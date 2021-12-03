3 грудня 17:00
Шахтар 6
Львів 1
4 грудня 14:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 17:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 19:30
Металіст 1925 --
Колос --
5 грудня 14:00
Зоря --
Інгулець --
5 грудня 17:00
Олександрія --
Минай --
5 грудня 19:30
Десна --
Маріуполь --
6 грудня 19:30
Дніпро-1 --
Чорноморець --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
4 грудня 19:00
Рома --
Інтер --
4 грудня 19:30
Боруссія Д --
Баварія --
4 грудня 21:45
Наполі --
Аталанта --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
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Вольовий розгром: Шахтар познущався над Львовом

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
3 грудня, 18:57
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"Гірники" здобули вольову перемогу над Львовом з рахунком 6:1 та вийшли у одноосібні лідери чемпіонату
Шахтар vs Львів
Шахтар vs Львів / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Матчем у Києві між донецьким Шахтарем та Львовом відкрився 17-й тур чемпіонату України. Онлайн матчу Шахтар – Львів ми вели у нашій мультимедійній студії.

Роберто Де Дзербі не став експериментувати зі складом, зробивши лише одну заміну порівняно з матчем проти Інгульця – замість Майкона на поле вийшов Степаненко.

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"Гірники" відразу заволоділи перевагою, але першими рахунок у матчі відкрили гості. Ернест отримав м'яч перед штрафною Шахтаря після пасу головою від Довгого, прибрав захисника та ідеальним ударом від штанги відкрив рахунок у матчі – 0:1.

Зрівняти рахунок підопічні Де Дзербі зуміли наприкінці першого тайму. Захисник Львова Романчук збив Мудрика у своєму штрафному майданчику і арбітр без вагань призначив одинадцятиметровий. Тете впевнено реалізував пенальті ударом під перекладину – 1:1.

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З перших хвилин другого тайму "гірники" притиснули львів'ян до їхніх воріт. На 55-й хвилині Педріньо класно замкнув головою подачу Корнієнка – 2:1.

Наприкінці поєдинку футболісти Шахтаря довели рахунок до розгромного. Свої перші голи у складі "гірників" забили Анатолій Бондаренко та Юхим Конопля. Також голи на свій рахунок записали Степаненко та Марлос. А Михайло Мудрик, який провів чудовий матч, записав на свій рахунок три асисти.

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У підсумку "гірники" розгромили Львів із рахунком 6:1.

Українська Прем'єр-Ліга. 17 тур

Шахтар – Львів – 6:1

Голи: Тете (45, пен), Педріньо (55), Бондаренко (76), Марлос (84, пен), Степаненко (87), Конопля (90) – Антві (17)

Шахтар: Трубін, Додо, Марлон, Степаненко, Маркос Антоніо (Конопля, 85), Тете (Марлос, 73), Мудрик, Матвієнко, Судаков (Сікан, 59), Педріньо (Бондаренко, 73), Корнієнко (Соломон, 59)

Львів: Ільющенков, Бусько, Антві (Семенів, 70), Якимець, Політило, Романчук, Махмутович, Ременяк (Грисьо, 58), Шина (Нич, 58), Довгий (Чир'як, 46), Лека

Вилучення: Махмутович (83)

"Гірники" набрали три очки та обійшли у турнірній таблиці київське Динамо, яке завтра зіграє на виїзді проти Вереса.

Львів зберіг за собою 12 місце в чемпіонаті, в його активі 16 балів.

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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Шахтар Шахтар Шах
17
14
2
1
47
9
38
44
Забиті 47
Пропущені 9
Різниця 38
Результати останніх матчів: В В В В В
2
Динамо Динамо Дин
16
13
2
1
43
8
35
41
Забиті 43
Пропущені 8
Різниця 35
Результати останніх матчів: В В П В В
3
Дніпро-1 Дніпро-1 Дні
16
11
1
4
29
16
13
34
Забиті 29
Пропущені 16
Різниця 13
Результати останніх матчів: В В В В П
4
Зоря Зоря Зор
16
10
2
4
35
18
17
32
Забиті 35
Пропущені 18
Різниця 17
Результати останніх матчів: В П В В В
5
Ворскла Ворскла Вор
16
9
4
3
29
17
12
31
Забиті 29
Пропущені 17
Різниця 12
Результати останніх матчів: П В В Н П
6
Десна Десна Дес
16
7
3
6
18
22
-4
24
Забиті 18
Пропущені 22
Різниця -4
Результати останніх матчів: В П В П Н
7
Олександрія Олександрія Оле
16
6
5
5
15
14
1
23
Забиті 15
Пропущені 14
Різниця 1
Результати останніх матчів: П П В Н Н
8
Верес Верес Вер
16
6
4
6
14
16
-2
22
Забиті 14
Пропущені 16
Різниця -2
Результати останніх матчів: П В П Н В
9
Металіст 1925 Металіст 1925 Мет
16
6
1
9
16
26
-10
19
Забиті 16
Пропущені 26
Різниця -10
Результати останніх матчів: П П П П В
10
Колос Колос Кол
16
5
3
8
11
22
-11
18
Забиті 11
Пропущені 22
Різниця -11
Результати останніх матчів: В Н В П П
11
Рух Рух Рух
15
4
4
7
15
20
-5
16
Забиті 15
Пропущені 20
Різниця -5
Результати останніх матчів: В П П Н Н
12
Львів Львів Льв
17
4
4
9
13
29
-16
16
Забиті 13
Пропущені 29
Різниця -16
Результати останніх матчів: П В В П В
13
Чорноморець Чорноморець Чор
16
2
5
9
17
36
-19
11
Забиті 17
Пропущені 36
Різниця -19
Результати останніх матчів: П П В Н Н
14
Минай Минай Мин
16
1
7
8
11
25
-14
10
Забиті 11
Пропущені 25
Різниця -14
Результати останніх матчів: П Н Н П П
15
Інгулець Інгулець Інг
15
2
4
9
11
26
-15
10
Забиті 11
Пропущені 26
Різниця -15
Результати останніх матчів: П Н П Н П
16
Маріуполь Маріуполь Мар
16
2
1
13
18
38
-20
7
Забиті 18
Пропущені 38
Різниця -20
Результати останніх матчів: П П В П П

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Команда
І
Г
О
1
Шахтар
17
47:9
44
2
Динамо
16
43:8
41
3
Дніпро-1
16
29:16
34
4
Зоря
16
35:18
32
5
Ворскла
16
29:17
31
6
Десна
16
18:22
24
7
Олександрія
16
15:14
23
8
Верес
16
14:16
22
9
Металіст 1925
16
16:26
19
10
Колос
16
11:22
18
11
Рух
15
15:20
16
12
Львів
17
13:29
16
13
Чорноморець
16
17:36
11
14
Минай
16
11:25
10
15
Інгулець
15
11:26
10
16
Маріуполь
16
18:38
7
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