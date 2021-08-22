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Динамо в присутствии Луческу разгромило Десну и стало лидером чемпионата

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
22 августа, 23:24
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Дубль Буяльского, гол Цыганкова с пенальти и автогол черниговцев решили исход поединка. Мирча Луческу остался доволен игрой своих подопечных.
Динамо разгромило Десну в 5-ом туре УПЛ
Динамо разгромило Десну в 5-ом туре УПЛ / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

В центральном матче 5-го тура украинской Премьер-лиги встречались лидеры чемпионата Динамо и Десна.

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Главный тренер киевлян Мирча Луческу вернулся после больничного к руководству команды. Но пока врачи запрещают румыну пребывать на скамейке, поэтому Мистер наблюдал за игрой с трибуны "Олимпийского" в компании президента Динамо Игоря Суркиса.

Два сюрприза ожидали болельщиков "бело-синих" в стартовом составе: место в "рамке" занял Денис Бойко, также впервые в основе Динамо появился новичок Денис Антюх. На острие атаки, уже традиционно вышел Денис Гармаш.

На 32-й минуте матча Виталий Буяльский забил гол-красавец в ворота Литовки. Полузащитник Динамо принял пас от Шапаренко на углу штрафной и закрутил мяч в дальнюю девятку.

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Киевляне увеличили свое преимущество спустя пять минут. Сафронов нарушил правила против активного Буяльского и арбитр с помощью VAR назначил одиннадцатиметровый. Удар с "точки" безукоризненно выполнил Виктор Цыганков.

В начале второго тайма вратарь "бело-синих" Денис Бойко пасом от своих ворот начал голевую атаку, которая завершилась точным ударом Буяльского – 3:0!

Во втором тайме вместо Дениса Гармаша на поле вышел еще один дебютант Динамо – Илья Шкурин. На 79-й минуте белорус пробил головой после подачи с углового, мяч попал в Завийского, и от него влетел в сетку. Это 4:0!

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"Бело-синие" благодаря победе над Десной вышли на первое место в турнирной таблице, а черниговцы несут первое поражение в чемпионате.

Украинская Премьер-лига. 5 тур.

Динамо – Десна – 4:0

Голы: Буяльский (30, 56), Цыганков (37, с пенальти), Завийский (78, автогол)

Динамо: Бойко, Миколенко, Сирота (Тымчик, 67), Забарный, Кедзера, Сидорчук (Шепелев, 67), Шапаренко, Буяльский, Антюх (Леднев, 78), Цыганков (Караваев, 68), Гармаш (Шкурин, 46).

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Десна: Литовка, Сафронов, Цымбалюк, Масалов (Шевцов, 77), Домбровский, Арвеладзе (Болбат, 46), Тотовицкий (Дегтярёв, 86), Калитвинцев, Картушов, Завийский, Безбородько (Будковский, 46).

Таблица чемпионата Украины:

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Позиция
Команда
И
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Заб.
Пр.
Разн.
О
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Динамо Динамо Дин
5
4
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Забитые 13
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Результаты последних матчей: В Н В В В
2
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5
4
0
1
11
3
8
12
Забитые 11
Пропущеные 3
Разница 8
Результаты последних матчей: В В П В В
3
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5
4
0
1
9
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3
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Забитые 9
Пропущеные 6
Разница 3
Результаты последних матчей: П В В В В
4
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5
3
2
0
11
4
7
11
Забитые 11
Пропущеные 4
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Результаты последних матчей: В Н В В Н
5
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3
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1
10
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5
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Забитые 10
Пропущеные 5
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Результаты последних матчей: В П В В Н
6
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5
3
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1
5
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7
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7
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8
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5
2
0
3
5
8
-3
6
Забитые 5
Пропущеные 8
Разница -3
Результаты последних матчей: П П В П В
9
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4
1
2
1
2
2
0
5
Забитые 2
Пропущеные 2
Разница 0
Результаты последних матчей: П Н В Н
10
Верес Верес Вер
5
1
2
2
3
7
-4
5
Забитые 3
Пропущеные 7
Разница -4
Результаты последних матчей: В Н П П Н
11
Минай Минай Мин
4
1
1
2
2
4
-2
4
Забитые 2
Пропущеные 4
Разница -2
Результаты последних матчей: П Н П В
12
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5
1
1
3
4
8
-4
4
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Результаты последних матчей: П Н В П П
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0
4
5
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3
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0
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2
3
9
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2
Забитые 3
Пропущеные 9
Разница -6
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Мариуполь Мариуполь Мар
5
0
1
4
8
12
-4
1
Забитые 8
Пропущеные 12
Разница -4
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Ингулец Ингулец Инг
4
0
1
3
3
10
-7
1
Забитые 3
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О
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Динамо
5
13:2
13
2
Шахтер
5
11:3
12
3
Десна
5
9:6
12
4
Ворскла
5
11:4
11
5
Днепр-1
5
10:5
10
6
Александрия
5
5:3
10
7
Заря
5
11:8
7
8
Металлист 1925
5
5:8
6
9
Колос
4
2:2
5
10
Верес
5
3:7
5
11
Минай
4
2:4
4
12
Рух
5
4:8
4
13
Черноморец
5
5:14
3
14
Львов
4
3:9
2
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Мариуполь
5
8:12
1
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Ингулец
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