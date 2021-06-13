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13 червня 19:00 Трансляція
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Шотландія --
Чехія --
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Польща --
Словаччина --
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Іспанія --
Швеція --
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Угорщина --
Португалія --
15 червня 22:00 Україна
Франція --
Німеччина --
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Фінляндія --
Росія --
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Турція --
Уельс --
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Італія --
Швейцарія --
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Україна --
Північна Македонія --
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Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00 Україна
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00 Україна
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
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Іспанія --
Польща --
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Італія --
Уельс --
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Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00 Україна
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00 Україна
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00 Україна
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00 OLL.TV
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
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Португалія --
Франція --
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Австрія

19:00

Північна Македонія

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СЬОГОДНІ Спорт Євро 2020

Австрія – Північна Македонія: онлайн матчу суперників України на Євро-2020

Олена Павлова Олена Павлова
13 червня, 15:10
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13 червня на чемпіонаті Європи стартують матчі Євро-2020 в групі С. Фахівці віддають перевагу австрійцям, але у 2021 році македонці показали, що з ними варто рахуватися

За три години до поєдинку України в Амстердамі на поле Національного стадіону у Бухаресті вийдуть майбутні суперники нашої команди – збірні Австрії і Північної Македонії. Початок зустрічі – о 19:00. Наш сайт проведе мудьтімедійний онлайн з усіма найцікавішими подробицями і відеоповторами.

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ОНЛАЙН АВСТРІЯ – ПІВНІЧНА МАКЕДОНІЯ ТУТ

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Північна Македонія стала 35-ю країною, чия збірна пробилася до фінального турніру Євро. Але недооцінювати її не варто. У них 4 перемоги в 6 останніх зустрічах при всього лише одній поразці, а до цієї гри команда підходить з безпрограшною 4-матчевою серією. А сенсаційна березнева перемога в гостях над Німеччиною в кваліфікації ЧС-2022 говорить, що до Горана Пандева і компанії не варто ставитися легковажно.

Македонці сьогодні зіграють з командою, яка в двох попередніх кампаніях в 2008 і 2016 роках не добула на Євро-2020 жодної перемоги. Ось така невезуча Австрія на чемпіонатах Європи. До того ж їй не вдалося виграти жодного спарингу перед Євро. Та й березневе вікно в рамках відбору на ЧС австрійці провели блідо: перемогли лише Фарери (3:1). З Шотландією була нічия (2:2), а від Данії отримали 4 м'ячі. І оборона далеко не безгрішна.

Історія особистих зустрічей

До цього дня команди зустрічалися між собою лише двічі. І обидва рази – у відборі до Євро-2020. Тому ці суперники добре знають один одного. І хоч обидва поєдинки виграла Австрія, на виїзді македонці здорово пошарпали їй нерви.

Останні 10 матчів команд

Що говорили перед матчем

Головний тренер Австрії Франко Фода: "Ми знаємо сильні сторони македонців. Треба обережніше грати в позиційній атаці, не можна просто втрачати м'яч. Розуміємо, що будемо володіти м'ячем більше за суперника, тому треба його передавати один одному швидше і бути напоготові в плані оборони, щоб не допустити контратак"

Головний тренер Північної Македонії Ігор Ангеловскі: "Я думаю, багато що змінилося з тих пір, як ми провели ті два відбіркових матчі. Якщо не помиляюся, вони були зіграні два роки тому, і за цей час наша національна збірна росла від одного матчу до іншого, показувала кращий футбол. Гравці удосконалювалися. Тому на цей раз все буде зовсім не так, як в тій кваліфікації"

Північна Македонія робить ставку на легіонерів. Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze
Північна Македонія робить ставку на легіонерів. Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze

Де дивитися Австрія – Північна Македонія

Пряму трансляцію поєдинку можна дивитися на каналах "Футбол 1" і "Футбол 2", починаючи з 19:00. Також матч буде доступний онлайн на сервісі OLL.TV.

Що думають букмекери

Аналітики FAVBET вважають Австрію фаворитом зустрічі в Бухаресті. На перемогу "червоно-білих" приймають ставки з коефіцієнтом 1.76, на виграш македонців – 5.40, на нічию – 3.65. Найімовірніший результат – успіх Австрії з рахунком 1:0 – 4.80.

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Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
1
3:0
3
2
Уельс
1
1:1
1
3
Швейцарія
1
1:1
1
4
Турція
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
1
3:0
3
2
Фінляндія
1
1:0
3
3
Данія
1
0:1
0
4
Росія
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Україна
0
0:0
0
2
Австрія
0
0:0
0
3
Північна Македонія
0
0:0
0
4
Нідерланди
0
0:0
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
0
0:0
0
2
Англія
0
0:0
0
3
Хорватія
0
0:0
0
4
Шотландія
0
0:0
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
0
0:0
0
2
Іспанія
0
0:0
0
3
Швеція
0
0:0
0
4
Польща
0
0:0
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Німеччина
0
0:0
0
2
Угорщина
0
0:0
0
3
Португалія
0
0:0
0
4
Франція
0
0:0
0
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Неділя, 13 червня
16:00
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Понеділок, 14 червня
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