Динамо – Минай: онлайн-трансляція матчу чемпіонату України

Переможець УПЛ проведе перенесений матч чемпіонату і в разі перемоги обжене в таблиці Шахтар

Євген Селезньов і компанія спробують зупинити Динамо / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

У середу відбудеться перенесений матч 1-го туру чемпіонату України. У Києві Динамо прийме ужгородський Минай. Гра відбудеться на стадіоні НСК Олімпійський. Початок поєдинку – 19:30.

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ОНЛАЙН МАТЧУ ДИНАМО – МИНАЙ

Обидві команди поки не втрачали очки в чемпіонаті України, однак і зіграли вони не всі поєдинки. Динамо зуміло впевнено здолати в другому турі Верес (4:0), а в неділю обіграло в гостях Зорю (2:1).

Минай же поки провів лише один матч, адже крім гри з Динамо УПЛ перенесла ще й дуель закарпатців з Колосом через участь команди Костишина в Лізі Конференцій. У своїй поки єдиній грі сезону Минай вирвав перемогу у Олександрії.

Перемога в звітному матчі допоможе команді Кобіна наздогнати Динамо і Шахтар в таблиці. У свою чергу успіх команди Луческу гарантує киянам першу сходинку в чемпіонаті України, адже максимум в трьох турах поки набирала лише Десна.

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Історія особистих зустрічей. Динамо і Минай провели всього чотири очні зустрічі і всі вони завершилися на користь киян. У 2018 і 2020 роках столична команда перемагала закарпатців в Кубку України (3:1 і 2:0 відповідно). А в минулому сезон підопічні Луческу двічі знищили новачка УПЛ із загальним рахунком 7 0.

Прогноз букмекерів. На їхню думку, Динамо є беззаперечним фаворитом зустрічі. Коефіцієнт на успіх киян становить всього 1.12, тоді як на перемогу Миная – 27.00. Нічия ж оцінена коефіцієнтом 8.10.

Де дивитись. Поєдинок в прямому ефірі покаже телеканал 2+2. Старт прямої трансляції – о 19:25. Також гру можна подивитися на інтернет-сервісі OLL.TV.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ

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