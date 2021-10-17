"Тренер попросив вийти на поле, я і вийшов": ветеран Динамо подає приклад форвардам

Атакуючий півзахисник Динамо з'явився на полі на 41-й хвилині матчу Львів – Динамо (1:4), замінивши форварда-невдаху Владислава Супрягу.

Читайте також: Це кінець кар'єри Супряги в Динамо: жорсткий вирок чемпіону світу

Відразу після матчу 31-річний футболіст відповів на питання журналістів.

"До 30-ї хвилини у нас було не так багато моментів, щоб забити. Потім ми пропустили, і добре, що відразу вдалося відігратися, а перед перервою і вийти вперед.

У другому таймі, вже діючи на контратаках, довели матч до перемоги.

Після збірних завжди важко грати – половина гравців їдуть, половина залишається в команді. Але добре, що сьогодні вдалося впевнено виграти, з чим усіх і вітаю.