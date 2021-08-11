10 августа 17:00 Видео
Шахтер Кг 0
Колос 0
10 августа 20:30 Видео
Шахтер 2
Генк 1
11 августа 19:30
Динамо --
Минай --
13 августа 19:30
Шахтер --
Металлист 1925 --
14 августа 17:00
Верес --
Ворскла --
14 августа 19:30
Заря --
Минай --
14 августа 19:30
Десна --
Днепр-1 --
15 августа 17:00
Колос --
Рух --
15 августа 19:30
Львов --
Александрия --
16 августа 19:00
Мариуполь --
Черноморец --
18 августа 19:30
Ингулец --
Динамо --
20 августа 19:30
Ворскла --
Металлист 1925 --
21 августа 17:00
Верес --
Минай --
21 августа 19:30
Черноморец --
Шахтер --
21 августа 19:30
Днепр-1 --
Рух --
22 августа 17:00
Мариуполь --
Заря --
22 августа 19:30
Колос --
Александрия --
22 августа 21:30
Динамо --
Десна --
23 августа 19:30
Львов --
Ингулец --
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Чемпионат Украины 2021/2022

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Динамо – Минай: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
11 августа, 09:00
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Победитель УПЛ проведет перенесенный матч чемпионата и в случае победы обгонит в таблице Шахтер
Евгений Селезнев и компания попробуют остановить Динамо
Евгений Селезнев и компания попробуют остановить Динамо / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

В среду состоится перенесенный матч 1-го тура чемпионата Украины. В Киеве Динамо примет ужгородский Минай. Игра состоится на стадионе НСК Олимпийский. Начало поединка – 19:30.

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Мы ведем онлайн-трансляцию с оперативными комментариями, яркими фото и видео лучших моментов встречи.

ОНЛАЙН МАТЧА ДИНАМО – МИНАЙ

Обе команды пока не теряли очки в чемпионате Украины, однако и сыграли они не все поединки. Динамо сумело уверенно одолеть во втором туре Верес (4:0), а в воскресенье обыграло в гостях Зарю (2:1).

Минай же пока провел лишь один матч, ведь помимо игры с Динамо УПЛ перенесла еще и дуэль закарпатцев с Колосом из-за участия команды Костышина в Лиге Конференций. В своей пока единственной игре сезона Минай вырвал победу у Александрии.

Победа в отчетном матче поможет команде Кобина догнать Динамо и Шахтер в таблице. В свою очередь успех команды Луческу гарантирует киевлянам первую строчку в чемпионате Украины, ведь максимум в трех турах пока набирала лишь Десна.

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История личных встреч. Динамо и Минай провели всего четыре очные встречи и все они завершились в пользу киевлян. В 2018 и 2020 годах столичная команда обыгрывала закарпатцев в Кубке Украины (3:1 и 2:0 соответственно). А в прошлом сезон подопечные Луческу дважды уничтожили новичка УПЛ с общим счетом 7:0.

Прогноз букмекеров. По их мнению, Динамо является безоговорочным фаворитом встречи. Коэффициент на триумф киевлян составляет всего 1.12, тогда как на победу Миная – 27.00. Ничья же оценена коэффициентом 8.10.

Где смотреть. Поединок в прямом эфире покажет телеканал 2+2. Старт прямой трансляции – в 19:25. Также игру можно посмотреть на интернет-сервисе OLL.TV.

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Команда
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Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Десна Десна Дес
3
3
0
0
7
1
6
9
Забитые 7
Пропущеные 1
Разница 6
Результаты последних матчей: В В В
2
Ворскла Ворскла Вор
3
2
1
0
8
3
5
7
Забитые 8
Пропущеные 3
Разница 5
Результаты последних матчей: В В Н
3
Днепр-1 Днепр-1 Дне
3
2
1
0
7
3
4
7
Забитые 7
Пропущеные 3
Разница 4
Результаты последних матчей: В В Н
4
Динамо Динамо Дин
2
2
0
0
6
1
5
6
Забитые 6
Пропущеные 1
Разница 5
Результаты последних матчей: В В
5
Металлист 1925 Металлист 1925 Мет
3
2
0
1
5
4
1
6
Забитые 5
Пропущеные 4
Разница 1
Результаты последних матчей: В П В
6
Александрия Александрия Але
3
2
0
1
3
2
1
6
Забитые 3
Пропущеные 2
Разница 1
Результаты последних матчей: В П В
7
Шахтер Шахтер Шах
3
2
0
1
6
3
3
6
Забитые 6
Пропущеные 3
Разница 3
Результаты последних матчей: П В В
8
Колос Колос Кол
2
1
1
0
1
0
1
4
Забитые 1
Пропущеные 0
Разница 1
Результаты последних матчей: В Н
9
Заря Заря Зар
3
1
0
2
6
4
2
3
Забитые 6
Пропущеные 4
Разница 2
Результаты последних матчей: П В П
10
Минай Минай Мин
1
1
0
0
1
0
1
3
Забитые 1
Пропущеные 0
Разница 1
Результаты последних матчей: В
11
Рух Рух Рух
3
1
0
2
3
5
-2
3
Забитые 3
Пропущеные 5
Разница -2
Результаты последних матчей: В П П
12
Мариуполь Мариуполь Мар
3
0
1
2
3
5
-2
1
Забитые 3
Пропущеные 5
Разница -2
Результаты последних матчей: П П Н
13
Верес Верес Вер
3
0
1
2
1
6
-5
1
Забитые 1
Пропущеные 6
Разница -5
Результаты последних матчей: П П Н
14
Львов Львов Льв
3
0
1
2
2
8
-6
1
Забитые 2
Пропущеные 8
Разница -6
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15
Черноморец Черноморец Чер
3
0
0
3
2
9
-7
0
Забитые 2
Пропущеные 9
Разница -7
Результаты последних матчей: П П П
16
Ингулец Ингулец Инг
3
0
0
3
2
9
-7
0
Забитые 2
Пропущеные 9
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И
Г
О
1
Десна
3
7:1
9
2
Ворскла
3
8:3
7
3
Днепр-1
3
7:3
7
4
Динамо
2
6:1
6
5
Металлист 1925
3
5:4
6
6
Александрия
3
3:2
6
7
Шахтер
3
6:3
6
8
Колос
2
1:0
4
9
Заря
3
6:4
3
10
Минай
1
1:0
3
11
Рух
3
3:5
3
12
Мариуполь
3
3:5
1
13
Верес
3
1:6
1
14
Львов
3
2:8
1
15
Черноморец
3
2:9
0
16
Ингулец
3
2:9
0
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Суббота, 21 августа
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19:30
19:30
Воскресенье, 22 августа
17:00
19:30
21:30
Понедельник, 23 августа
19:30
Медальный зачет Токио-2020
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Япония ЯпонияJP
27
14
17
58
4
flag Великобритания ВеликобританияGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралия АвстралияAU
17
7
22
46
7
flag Нидерланды НидерландыNL
10
12
14
36
8
flag Франция ФранцияFR
10
12
11
33
9
flag Германия ГерманияDE
10
11
16
37
10
flag Италия ИталияIT
10
10
20
40
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