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Тренерське чуття не підвело Луческу: Динамо здобуває вольову перемогу над Львовом

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
16 жовтня, 18:56
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Київське Динамо обіграло на виїзді ФК Львів з рахунком 4:1 і повернуло собі першу сходинку в чемпіонаті УПЛ
Динамо розгромило Львів в матчі 11-го туру чемпіонату України
Динамо розгромило Львів в матчі 11-го туру чемпіонату України

"Біло-сині" не мали право на помилку у грі зі Львовом, адже напередодні донецький Шахтар розгромив луганську Зорю (6:1) і очолив турнірну табліцу.

Кияни з перших хвилин гри почали розхитувати оборону "городян", але довести свої комбінації до логічного завершення не зуміли.

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А на 33-хвилині матчу Миколенко у боротьбі з Довгим підіграв собі рукою. Катерина Монзуль, після перегляду VAR, вказала на "крапку". До м'яча підійшов хорватський півзахисник Фран Чір'як, який чітко реалізував одинадцятиметровий.

Не встигли львів'яни насолодиться своїм успіхом, як через дві хвилини "біло-сині" відігралися. Миколенко виконав чудовий пас до лінії штрафного на Буяльського, який другим дотиком пробив точно в кут – 1:1.

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Вже на фінальних хвилинах першого тайму Динамо вийшло вперед. Шепелев зробив передачу на хід Циганкову, який з кута штрафного майданчика увігнав м'яч у ближню дев'ятку – 2:1.

На початку другого тайму спрацювала заміна Мірчи Луческу. Циганков прострілив з флангу, м'яч після рикошету відлетів до Гармаша, який без проблем розстріляв ворота львів'ян – 3:1.

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Кияни не зупинилися на досягнутому і на 83-й хвилині довели рахунок до розгромного. Денис Гармаш потужно пробив з дальньої дистанції, м'яч потрапив у Зозулю і залетів у дальній кут воріт Костика -1:4.

Українська Прем'єр-ліга. 11-й тур.

Львів – Динамо – 1:4

Голи: Чір'як (36, пенальті) – Буяльський (38), Циганков (45+1), Гармаш (58, 83)

Львів: Костик, Лека, Якимець, Брікнер, Чір'як (Сорокін, 80), Політило (Шина, 46; Крушинський, 76), Ернест, Грисьо (Ременяк, 61), Зозуля, Довгий, Нич (Альваро, 46).

Динамо: Бущан, Миколенко (Караваєв, 46), Сирота (Шабанов, 74), Кендзьора, Тимчик, Шепелев, Андрієвський, Де Пена (Вітіньо, 46), Циганков (Вербич, 74), Буяльський, Супряга.

Упевнена перемога у Львові приносить підопічним Луческу заслужені три бали і перше місце в турнірній таблиці.

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