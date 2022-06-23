Шахтар знищують агенти! Як на клубі наживаються під час війни

Генеральний директор донеччан Сергій Палкін розповів, як представники гравців намагаються безкоштовно вкрасти футболістів у клубу

Сергій Палкін розповів про складну ситуацію з легіонерами

Вже 20 серпня планується старт нового футбольного сезону в Україні. Очікується, що матчі УПЛ будуть проводитися на території нашої країни, попри війну що триває.

З огляду на цей факт багато легіонерів захочуть змінити клуб. У цьому їм допоможе правило від ФІФА, яке дозволяє іноземцям в УПЛ призупиняти контракти до літа 2023 року.

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Про важкі наслідки війни для українського футболу розповів генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін в інтерв'ю The Athletic. Також функціонер розповів про негарну поведінку агентів у цій ситуації.

"Цього літа трансферний ринок для нас повністю змінився. Сьогодні ми не купуємо гравців, але ми можемо продати їх. Що ми можемо запропонувати іноземним гравцям на даний момент? Ми граємо в Лізі чемпіонів, але невідомо, де проводитимемо матчі. Якщо ми гратимемо УПЛ за кордоном, то зможемо зберегти деяких легіонерів. Якщо ні – шансів нема. Ніхто не приїде грати до України. Скільки гравців піде? Це залежить від ринку. Думаю, що 95% українських гравців ми втримаємо. Щодо легіонерів – я ще не знаю. Ідуть складні переговори.

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Деякі агенти знищують нас, вони намагаються вкрасти гравців. Вони грають у ігри, зв'язуються з клубами та кажуть не платити Шахтарю, розривають договори. Ви не можете уявити, що відбувається. Агенти приходять до клубів та кажуть не платити нам, адже гравці стануть вільними агентами. Просто заплатити їм по 10 мільйонів євро та забути про клуб. Дехто очікував, що ФІФА видасть якийсь документ, за яким усі іноземні гравці в Україні стануть вільними агентами. Це неможливо, вони намагаються маніпулювати ситуацією. ФІФА має озвучити свою позицію з цього приводу.

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Сподіваюся, це допоможе українському футболу. Якщо ні – це буде катастрофа, а для ФІФА – ганьба. Президент нашої федерації зв'язався з президентом ФІФА Джанні Інфантіно. Вважаю, рішення буде розумним та підтримає український футбол. У цей час клубам потрібна підтримка.

Наразі з легіонерів у Шахтарі на контракті залишаються Ісмаїлі, Додо, Марлон, Маркос Антоніо, Майкон, Манор Соломон, Тете, Педріньо та Лассіна Траоре. Також команду вже покинули Алан Патрік, Фернандо та Давид Нерес.

Згідно з сайтом Transfemarkt, сумарна вартість вищезгаданих гравців складає 139,5 мільйона євро. Це приблизно 87% вартості всіх гравців донеччан (161 млн).