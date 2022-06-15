Згадали про Юзівку! Британський клуб присвятив нову форму Шахтарю та Донецьку (фото)

Валлійська команда Мертір Таун вирішила підтримати не чужий їм Донецьк у цей непростий час

Мертір Таун присвятив форму Шахтарю

Цивілізований світ активно підтримує Україну у війні проти фашистської Росії. У футбольному світі також команди солідарні з нашою країною та висловлюють нам підтримку.

Оригінальною акцією відзначився валлійський клуб Мертір Таун. Команда з містечка Мертір-Тідвіл виступає в Національній Лізі Англії в Південному дивізіоні. Це сьомий рівень англійської футбольної системи.

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Клуб та його технічний спонсор Joma, яка також проектує форму для збірної України, представили нове виїзне екіпірування команди на сезон 2022/2023. Зроблено її в помаранчевих кольорах на підтримку Донецька та головного клубу міста Шахтаря.

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Офіційний сайт Мертир Таун зазначає, що помаранчеві футболки та шорти символізують зв'язок між містами та надію на світ у всій Україні. Валлійці вірять, що їхня нова форма стане символом мирного та квітучого майбутнього нашої країни.

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Зазначимо, що між містами є зв'язок та на промисловому рівні. У XIX столітті житель Мертир-Тідвіла Джон Хьюз разом із сотнею "гірників" з Уельсу вирушив до Донецька будувати металургійний завод. На честь нього тоді місто назвали Юзівкою (Hughesovka).

Там Джон розпочав виробництво чавуну, а працівники з Уельсу продовжили приїжджати до Донецька вже у ХХ столітті. Тепер два регіони продовжують мати спільний промисловий зв'язок.