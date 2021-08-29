Верес взял пример с Динамо и уничтожил Десну

За первый тайм Верес забил четыре гола Десне и добыл уверенную выездную победу в шестом туре чемпионата Украины
Десну уничтожили в Чернигове / Фото: ФК "Верес"
Черниговская Десна потерпела два крупных поражения подряд в чемпионате Украины.
Если 0:4 в прошлом туре от Динамо нельзя назвать сенсационными, то сегодняшнее фиаско – это полная неожиданность.
Десна принимала Верес и полностью провалила первый тайм.
Гости забили быстрый гол, когда на дальней штанге Немчанинов замкнул прострел Солдата.
А потом Сергийчук эффектно пяткой отправил мяч в сетку после розыгрыша углового.
У Вереса сегодня была потрясающая реализация и клуб еще дважды отличился до перерыва.
Сергийчук выступил ассистентом и отдал отличный пас Пасичу, которому не составило труда поразить ворота Десны.
А потом на Сергийчуку сфолили в штрафной и Клец уверенно реализовал пенальти.
После перерыва команды обменялись опасными моментами, но счет на табло так и не изменился.
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Десна – Верес – 0:4
Голы: Немчанинов (4), Сергийчук (25), Г. Пасич (35), Клец (45+1, пен.)
Десна: Литовка, Болбат (Безбородько, 46), Селин, Цымбалюк, Сафронов (Арвеладзе, 46), Домбровский, Картушов, Завийский, Тотовицкий (Дегтярев, 82), Калитвинцев (Волошин, 74), Будковский (Шевцов, 74).
Верес: Когут, Немчанинов, Гончаренко, Мирошник, Солдат, Кучеров (Петько, 77), Клец (Полюлях, 68), Г. Пасич, Панасенко (Тимофеенко, 82), Е. Пасич, Сергийчук (Гечев, 82).
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