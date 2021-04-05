Судейский разбор от Метревели: почему арбитр отменил гол Динамо после VAR?

Михаил Метревели, эксперт телеканалов "Футбол 1/2/3", специально для Спорт.Сегодня продолжает регулярный обзор судейских итогов тура украинской Премьер-лиги. Все матчи, все спорные моменты 20-го тура УПЛ – в фокусе Метревели.

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Прошедший тур обошелся без судейских скандалов и сомнительных решений. На ключевых матчах тура работал VAR, поэтому даже в случае подозрений на ошибки (как потенциальный офсайд при втором голе Шахтера или отмененный гол Динамо в ворота Александрии) рефери имел возможность верифицировать собственные решение при помощи видео-помощника.

Днепр-1 – Львов – 5:1

Арбитр: Максим Козыряцкий. Для арбитража матч был средней тяжести. Одна из команд довольно много фолила. На матче работал VAR.

Ключевыми для арбитража были два эпизода. На 43-й минуте Эрнест в подкате сзади ударил по ногам Тейлора и сорвал опасную атаку. Арбитр показал игроку Львова вторую желтую карточку. Это верное решение. Фол полностью тянул на желтую карточку и никаких смягчающих обстоятельств не было.

На 67-й минуте после подачи с углового игрок Львова пробил по воротам и мяч в штрафной попал в руку Булеце. Арбитр оставил эпизод без внимания, но после подсказки от ассистента VAR и самостоятельного просмотра повтора назначил пенальти в ворота Днепр-1. Момент получился из разряда 50 на 50. С одной стороны – рука была выставлена в сторону, увеличивала объем тела и прервала полет мяча. С другой – рука находилась в естественном положении при прыжке вверх и расстояние до мяча было минимальным. Классический пример эпизода на усмотрение арбитра. Козыряцкий решил, что основания для пенальти были. Это его решение, которое нельзя назвать ошибочным.

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Оценка: 8 баллов из 10-ти.

Мариуполь – Ингулец – 4:3

Арбитр: Виталий Романов. Для арбитража матч был средней тяжести. Команды старались мало фолить, но был ряд эпизодов, требующих от арбитра повышенного внимания. На матче работал VAR.

Ключевым для арбитража был целый ряд эпизодов. На 5-й минуте Топалов забил гол. Арбитр зафиксировал офсайд и отменил взятие ворот. Это верное решение. Игрок Мариуполя действительно залез в небольшой офсайд.

На 2-й добавленной к первому тайму минуте Кулаков принял мяч в штрафной и его снес Малыш. Арбитр сразу зафиксировал фол и назначил пенальти в ворота Ингульца. Абсолютно верное решение, с которым игроки Ингульца даже не пытались спорить.

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На 59-й минуте при подаче углового Семенко открыто держал Бондаренко руками и не давал ему сыграть в мяч. Арбитр зафиксировал нарушение и поставил второй пенальти в ворота Ингульца. Снова верное решение арбитра. Защитник Ингульца не пытался навязать борьбу, а открыто держал своего соперника руками. Чистый пенальти.

На 87-й минуте Кудрик вышел из ворот на мяч и врезался в Балана. Арбитр зафиксировал фол, показал вратарю Мариуполя желтую карточку и назначил в ворота азовцев пенальти. Полностью верное решение арбитра. Кудрик не сыграл в мяч и врезался ногой в корпус соперника, который как раз мог подхватить мяч и нанести удар по воротам.

Оценка: 8 баллов из 10-ти.

Рух – Заря – 0:2

Арбитр: Юрий Иванов. Для арбитража матч был средней тяжести. Команды довольно много фолили. VAR на матче не работал.

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Ключевыми для арбитража были два эпизода. На 3-й минуте Кабаев упал в штрафной после борьбы с Зецом. Арбитр оставил эпизод без внимания и дал продолжить игру. Это ошибка. Зец не сыграл в мяч и ударил по ногам Кабаева. Игрок Зари дорисовывал эпизод, но все основания для пенальти были.

На 82-й минуте Иванисеня слишком эмоционально высказался в адрес арбитра, по поводу одного из игровых эпизодов. В итоге, Иванов, не долго думая, показал игроку Зари вторую желтую карточку и удалил его с поля.

Оценка: 7 баллов из 10-ти.

Десна – Олимпик – 2:0

Арбитр: Александр Шандор. Матч был довольно легким для арбитража. Команды старались играть корректно и мало фолили. VAR на матче не работал.

Ключевыми для арбитража были два эпизода. На 16-й минуте Бенито пробивал по воротам и в штрафной мяч попал в Тамма. Игрок Олимпика сигнализировал о попадании мяча в руку, но арбитр дал продолжить игру. Это верное решение. Мяч попал защитнику Десны в живот.

На 69-й минуте Безбородько забил гол. Арбитр зафиксировал взятие ворот. Это ошибка. К самому голу вопросов нет, но перед этим Безбородько сфолил на Векляке, толкнув его в спину и ударив по голове. Арбитр должен был зафиксировать фол со стороны игрока Десны и остановить атаку черниговцев.

Оценка: 7 баллов из 10-ти.

Минай – Колос – 0:0

Арбитр: Дмитрий Бондаренко. Для арбитража матч был средней тяжести. Команды мало фолили, но несколько раз провоцировал арбитра на назначение пенальти. VAR на матче не работал.

Ключевыми для арбитража были два эпизода. На 57-й минуте после навеса в штрафную Миная игроки Колоса активно сигнализировали о том, что Пыняшко сыграл рукой. Арбитр оставил их претензии без внимания. Это верное решение. Пыняшко принял мяч корпусом и касания рукой не было.

На 77-й минуте Чурко получил мяч в штрафной и упал после подката от Матича. Арбитр дал продолжить игру. Это верное решение. Защитник Миная действительно задел своего оппонента по ногам, но изначально сыграл в мяч. Пенальти не было.

Оценка: 8 баллов из 10-ти.

Ворскла – Шахтер – 0:2

Арбитр: Сергей Бойко. Для арбитража матч был средней тяжести. Команды много фолили. На матче работал VAR.

Ключевыми для арбитража были три эпизода. На 55-й минуте Кане вошел в штрафную и упал после борьбы с Додо. Арбитр дал продолжить игру. Это верное решение. Защитник Шахтера чисто, без нарушения правил сыграл корпусом.

На 62-й минуте Мораес получил мяч на линии с последним защитником Ворсклы и забил гол. Арбитр засчитал взятие ворот и был прав. Момент был "миллиметровый", но повторы подтвердили, что нога Якубу была, как минимум, на одной линии с корпусом Мораеса. Так что, гол правильный.

На 68-й минуте Кулач в штрафной ударил по воротам и попал в руку Мораесу. Арбитр дал продолжить игру. Это верное решение. Форвард Шахтера убирал руки за спину и делал все, чтобы избежать контакта с мячом.

Оценка: 8 баллов из 10-ти.

Александрия – Динамо – 1:2

Арбитр: Дмитрий Кривушкин. Для арбитража матч был средней тяжести. Команды довольно много фолили и был ряд спорных эпизодов. На матче работал VAR.

На 32-й минуте Кендзера бил в сторону ворот и в штрафной попал в руку Мирошниченко. Арбитр дал продолжить игру, но после подсказки ассистента VAR и просмотра видеоповторов назначил пенальти в ворота Александрии. Это было, скорее всего, правильное решение. Мирошниченко инстинктивно убирал руки из-за спины после попадания мяча в живот, тем самым невольно останавливая полет мяча рукой. Это движение увеличивало объем тела, и в итоге, привело к пенальти.

На 63-й минуте Караваев забил гол. Арбитр засчитал взятие ворот, но после длительного обсуждения с ассистентом VAR и дальнейшего анализа видеоповторов, гол был отменен из-за офсайда у Буяльского. Это верное решение. Буяльский действительно находился в активном офсайде, в непосредственности близости от вратаря.

Оценка: 8 баллов из 10-ти.

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