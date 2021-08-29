Верес взяв приклад з Динамо і знищив Десну

За перший тайм Верес забив чотири голи Десні і добув впевнену виїзну перемогу в шостому турі чемпіонату України
Десну знищили в Чернігові / Фото: ФК "Верес"
Чернігівська Десна зазнала дві великих поразки поспіль в чемпіонаті України.
Якщо 0:4 в минулому турі від Динамо не можна назвати сенсаційними, то сьогоднішнє фіаско – це повна несподіванка.
Десна приймала Верес і повністю провалила перший тайм.
Гості забили швидкий гол, коли на дальній штанзі Немчанінов замкнув простріл Солдата.
А потім Сергійчук ефектно п'ятою відправив м'яч у сітку після розіграшу кутового.
У Вереса сьогодні була приголомшлива реалізація і клуб ще двічі відзначився до перерви.
Сергійчук виступив асистентом і віддав відмінний пас Пасічу, якому не склало труднощів вразити ворота Десни.
А потім на Сергійчуку сфолили у штрафному і Кльоц впевнено реалізував пенальті.
Після перерви команди обмінялися небезпечними моментами, але рахунок на табло так і не змінився.
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Десна – Верес – 0:4
Голи: Немчанінов (4), Сергійчук (25), Г. Пасіч (35), Кльоц (45+1, пен.)
Десна: Литовка, Болбат (Безбородько, 46), Селін, Цимбалюк, Сафронов (Арвеладзе, 46), Домбровський, Картушов, Завійський, Тотовицький (Дегтярьов, 82), Калитвинцев (Волошин, 74), Будківський (Шевцов, 74).
Верес: Когут, Немчанінов, Гончаренко, Мірошник, Солдат, Кучеров (Петько, 77), Кльоц (Полюлях, 68), Г. Пасіч, Панасенко (Тимофієнко, 82), Е. Пасіч, Сергійчук (Гечев, 82).
Турнірна таблиця
1
6
5
1
0
20
2
18
16
Забиті
20
Пропущені
2
Різниця
18
Результати останніх матчів:
В
В
Н
В
В
2
6
4
1
1
12
6
6
13
Забиті
12
Пропущені
6
Різниця
6
Результати останніх матчів:
В
В
П
В
В
3
5
4
0
1
11
3
8
12
Забиті
11
Пропущені
3
Різниця
8
Результати останніх матчів:
В
В
П
В
В
4
6
4
0
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9
10
-1
12
Забиті
9
Пропущені
10
Різниця
-1
Результати останніх матчів:
П
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В
В
В
5
5
3
2
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11
4
7
11
Забиті
11
Пропущені
4
Різниця
7
Результати останніх матчів:
В
Н
В
В
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6
6
3
2
1
7
5
2
11
Забиті
7
Пропущені
5
Різниця
2
Результати останніх матчів:
Н
В
Н
В
П
7
6
2
2
2
7
7
0
8
Забиті
7
Пропущені
7
Різниця
0
Результати останніх матчів:
В
В
Н
П
П
8
5
2
1
2
11
8
3
7
Забиті
11
Пропущені
8
Різниця
3
Результати останніх матчів:
В
Н
П
В
П
9
6
2
1
3
8
11
-3
7
Забиті
8
Пропущені
11
Різниця
-3
Результати останніх матчів:
В
В
Н
П
П
10
6
2
0
4
6
10
-4
6
Забиті
6
Пропущені
10
Різниця
-4
Результати останніх матчів:
П
П
П
В
П
11
5
1
2
2
2
9
-7
5
Забиті
2
Пропущені
9
Різниця
-7
Результати останніх матчів:
П
П
Н
В
Н
12
4
1
1
2
2
4
-2
4
Забиті
2
Пропущені
4
Різниця
-2
Результати останніх матчів:
П
Н
П
В
13
5
1
1
3
4
8
-4
4
Забиті
4
Пропущені
8
Різниця
-4
Результати останніх матчів:
П
Н
В
П
П
14
6
1
1
4
7
16
-9
4
Забиті
7
Пропущені
16
Різниця
-9
Результати останніх матчів:
Н
П
В
П
П
15
5
0
2
3
4
11
-7
2
Забиті
4
Пропущені
11
Різниця
-7
Результати останніх матчів:
П
Н
П
П
Н
16
6
0
1
5
8
15
-7
1
Забиті
8
Пропущені
15
Різниця
-7
Результати останніх матчів:
П
П
П
П
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