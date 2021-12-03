4 грудня 19:00
Рома --
Інтер --
4 грудня 19:30
Боруссія Д --
Баварія --
4 грудня 21:45
Наполі --
Аталанта --
3 грудня 17:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 14:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 17:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 19:30
Металіст 1925 --
Колос --
5 грудня 14:00
Зоря --
Інгулець --
5 грудня 17:00
Олександрія --
Минай --
5 грудня 19:30
Десна --
Маріуполь --
6 грудня 19:30
Дніпро-1 --
Чорноморець --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
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Шахтар

17:00

Львів

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Серія пенальті
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Шахтар – Львів: онлайн матчу чемпіонату України

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор сайту segodnya.ua
3 грудня, 11:25
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У п'ятницю, 3 грудня, стартує 17 тур чемпіонату України: відкриє програму вікенду поєдинок між Шахтарем і Львовом. Слідкуйте за поєдинком із нашим мультимедійним онлайном

Поєдинок Шахтар – Львів пройде у НСК "Олімпійський" та розпочнеться о 17:00. Відео голів та огляд матчу в нашому модулі онлайн.

Трансляція матчу Шахтар – Львів
дивiться на olltv
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ОНЛАЙН ШАХТЕР – ЛЬВІВ

Турнірне становище

Шахтар ділить перше місце з Динамо, поступаючись киянам лише за різницею забитих та пропущених м'ячів. У чемпіонаті України "гірники" не втрачають очки вже протягом двох місяців – з 3 жовтня, коли зіграли внічию з Динамо .

Львів розташовується на 12-му місці у турнірній таблиці Прем'єр-ліги. Львів'яни у поточному сезоні здобули чотири перемоги, три з яких – в останніх п'яти матчах! Тож гості їдуть до Києва із серйозними намірами поборотися за очки.

Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Динамо Динамо Дин
16
13
2
1
43
8
35
41
Забиті 43
Пропущені 8
Різниця 35
Результати останніх матчів: В В П В В
2
Шахтар Шахтар Шах
16
13
2
1
41
8
33
41
Забиті 41
Пропущені 8
Різниця 33
Результати останніх матчів: В В В В В
3
Дніпро-1 Дніпро-1 Дні
16
11
1
4
29
16
13
34
Забиті 29
Пропущені 16
Різниця 13
Результати останніх матчів: В В В В П
4
Зоря Зоря Зор
16
10
2
4
35
18
17
32
Забиті 35
Пропущені 18
Різниця 17
Результати останніх матчів: В П В В В
5
Ворскла Ворскла Вор
16
9
4
3
29
17
12
31
Забиті 29
Пропущені 17
Різниця 12
Результати останніх матчів: П В В Н П
6
Десна Десна Дес
16
7
3
6
18
22
-4
24
Забиті 18
Пропущені 22
Різниця -4
Результати останніх матчів: В П В П Н
7
Олександрія Олександрія Оле
16
6
5
5
15
14
1
23
Забиті 15
Пропущені 14
Різниця 1
Результати останніх матчів: П П В Н Н
8
Верес Верес Вер
16
6
4
6
14
16
-2
22
Забиті 14
Пропущені 16
Різниця -2
Результати останніх матчів: П В П Н В
9
Металіст 1925 Металіст 1925 Мет
16
6
1
9
16
26
-10
19
Забиті 16
Пропущені 26
Різниця -10
Результати останніх матчів: П П П П В
10
Колос Колос Кол
16
5
3
8
11
22
-11
18
Забиті 11
Пропущені 22
Різниця -11
Результати останніх матчів: В Н В П П
11
Рух Рух Рух
15
4
4
7
15
20
-5
16
Забиті 15
Пропущені 20
Різниця -5
Результати останніх матчів: В П П Н Н
12
Львів Львів Льв
16
4
4
8
12
23
-11
16
Забиті 12
Пропущені 23
Різниця -11
Результати останніх матчів: В В П В Н
13
Чорноморець Чорноморець Чор
16
2
5
9
17
36
-19
11
Забиті 17
Пропущені 36
Різниця -19
Результати останніх матчів: П П В Н Н
14
Минай Минай Мин
16
1
7
8
11
25
-14
10
Забиті 11
Пропущені 25
Різниця -14
Результати останніх матчів: П Н Н П П
15
Інгулець Інгулець Інг
15
2
4
9
11
26
-15
10
Забиті 11
Пропущені 26
Різниця -15
Результати останніх матчів: П Н П Н П
16
Маріуполь Маріуполь Мар
16
2
1
13
18
38
-20
7
Забиті 18
Пропущені 38
Різниця -20
Результати останніх матчів: П П В П П

Історія очних матчів

Львів знає, як обігравати "Шахтар". У березні цього року львояни сенсаційно обіграли тоді команду Луїша Каштру з рахунком 3:2. Щоправда, попередню вікторію команди зі Львова дотирували ще 2008 роком.

Загалом Шахтар здобув вісім перемог проти двох у Львова. І лише один раз була зафіксована нічия. Різниця м'ячів – 28:7.

До речі, у першому колі Шахтар у Львові розгромив однойменну команду з рахунком 3:0.

Хто зіграє

У Львова через перебір жовтих карток поєдинок пропустить півзахисник Іван Брікнер. У поточному сезоні футболіст відіграв у 15 матчах, тож його не вистачатиме тренерському штабу львів'ян.

Шахтар не має дискваліфікованих гравців. Напередодні до спільної групи повернувся Жуніор Мораєс, але грати поки що не готовий. Також не відновилися Ісмаїлі та Фернандо, зате вже у строю Степаненко та Судаков.

Попередня заявка

Воротарі: Шевченка, П'ятов, Трубін

Захисники: Додо, Кривцов, Марлон, Матвієнко, Конопля, Корнієнко, Бондар

Півзахисники: Степаненко, Маркос Антоніо, Марлос, Тете, Бондаренко, Соломон, Мудрик, Судаков, Педріньйо, Коноплянка

Нападник: Сікан

Прогноз букмекерів

Аналітики букмекерських контор не сумніваються у перемозі Шахтаря: коефіцієнт на перемогу команди Роберто де Дзербі – 1.09, на нічию – 10.00, на перемогу Львова – 29.00.

У відсотковому співвідношенні шанси команд виглядають так:

  • Перемога Шахтаря – 87%
  • Нічия – 10%
  • Перемога Львова – 3%

Де дивитись

Матч Шахтар – Львів у прямому ефірі покажуть канали "Футбол 1" та "Футбол 2", також трансляція буде доступна за допомогою сервісу OLL.TV . Трансляція розпочнеться о 17:00.

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Команда
І
Г
О
1
Динамо
16
43:8
41
2
Шахтар
16
41:8
41
3
Дніпро-1
16
29:16
34
4
Зоря
16
35:18
32
5
Ворскла
16
29:17
31
6
Десна
16
18:22
24
7
Олександрія
16
15:14
23
8
Верес
16
14:16
22
9
Металіст 1925
16
16:26
19
10
Колос
16
11:22
18
11
Рух
15
15:20
16
12
Львів
16
12:23
16
13
Чорноморець
16
17:36
11
14
Минай
16
11:25
10
15
Інгулець
15
11:26
10
16
Маріуполь
16
18:38
7
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