раунде попросту нечего делать".

Это высказывание традиционно вызвало волну возмущения в стране их соперников. Как и то, что на решающий матч, который пройдет в Копенгагене, не будут допущены российские болельщики. Под вопросом у сборной России участие защитника Марио Фернандеса. У Дании, понятное дело, не сыграет Кристиан Эриксен, но он уже выписан из больницы и посетил расположение сборной, поддержав партнеров по команде.

ПРОГНОЗ. Сборная Дании имеет все для победы и, думаю, добьется ее – 2:0, 2:1 или 3:1.

Котировки FAVBET:

победа Дании – коэффициент 1.74

победа Дании со счетом 2:0 – коэффициент 6.70

победа Дании со счетом 2:1 – коэффициент 7.30

победа Дании со счетом 3:1 – коэффициент 13.00

Напомним, что в 19:00 сыграет наша национальная команда. Онлайн Украина – Австрия с видео, фото и комментариями доступен на нашем сайте. Стрим поединка: