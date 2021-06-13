Австрия – Северная Македония: онлайн матча соперников Украины на Евро-2020

13 июня на чемпионате Европы стартуют матчи Евро-2020 в группе С. Специалисты отдают предпочтение австрийцам, но в 2021 году македонцы показали, что с ними стоит считаться

За три часа до поединка Украины в Амстердаме на поле Национального стадиона в Бухаресте выйдут будущие соперники нашей команды – сборные Австрии и Северной Македонии. Начало встречи – в 19:00. Наш сайт проведет мудьтимедийный онлайн со всеми самыми интересными подробностями и видеоповторами.

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АВСТРИЯ – СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ

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Северная Македония стала 35-й страной, чья сборная пробилась в финальный турнир Евро. Но недооценивать ее не стоит. У них 4 победы в 6 последних встречах при всего лишь одном поражении, а к этой игре команда подходит с беспроигрышной 4-матчевой серией. А сенсационная мартовская победа в гостях над Германией в квалификации ЧМ-2022 говорит, что к Горану Пандеву и компании не стоит относиться легкомысленно.

Македонцы сегодня сыграют с командой, которая в двух предыдущих кампаниях в 2008 и 2016 годах не добыла на Евро-2020 ни одной победы. Вот такая не везучая Австрия на чемпионатах Европы. К тому же ей не удалось выиграть ни одного спарринга перед Евро. Да и мартовское окно в рамках отбора на ЧМ австрийцы провели бледно: победили лишь Фареры (3:1). С Шотландией была ничья (2:2), а от Дании получили 4 безответных мяча. И оборона далеко не безгрешна.

История личных встреч

До этого дня команды встречались между собой лишь дважды. И оба раза – в отборе к Евро-2020. Так что эти соперники хорошо знают друг друга. И хоть оба поединка выиграла Австрия, на выезде македонцы здорово потрепали ей нервы.

Последние 10 матчей команд

Что говорили перед матчем

Главный тренер Австрии Франко Фода: "Мы знаем сильные стороны македонцев. Надо осторожнее играть в позиционной атаке, нельзя просто терять мяч. Понимаем, что будем владеть мячом больше соперника, так что надо его передавать друг другу быстрее и быть начеку в плане обороны, чтобы не допустить контратак"

Главный тренер Северной Македонии Игор Ангеловски: "Я думаю, многое изменилось с тех пор, как мы провели те два отборочных матча. Если не ошибаюсь, они были сыграны два года назад, и за это время наша национальная сборная росла от одного матча к другому, показывала лучший футбол. Игроки совершенствовались. Так что в этот раз все будет совсем не так, как в той квалификации"

Северная Македония делает ставку на легионеров. Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze

Где смотреть Австрия – Северная Македония

Прямую трансляцию поединка можно смотреть на каналах "Футбол 1" и "Футбол 2", начиная с 19:00. Также поединок будет доступен онлайн на сервисе OLL.TV.

Что думают букмекеры

Аналитики FAVBET считают Австрию фаворитом встречи в Бухаресте. На победу "красно-белых" принимают ставки с коэффициентом 1.76, на выигрыш македонцев – 5.40, на ничью – 3.65. Самый вероятный исход – успех Австрии со счетом 1:0 – 4.80.