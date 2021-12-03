Волевой разгром: Шахтер поиздевался над Львовом

"Горняки" одержали волевую победу над Львовом со счетом 6:1 и вышли в единоличные лидеры чемпионата

Шахтер vs Львов / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Матчем в Киеве между донецким Шахтером и Львовом открылся 17-й тур чемпионата Украины. Онлайн матча Шахтер – Львов мы вели в нашей мультимедийной студии.

Роберто Де Дзерби не стал экспериментировать с составом, сделав лишь одну замену по сравнению с матчем против Ингульца – вместо Майкона на поле вышел Степаненко.

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"Горняки" сразу завладели преимуществом, но первыми счет в матче открыли гости. Эрнест получил мяч перед штрафной Шахтера после скидки головой от Довгого, убрал защитника и идеальным ударом от штанги открыл счет в матче – 0:1.

Сравнять счет подопечные Де Дзерби сумели в конце первого тайма. Защитник Львова Романчук сбил Мудрика в своей штрафной площадке и арбитр без колебаний назначил одиннадцатиметровый. Тете уверенно реализовал пенальти ударом под перекладину – 1:1.

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С первых минут второго тайма "горняки" прижали львовян к их воротам. На 55-й минуте Педриньо классно замкнул головой подачу Корниенко – 2:1.

В концовке поединка футболисты Шахтера довели счет до разгромного. Свои первые голы в составе "горняков" забили Анатолий Бондаренко и Ефим Конопля. Также голы на свой счет записали Степаненко и Марлос. А Михаил Мудрик, сыгравший отличный матч, записал на свой счет три ассиста.

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В итоге "горняки" разгромили Львов со счетом 6:1.

Украинская Премьер-лига. 17 тур

Шахтер – Львов – 6:1

Голы: Тете (45, пен), Педриньо (55), Бондаренко (76), Марлос (84, пен), Степаненко (87), Конопля (90) – Антви (17)

Шахтер: Трубин, Додо, Марлон, Степаненко, Маркос Антонио (Конопля, 85), Тете (Марлос, 73), Мудрик, Матвиенко, Судаков (Сикан, 59), Педриньо (Бондаренко, 73), Корниенко (Соломон, 59)

Львов: Ильющенков, Бусько, Антви (Семенив, 70), Якимец, Политыло, Романчук, Махмутович, Ременяк (Грисьо, 58), Шина (Нич, 58), Довгий (Чирьяк, 46), Лека

Удаление: Махмутович (83)

"Горняки" набрали три очка и обошли в турнирной таблице киевское Динамо, которое завтра сыграет на выезде против Вереса.

Львов сохранил за собой 12-е место в чемпионате, в его активе 16 баллов.