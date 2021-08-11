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Вильярреал --
11 августа 90+3’
Динамо 2
Минай 0
13 августа 19:30
Шахтер --
Металлист 1925 --
14 августа 17:00
Верес --
Ворскла --
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Заря --
Минай --
14 августа 19:30
Десна --
Днепр-1 --
15 августа 17:00
Колос --
Рух --
15 августа 19:30
Львов --
Александрия --
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Мариуполь --
Черноморец --
18 августа 19:30
Ингулец --
Динамо --
20 августа 19:30
Ворскла --
Металлист 1925 --
21 августа 17:00
Верес --
Минай --
21 августа 19:30
Черноморец --
Шахтер --
21 августа 19:30
Днепр-1 --
Рух --
22 августа 17:00
Мариуполь --
Заря --
22 августа 19:30
Колос --
Александрия --
22 августа 21:30
Динамо --
Десна --
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Львов --
Ингулец --
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Шедевр Буяльского и первый гол Рамиреса – Динамо не замечает Минай в УПЛ (видео)

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
11 августа, 21:23
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Киевляне решили исход в первом тайме и возглавили турнирную таблицу чемпионата Украины
Динамо спокойно переигрывает Минай
Динамо спокойно переигрывает Минай / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Сегодня Динамо сыграло перенесенный матч 1 тура против Миная. Обе команды согласились сместить игру на более поздний срок.

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Закарпатцы не успевали собрать команду перед неожиданным возвращением в УПЛ. Динамо же дало отдых ведущим игрокам после Евро-2020. Перенос же помог киевлянам насытить календарь в августе, чтобы команда играла по два поединка в неделю.

В отчетном матче Мирча Луческу применил ротацию, предоставив отдых Сидорчуку, Кендзере, Шапаренко и Гармашу. В свою очередь в составе киевлян дебютировал летний новичок Эрик Рамирес.

Первый тайм прошел под диктовку хозяев, Минай лишь изредка позволял себе убегать в контратаки. В составе Динамо классные моменты были у Караваева, Тымчика и Рамиреса. Однако открыть счет киевляне смогли благодаря Буяльскому, который красиво в касание перевесил Кучера.

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Перед перерывом хозяева удвоили преимущество. Динамо убежало в быструю контратаку, Караваев вышел на рандеву с Кучером и отдал на свободного Рамиреса. Форварду оставалось попасть в пустые ворота, чтобы отметиться первым голом в составе Динамо.

Во втором тайме киевляне могли забить еще, однако предпочли успокоить игру. Кобин же постарался оживить команду заменами. Тем не менее класса игроков Минаю не хватило для того, чтобы создать опасность у ворот Бущана.

Динамо выигрывает третий матч в чемпионате Украины и возглавляет турнирную таблицу чемпионата Украины. Киевляне отрываются от Шахтера уже на три очка. Следующую игру в УПЛ киевляне проведут через неделю против Ингульца. Минаю же предстоит визит к Заре.

Динамо – Минай 2:0
Голы: Буяльский, 19, Рамирес, 45+1

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Динамо: Бущан – Тымчик, Забарный, Сирота, Миколенко – Андриевский (Сидорчук, 69), Шепелев (Шапаренко, 64), Буяльский (Леднев, 82) – Караваев (Сидклей, 64), Рамирес (Гармаш, 64), Цыганков.

Минай: Кучер – Векляк, Синегуб, Кныш, Гончар (Горин, 80), Багайоко – Байдал (Билоног, 56), Кобак (Ахмедзаде, 56), Хахлев (Петрусенко, 66), Кулиев – Селезнев (Вишневский, 56).

Предупреждения: Кобак, Багайоко, Кныш.

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8
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0
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Заря
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Минай
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Рух
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3:5
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12
Мариуполь
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1
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Верес
3
1:6
1
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Львов
3
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1
15
Черноморец
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2:9
0
16
Ингулец
3
2:9
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19:30
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Медальный зачет Токио-2020
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Япония ЯпонияJP
27
14
17
58
4
flag Великобритания ВеликобританияGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралия АвстралияAU
17
7
22
46
7
flag Нидерланды НидерландыNL
10
12
14
36
8
flag Франция ФранцияFR
10
12
11
33
9
flag Германия ГерманияDE
10
11
16
37
10
flag Италия ИталияIT
10
10
20
40
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