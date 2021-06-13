Австрія – Північна Македонія: онлайн матчу суперників України на Євро-2020

13 червня на чемпіонаті Європи стартують матчі Євро-2020 в групі С. Фахівці віддають перевагу австрійцям, але у 2021 році македонці показали, що з ними варто рахуватися

За три години до поєдинку України в Амстердамі на поле Національного стадіону у Бухаресті вийдуть майбутні суперники нашої команди – збірні Австрії і Північної Македонії. Початок зустрічі – о 19:00. Наш сайт проведе мудьтімедійний онлайн з усіма найцікавішими подробицями і відеоповторами.

Читайте також: Нідерланди – Україна: онлайн першого матчу команди Шевченка на Євро-2020

ОНЛАЙН АВСТРІЯ – ПІВНІЧНА МАКЕДОНІЯ ТУТ

Реклама

Північна Македонія стала 35-ю країною, чия збірна пробилася до фінального турніру Євро. Але недооцінювати її не варто. У них 4 перемоги в 6 останніх зустрічах при всього лише одній поразці, а до цієї гри команда підходить з безпрограшною 4-матчевою серією. А сенсаційна березнева перемога в гостях над Німеччиною в кваліфікації ЧС-2022 говорить, що до Горана Пандева і компанії не варто ставитися легковажно.

Македонці сьогодні зіграють з командою, яка в двох попередніх кампаніях в 2008 і 2016 роках не добула на Євро-2020 жодної перемоги. Ось така невезуча Австрія на чемпіонатах Європи. До того ж їй не вдалося виграти жодного спарингу перед Євро. Та й березневе вікно в рамках відбору на ЧС австрійці провели блідо: перемогли лише Фарери (3:1). З Шотландією була нічия (2:2), а від Данії отримали 4 м'ячі. І оборона далеко не безгрішна.

Історія особистих зустрічей

До цього дня команди зустрічалися між собою лише двічі. І обидва рази – у відборі до Євро-2020. Тому ці суперники добре знають один одного. І хоч обидва поєдинки виграла Австрія, на виїзді македонці здорово пошарпали їй нерви.

Останні 10 матчів команд

Що говорили перед матчем

Головний тренер Австрії Франко Фода: "Ми знаємо сильні сторони македонців. Треба обережніше грати в позиційній атаці, не можна просто втрачати м'яч. Розуміємо, що будемо володіти м'ячем більше за суперника, тому треба його передавати один одному швидше і бути напоготові в плані оборони, щоб не допустити контратак"

Головний тренер Північної Македонії Ігор Ангеловскі: "Я думаю, багато що змінилося з тих пір, як ми провели ті два відбіркових матчі. Якщо не помиляюся, вони були зіграні два роки тому, і за цей час наша національна збірна росла від одного матчу до іншого, показувала кращий футбол. Гравці удосконалювалися. Тому на цей раз все буде зовсім не так, як в тій кваліфікації"

Північна Македонія робить ставку на легіонерів. Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze

Де дивитися Австрія – Північна Македонія

Пряму трансляцію поєдинку можна дивитися на каналах "Футбол 1" і "Футбол 2", починаючи з 19:00. Також матч буде доступний онлайн на сервісі OLL.TV.

Що думають букмекери

Аналітики FAVBET вважають Австрію фаворитом зустрічі в Бухаресті. На перемогу "червоно-білих" приймають ставки з коефіцієнтом 1.76, на виграш македонців – 5.40, на нічию – 3.65. Найімовірніший результат – успіх Австрії з рахунком 1:0 – 4.80.