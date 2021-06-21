21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo

Евро-2020

Главная Матчи Таблицы Команды Сборная Украины Мисс Евро Прогнозы Видео
СЕГОДНЯ Новости спорта Евро 2020

Дания имеет все для победы над Россией: прогноз на битву за выход в плей-офф Евро-2020

Кирилл Круторогов Кирилл Круторогов
21 июня, 13:42
Копировать ссылку
Футбольный комментатор Кирилл Круторогов прогнозирует победу датчан над россиянами в последнем туре группового этапа Евро-2020
Евро-2020. Прогноз на матч третьего тура группового этапа Россия - Дания
Евро-2020. Прогноз на матч третьего тура группового этапа Россия - Дания

Сегодня – решающий матч для России и Дании в борьбе за выход в плей-офф Евро-2020. Обе команды сохраняют шансы, причем россиянам для достижения результата хватит и ничьей. Онлайн Россия – Дания с видео и фото.

Россия – Дания
21 июня, понедельник, в 22:00, канал Футбол 2

Встреча второй и четвертой команд квартета В. Если Россия победит, то останется на втором месте и в следующем раунде встретится со сборной Уэльса. В случае ничьей для того же итога им нужно будет надеяться, что финны не обыграют бельгийцев.

У Дании же прозрачная мотивация – исключительно победа и надежда, что Бельгия победит сборную Финляндии. Если же победят они и финны, то датчанам желательно забить больше двух голов, чтобы претендовать на попадание в число лучших команд, занявших третье место. Сейчас их разница забитых и пропущенных – "минус 2".

Поульсен сказал прямо:

"Если не обыгрывать такую команду как сборная России, то в следующем раунде попросту нечего делать".

Это высказывание традиционно вызвало волну возмущения в стране их соперников. Как и то, что на решающий матч, который пройдет в Копенгагене, не будут допущены российские болельщики. Под вопросом у сборной России участие защитника Марио Фернандеса. У Дании, понятное дело, не сыграет Кристиан Эриксен, но он уже выписан из больницы и посетил расположение сборной, поддержав партнеров по команде.

ПРОГНОЗ. Сборная Дании имеет все для победы и, думаю, добьется ее – 2:0, 2:1 или 3:1.

Котировки FAVBET:

  • победа Дании – коэффициент 1.74
  • победа Дании со счетом 2:0 – коэффициент 6.70
  • победа Дании со счетом 2:1 – коэффициент 7.30
  • победа Дании со счетом 3:1 – коэффициент 13.00

Напомним, что в 19:00 сыграет наша национальная команда. Онлайн Украина – Австрия с видео, фото и комментариями доступен на нашем сайте. Стрим поединка:

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
девушки Евро
История одной фотографии
Спортивные истории
Favbet стрим
Плейлист сборной
Favbet стрим
Девушки покера
PokerMatch

Сара
Шафак

Финляндия
Мисс Финляндия-2012
Опрос
Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
2
5:1
6
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
2
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
2
5:2
6
2
Украина
2
4:4
3
3
Австрия
2
3:3
3
4
Северная Македония
2
2:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
2
1:0
4
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
2
0:2
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
2
1:1
2
4
Польша
2
2:3
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
Венгрия
2
1:4
1
Показать больше
Все таблицы Евро
Понедельник, 21 июня
19:00
Смотри на: Трансляция
19:00
Смотри на: Трансляция
22:00
Смотри на: Трансляция
22:00
Смотри на: Трансляция
Вторник, 22 июня
22:00
Смотри на:
22:00
Смотри на:
Смотреть все матчи

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять