11 серпня 22:00
Челсі --
Вільярреал --
11 серпня 90+3’
Динамо 2
Минай 0
13 серпня 19:30
Шахтар --
Металіст 1925 --
14 серпня 17:00
Верес --
Ворскла --
14 серпня 19:30
Зоря --
Минай --
14 серпня 19:30
Десна --
Дніпро-1 --
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Колос --
Рух --
15 серпня 19:30
Львів --
Олександрія --
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Маріуполь --
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Інгулець --
Динамо --
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Ворскла --
Металіст 1925 --
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Верес --
Минай --
21 серпня 19:30
Чорноморець --
Шахтар --
21 серпня 19:30
Дніпро-1 --
Рух --
22 серпня 17:00
Маріуполь --
Зоря --
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Колос --
Олександрія --
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Львів --
Інгулець --
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Шедевр Буяльського та перший гол Раміреса – Динамо не помічає Минай в УПЛ (відео)

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
11 серпня, 21:23
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Кияни вирішили результат в першому таймі і очолили турнірну таблицю чемпіонату України
Динамо спокійно переграє Минай
Динамо спокійно переграє Минай / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Сьогодні Динамо зіграло перенесений матч 1 туру проти Миная. Обидві команди погодилися змістити гру на більш пізній строк.

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Закарпатці не встигали зібрати команду перед несподіваним поверненням в УПЛ. Динамо ж дало відпочинок провідним гравцям після Євро-2020. Перенесення ж допомогло киянам наситити календар в серпні, щоб команда грала по два поєдинки в тиждень.

У звітному матчі Мірча Луческу застосував ротацію, надавши відпочинок Сидорчуку, Кендзьорі, Шапаренку та Гармашу. У свою чергу в складі киян дебютував літній новачок Ерік Рамірес.

Перший тайм пройшов під диктовку господарів, Минай лише зрідка дозволяв собі тікати в контратаки. У складі Динамо класні моменти були у Караваєва, Тимчика та Раміреса. Однак відкрити рахунок кияни змогли завдяки Буяльському, який красиво у дотик перекинув Кучера.

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Перед перервою господарі подвоїли перевагу. Динамо втекло у швидку контратаку, Караваєв вийшов на рандеву з Кучером і віддав на вільного Раміреса. Форварду залишалося влучити в порожні ворота, щоб відзначитися першим голом у складі Динамо.

У другому таймі кияни могли забити ще, однак вирішили заспокоїти гру. Кобін же спробував пожвавити команду замінами. Проте класу гравців Миная не вистачило для того, щоб створити небезпеку біля воріт Бущана.

Динамо виграє третій матч в чемпіонаті України і очолює турнірну таблицю УПЛ. Кияни відриваються від Шахтаря вже на три очки. Наступну гру в УПЛ кияни проведуть через тиждень проти Інгульця. На Минай же чекає візит до Зорі.

Динамо – Минай 2:0
Голи: Буяльський, 19, Рамірес, 45+1

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Динамо: Бущан – Тимчик, Забарний, Сирота, Миколенко – Андрієвський (Сидорчук, 69), Шепелєв (Шапаренко, 64), Буяльський (Леднєв, 82) – Караваєв (Сідклей, 64), Рамірес (Гармаш, 64), Циганков.

Минай: Кучер – Векляк, Синьогуб, Книш, Гончар (Горін, 80), Багайоко – Байдал (Білоног, 56), Кобак (Ахмедзаде, 56), Хахльов (Петрусенко, 66), Кулієв – Селезньов (Вишневський, 56).

Попередження: Кобак, Багайоко, Книш.

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Н
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Пр.
Різн.
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Динамо Динамо Дин
3
3
0
0
8
1
7
9
Забиті 8
Пропущені 1
Різниця 7
Результати останніх матчів: В В В
2
Десна Десна Дес
3
3
0
0
7
1
6
9
Забиті 7
Пропущені 1
Різниця 6
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3
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3
2
1
0
8
3
5
7
Забиті 8
Пропущені 3
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Дніпро-1 Дніпро-1 Дні
3
2
1
0
7
3
4
7
Забиті 7
Пропущені 3
Різниця 4
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2
0
1
5
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1
6
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6
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3
2
0
1
3
2
1
6
Забиті 3
Пропущені 2
Різниця 1
Результати останніх матчів: В П В
7
Шахтар Шахтар Шах
3
2
0
1
6
3
3
6
Забиті 6
Пропущені 3
Різниця 3
Результати останніх матчів: П В В
8
Колос Колос Кол
2
1
1
0
1
0
1
4
Забиті 1
Пропущені 0
Різниця 1
Результати останніх матчів: В Н
9
Зоря Зоря Зор
3
1
0
2
6
4
2
3
Забиті 6
Пропущені 4
Різниця 2
Результати останніх матчів: П В П
10
Минай Минай Мин
2
1
0
1
1
2
-1
3
Забиті 1
Пропущені 2
Різниця -1
Результати останніх матчів: П В
11
Рух Рух Рух
3
1
0
2
3
5
-2
3
Забиті 3
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Різниця -2
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Маріуполь Маріуполь Мар
3
0
1
2
3
5
-2
1
Забиті 3
Пропущені 5
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3
0
1
2
1
6
-5
1
Забиті 1
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3
0
1
2
2
8
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1
Забиті 2
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0
3
2
9
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0
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0
0
3
2
9
-7
0
Забиті 2
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1
Динамо
3
8:1
9
2
Десна
3
7:1
9
3
Ворскла
3
8:3
7
4
Дніпро-1
3
7:3
7
5
Металіст 1925
3
5:4
6
6
Олександрія
3
3:2
6
7
Шахтар
3
6:3
6
8
Колос
2
1:0
4
9
Зоря
3
6:4
3
10
Минай
2
1:2
3
11
Рух
3
3:5
3
12
Маріуполь
3
3:5
1
13
Верес
3
1:6
1
14
Львів
3
2:8
1
15
Чорноморець
3
2:9
0
16
Інгулець
3
2:9
0
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19:30
19:30
Неділя, 22 серпня
17:00
19:30
21:30
Понеділок, 23 серпня
19:30
Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Японія ЯпоніяJP
27
14
17
58
4
flag Велика Британія Велика БританіяGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралія АвстраліяAU
17
7
22
46
7
flag Нідерланди НідерландиNL
10
12
14
36
8
flag Франція ФранціяFR
10
12
11
33
9
flag Німеччина НімеччинаDE
10
11
16
37
10
flag Італія ІталіяIT
10
10
20
40
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