13 июня 16:00 Трансляция
Англия --
Хорватия --
13 июня 19:00 Трансляция
Австрия --
Северная Македония --
13 июня 22:00 Трансляция
Нидерланды --
Украина --
14 июня 16:00
Шотландия --
Чехия --
14 июня 19:00
Польша --
Словакия --
14 июня 22:00 Украина
Испания --
Швеция --
15 июня 19:00
Венгрия --
Португалия --
15 июня 22:00 Украина
Франция --
Германия --
16 июня 16:00
Финляндия --
Россия --
16 июня 19:00 Украина
Турция --
Уэльс --
16 июня 22:00 Украина
Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00 Украина
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00 Украина
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00 Украина
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00 Украина
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00 OLL.TV
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00 Украина
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00 Украина
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00 Украина
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00 OLL.TV
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00 Украина
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
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Австрия

19:00

Северная Македония

Матч не начался
Серия пенальти
Начало матча
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Финальный свисток
СЕГОДНЯ Новости спорта Евро 2020

Австрия – Северная Македония: онлайн матча соперников Украины на Евро-2020

Елена Павлова Елена Павлова
13 июня, 15:10
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13 июня на чемпионате Европы стартуют матчи Евро-2020 в группе С. Специалисты отдают предпочтение австрийцам, но в 2021 году македонцы показали, что с ними стоит считаться

За три часа до поединка Украины в Амстердаме на поле Национального стадиона в Бухаресте выйдут будущие соперники нашей команды – сборные Австрии и Северной Македонии. Начало встречи – в 19:00. Наш сайт проведет мудьтимедийный онлайн со всеми самыми интересными подробностями и видеоповторами.

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АВСТРИЯ – СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ

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Северная Македония стала 35-й страной, чья сборная пробилась в финальный турнир Евро. Но недооценивать ее не стоит. У них 4 победы в 6 последних встречах при всего лишь одном поражении, а к этой игре команда подходит с беспроигрышной 4-матчевой серией. А сенсационная мартовская победа в гостях над Германией в квалификации ЧМ-2022 говорит, что к Горану Пандеву и компании не стоит относиться легкомысленно.

Македонцы сегодня сыграют с командой, которая в двух предыдущих кампаниях в 2008 и 2016 годах не добыла на Евро-2020 ни одной победы. Вот такая не везучая Австрия на чемпионатах Европы. К тому же ей не удалось выиграть ни одного спарринга перед Евро. Да и мартовское окно в рамках отбора на ЧМ австрийцы провели бледно: победили лишь Фареры (3:1). С Шотландией была ничья (2:2), а от Дании получили 4 безответных мяча. И оборона далеко не безгрешна.

История личных встреч

До этого дня команды встречались между собой лишь дважды. И оба раза – в отборе к Евро-2020. Так что эти соперники хорошо знают друг друга. И хоть оба поединка выиграла Австрия, на выезде македонцы здорово потрепали ей нервы.

Последние 10 матчей команд

Что говорили перед матчем

Главный тренер Австрии Франко Фода: "Мы знаем сильные стороны македонцев. Надо осторожнее играть в позиционной атаке, нельзя просто терять мяч. Понимаем, что будем владеть мячом больше соперника, так что надо его передавать друг другу быстрее и быть начеку в плане обороны, чтобы не допустить контратак"

Главный тренер Северной Македонии Игор Ангеловски: "Я думаю, многое изменилось с тех пор, как мы провели те два отборочных матча. Если не ошибаюсь, они были сыграны два года назад, и за это время наша национальная сборная росла от одного матча к другому, показывала лучший футбол. Игроки совершенствовались. Так что в этот раз все будет совсем не так, как в той квалификации"

Северная Македония делает ставку на легионеров. Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze
Северная Македония делает ставку на легионеров. Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze

Где смотреть Австрия – Северная Македония

Прямую трансляцию поединка можно смотреть на каналах "Футбол 1" и "Футбол 2", начиная с 19:00. Также поединок будет доступен онлайн на сервисе OLL.TV.

Что думают букмекеры

Аналитики FAVBET считают Австрию фаворитом встречи в Бухаресте. На победу "красно-белых" принимают ставки с коэффициентом 1.76, на выигрыш македонцев – 5.40, на ничью – 3.65. Самый вероятный исход – успех Австрии со счетом 1:0 – 4.80.

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
1
3:0
3
2
Уэльс
1
1:1
1
3
Швейцария
1
1:1
1
4
Турция
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
1
3:0
3
2
Финляндия
1
1:0
3
3
Дания
1
0:1
0
4
Россия
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Украина
0
0:0
0
2
Австрия
0
0:0
0
3
Северная Македония
0
0:0
0
4
Нидерланды
0
0:0
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
0
0:0
0
2
Англия
0
0:0
0
3
Хорватия
0
0:0
0
4
Шотландия
0
0:0
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
0
0:0
0
2
Испания
0
0:0
0
3
Швеция
0
0:0
0
4
Польша
0
0:0
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Германия
0
0:0
0
2
Венгрия
0
0:0
0
3
Португалия
0
0:0
0
4
Франция
0
0:0
0
Показать больше
Все таблицы Евро
Воскресенье, 13 июня
16:00
Смотри на: Трансляция
19:00
Смотри на: Трансляция
22:00
Украина Трансляция
Понедельник, 14 июня
16:00
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19:00
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Украина
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