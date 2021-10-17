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"Тренер попросил выйти на поле, я и вышел": ветеран Динамо подает пример форвардам

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
17 октября, 00:17
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В матче 11-го тура УПЛ настоящим героем поединка стал Денис Гармаш, отличившийся дублем во втором тайме
Денис Гармаш сделал результат в матче со Львовом
Денис Гармаш сделал результат в матче со Львовом / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Атакующий полузащитник Динамо появился на поле на 41-й минуте матча Львов – Динамо (1:4), заменив невезучего форварда Владислава Супрягу.

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Сразу после матча 31-летний футболист ответил на вопросы журналистов.

"До 30-й минуты у нас было не так много моментов, чтобы забить. Затем мы пропустили, и хорошо, что сразу удалось отыграться, а перед перерывом и выйти вперед.

Во втором тайме, уже действуя на контратаках, довели матч до победы.

После сборных всегда тяжело играть – половина игроков уезжают, половина остается в команде. Но хорошо, что сегодня удалось уверенно выиграть, с чем всех и поздравляю.

Твои забитые мячи – это признак особого класса?

В принципе, оказался в нужном месте – и удалось забить (улыбается). Нельзя сказать, что это какое-то особое ощущение нападающего – так удачно сложилось.

Первый твой мяч вышел трудовым...

Да, все ребята молодцы, поздравляю всю команду.

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Ты вышел на поле еще в первом тайме. Что ты должен был изменить?

Честно говоря, не знаю. Тренер сказал выходить, и я вышел", – цитирует Гармаша сайт Динамо Киев.

Добавим, что в нынешнем чемпионате Денис часто играет на позиции центрфорварда. В 10 матчах первенства Гармаш забил 5 мячей и отдал два голевых паса.

За все время выступлений в Премьер-лиге Украины 31-летний полузащитник провел 197 матчей в которых забил 30 голов.

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Денис Гармаш сделал дубль в матче Львов – Динамо
Денис Гармаш сделал дубль в матче Львов – Динамо / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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