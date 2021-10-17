"Тренер попросил выйти на поле, я и вышел": ветеран Динамо подает пример форвардам

Атакующий полузащитник Динамо появился на поле на 41-й минуте матча Львов – Динамо (1:4), заменив невезучего форварда Владислава Супрягу.

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Сразу после матча 31-летний футболист ответил на вопросы журналистов.

"До 30-й минуты у нас было не так много моментов, чтобы забить. Затем мы пропустили, и хорошо, что сразу удалось отыграться, а перед перерывом и выйти вперед.

Во втором тайме, уже действуя на контратаках, довели матч до победы.

После сборных всегда тяжело играть – половина игроков уезжают, половина остается в команде. Но хорошо, что сегодня удалось уверенно выиграть, с чем всех и поздравляю.