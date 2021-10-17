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"Тренер попросив вийти на поле, я і вийшов": ветеран Динамо подає приклад форвардам

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
17 жовтня, 00:17
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У матчі 11-го туру УПЛ справжнім героєм поєдинку став Денис Гармаш, який відзначився дублем у другому таймі
Денис Гармаш зробив результат в матчі зі Львовом
Денис Гармаш зробив результат в матчі зі Львовом / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Атакуючий півзахисник Динамо з'явився на полі на 41-й хвилині матчу Львів – Динамо (1:4), замінивши форварда-невдаху Владислава Супрягу.

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Відразу після матчу 31-річний футболіст відповів на питання журналістів.

"До 30-ї хвилини у нас було не так багато моментів, щоб забити. Потім ми пропустили, і добре, що відразу вдалося відігратися, а перед перервою і вийти вперед.

У другому таймі, вже діючи на контратаках, довели матч до перемоги.

Після збірних завжди важко грати – половина гравців їдуть, половина залишається в команді. Але добре, що сьогодні вдалося впевнено виграти, з чим усіх і вітаю.

Твої забиті м'ячі – це ознака особливого класу?

В принципі, опинився в потрібному місці – і вдалося забити (посміхається). Не можна сказати, що це якесь особливе відчуття нападника – так вдало склалося.

Перший твій м'яч вийшов трудовим ...

Так, всі хлопці молодці, вітаю всю команду.

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Ти вийшов на поле ще в першому таймі. Що ти мав змінити?

Чесно кажучи, не знаю. Тренер сказав виходити, і я вийшов ", – цитує Гармаша сайт Динамо Київ.

Додамо, що в нинішньому чемпіонаті Денис часто грає на позиції центрфорварда. У 10 матчах першості Гармаш забив 5 м'ячів і віддав два гольових паси.

За весь час виступів у Прем'єр-лізі України 31-річний півзахисник провів 197 матчів в яких забив 30 голів.

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Денис Гармаш зробив дубль в матчі Львів – Динамо
Денис Гармаш зробив дубль в матчі Львів – Динамо / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

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