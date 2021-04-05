Суддівський розбір від Метревелі: чому арбітр відмінив гол Динамо після VAR?

Михайло Метревелі, експерт телеканалів "Футбол 1/2/3", спеціально для Спорт.Сегодня продовжує регулярний огляд суддівських підсумків туру української Прем'єр-ліги. Всі матчі, всі спірні моменти 20-го туру УПЛ – у фокусі Метревелі.

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Минулий тур обійшовся без суддівських скандалів і сумнівних рішень. На ключових матчах туру працював VAR, тому навіть у разі підозр на помилки (як потенційний офсайд при другому голі Шахтаря або скасований гол Динамо в ворота Олександрії) рефері мав можливість верифікувати власні рішення за допомогою відео-помічника.

Дніпро-1 – Львів – 5:1

Арбітр: Максим Козиряцький. Для арбітражу матч був середньої важкості. Одна з команд досить багато фолила. На матчі працював VAR.

Ключовими для арбітражу були два епізоди. На 43-й хвилині Ернест в підкаті ззаду вдарив по ногах Тейлора і зірвав небезпечну атаку. Арбітр показав гравцеві Львова другу жовту картку. Це вірне рішення. Фол повністю тягнув на жовту картку і ніяких пом'якшувальних обставин не було.

На 67-й хвилині після подачі з кутового гравець Львова пробив по воротах і м'яч в штрафному потрапив в руку Булеци. Арбітр залишив епізод без уваги, але після підказки від асистента VAR і самостійного перегляду повтору призначив пенальті у ворота Дніпра-1. Момент вийшов з розряду 50 на 50. З одного боку – рука була виставлена в сторону, збільшувала обсяг тіла і перервала політ м'яча. З іншого – рука знаходилася в природному положенні при стрибку вгору і відстань до м'яча було мінімальною. Класичний приклад епізоду на розсуд арбітра. Козиряцький вирішив, що підстави для пенальті були. Це його рішення, яке не можна назвати помилковим.

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Оцінка: 8 балів з 10-ти.

Маріуполь – Інгулець – 4:3

Арбітр: Віталій Романов. Для арбітражу матч був середньої важкості. Команди намагалися мало фолити, але був ряд епізодів, які вимагають від арбітра підвищеної уваги. На матчі працював VAR.

Ключовим для арбітражу був цілий ряд епізодів. На 5-й хвилині Топалов забив гол. Арбітр зафіксував офсайд і відмінив взяття воріт. Це вірне рішення. Гравець Маріуполя дійсно заліз в невеликий офсайд.

На 2-й доданій до першого тайму хвилині Кулаков прийняв м'яч в штрафному і його зніс Малиш. Арбітр відразу зафіксував фол і призначив пенальті у ворота Інгульця. Абсолютно вірне рішення, з яким гравці Інгульця навіть не намагалися сперечатися.

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На 59-й хвилині при подачі кутового Семенко відкрито тримав Бондаренка руками і не давав йому зіграти в м'яч. Арбітр зафіксував порушення і поставив другий пенальті в ворота Інгульця. Знову вірне рішення арбітра. Захисник Інгульця не намагався нав'язати боротьбу, а відкрито тримав свого суперника руками. Чистий пенальті.

На 87-й хвилині Кудрик вийшов з воріт на м'яч і врізався в Балана. Арбітр зафіксував фол, показав воротареві Маріуполя жовту картку і призначив у ворота азовців пенальті. Повністю вірне рішення арбітра. Кудрик не зіграв в м'яч і врізався ногою в корпус суперника, який як раз міг підхопити м'яч і нанести удар по воротах.

Оцінка: 8 балів з 10-ти.

Рух – Зоря – 0:2

Арбітр: Юрій Іванов. Для арбітражу матч був середньої важкості. Команди досить багато фолили. VAR на матчі не працював.

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Ключовими для арбітражу були два епізоди. На 3-й хвилині Кабаєв впав у штрафному після боротьби з Зецом. Арбітр залишив епізод без уваги і дав продовжити гру. Це помилка. Зец не зіграв в м'яч і вдарив по ногах Кабаєва. Гравець Зорі домалював епізод, але всі підстави для пенальті були.

На 82-й хвилині Іванисеня занадто емоційно висловився на адресу арбітра, стосовно одного з ігрових епізодів. У підсумку, Іванов, не довго думаючи, показав гравцеві Зорі другу жовту картку і вилучив його з поля.

Оцінка: 7 балів з 10-ти.

Десна – Олімпік – 2:0

Арбітр: Олександр Шандор. Матч був досить легким для арбітражу. Команди прагнули грати коректно і мало фолили. VAR на матчі не працював.

Ключовими для арбітражу були два епізоди. На 16-й хвилині Беніто пробивав по воротах і в штрафному м'яч потрапив в Тамма. Гравець Олімпіка сигналізував про попадання м'яча в руку, але арбітр дав продовжити гру. Це вірне рішення. М'яч потрапив захиснику Десни в живіт.

На 69-й хвилині Безбородько забив гол. Арбітр зафіксував взяття воріт. Це помилка. До самого голу питань немає, але перед цим Безбородько сфолив на Векляку, штовхнувши його в спину і вдаривши по голові. Арбітр повинен був зафіксувати фол з боку гравця Десни і зупинити атаку чернігівців.

Оцінка: 7 балів з 10-ти.

Минай – Колос – 0:0

Арбітр: Дмитро Бондаренко. Для арбітражу матч був середньої важкості. Команди мало фолили, але кілька разів провокували арбітра на призначення пенальті. VAR на матчі не працював.

Ключовими для арбітражу були два епізоди. На 57-й хвилині після навісу в штрафний Миная гравці Колоса активно сигналізували про те, що Пиняшко зіграв рукою. Арбітр залишив їх претензії без уваги. Це вірне рішення. Пиняшко прийняв м'яч корпусом і торкання рукою не було.

На 77-й хвилині Чурко отримав м'яч в штрафному і впав після підкату від Матіча. Арбітр дав продовжити гру. Це вірне рішення. Захисник Миная дійсно зачепив свого опонента по ногах, але спочатку зіграв в м'яч. Пенальті не було.

Оцінка: 8 балів з 10-ти.

Ворскла – Шахтар – 0:2

Арбітр: Сергій Бойко. Для арбітражу матч був середньої важкості. Команди багато фолили. На матчі працював VAR.

Ключовими для арбітражу були три епізоди. На 55-й хвилині Кане увійшов в штрафний і впав після боротьби з Додо. Арбітр дав продовжити гру. Це вірне рішення. Захисник Шахтаря чисто, без порушення правил зіграв корпусом.

На 62-й хвилині Мораес отримав м'яч на лінії з останнім захисником Ворскли і забив гол. Арбітр зарахував взяття воріт і мав рацію. Момент був "міліметровий", але повтори підтвердили, що нога Якубу була, як мінімум, на одній лінії з корпусом Мораеса. Так що, гол правильний.

На 68-й хвилині Кулач в штрафному вдарив по воротах і влучив у руку Мораесу. Арбітр дав продовжити гру. Це вірне рішення. Форвард Шахтаря прибирав руки за спину і робив все, щоб уникнути контакту з м'ячем.

Оцінка: 8 балів з 10-ти.

Олександрія – Динамо – 1:2

Арбітр: Дмитро Кривушкін. Для арбітражу матч був середньої важкості. Команди досить багато фолили і був ряд спірних епізодів. На матчі працював VAR.

На 32-й хвилині Кендзьора бив в сторону воріт і в штрафному потрапив в руку Мірошниченка. Арбітр дав продовжити гру, але після підказки асистента VAR і перегляду відеоповторів призначив пенальті у ворота Олександрії. Це було, швидше за все, правильне рішення. Мірошниченко інстинктивно прибирав руки з-за спини після попадання м'яча в живіт, тим самим мимоволі зупиняючи політ м'яча рукою. Це рух збільшувало обсяг тіла, і в підсумку, призвело до пенальті.

На 63-й хвилині Караваєв забив гол. Арбітр зарахував взяття воріт, але після тривалого обговорення з асистентом VAR і подальшого аналізу відеоповторів, гол був відмінений через офсайд у Буяльського. Це вірне рішення. Буяльський дійсно знаходився в активному офсайді, в безпосередності близькості від воротаря.

Оцінка: 8 балів з 10-ти.

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