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Шахтер уничтожают агенты! Как на клубе наживаются во время войны

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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23 июня, 12:02
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Генеральный директор донетчан Сергей Палкин рассказал, как представители игроков пытаются бесплатно украсть футболистов у клуба
Сергей Палкин рассказал о сложной ситуации с легионерами
Сергей Палкин рассказал о сложной ситуации с легионерами

Уже 20 августа планируется старт нового футбольного сезона в Украине. Ожидается, что матчи УПЛ будут проводиться на территории нашей страны, несмотря на продолжающуюся войну.

Учитывая этот факт, многие легионеры захотят сменить клуб. В этом им поможет правило от ФИФА, которое позволяет иностранцам в УПЛ приостанавливать контракты до лета 2023 года.

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О тяжелых последствиях войны для украинского футбола поведал генеральный директор Шахтера Сергей Палкин в интервью The Athletic. Также функционер рассказал о некрасивом поведении агентов в этой ситуации.

"Этим летом трансферный рынок для нас полностью поменялся. Сегодня мы не покупаем игроков, но мы можем продать их. Что мы можем предложить иностранным игрокам на данный момент? Мы играем в Лиге чемпионов, но неизвестно, где будем проводить матчи.

Если мы будем играть УПЛ за границей, то сможем сохранить некоторых легионеров. Если нет – шансов нет. Никто не приедет играть в Украину. Сколько игроков уйдет? Это зависит от рынка. Думаю, 95% украинских игроков мы удержим. По легионерам – я еще не знаю. Идут сложные переговоры.

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Некоторые агенты уничтожают нас, они пытаются украсть игроков. Они играют в игры, связываются с клубами и говорят не платить Шахтеру, разрывают договора. Вы не можете представить, что происходит. Агенты приходят к клубам и говорят не платить нам, ведь игроки станут свободными агентами. Просто заплатить им по 10 миллионов евро и забыть о клубе.

Некоторые ожидали, что ФИФА выдаст некий документ, по которому все иностранные игроки в Украине станут свободными агентами. Это невозможно, они пытаются манипулировать ситуацией. ФИФА должна озвучить свою позицию по этому поводу.

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Надеюсь, это поможет украинскому футболу. Если нет – это будет катастрофа, а для ФИФА – позор. Президент нашей федерации связался с президентом ФИФА Джанни Инфантино. Считаю, решение будет разумным и поддержит украинский футбол. В это время клубам нужна поддержка".

На данный момент из легионеров в Шахтере на контракте остаются Исмаили, Додо, Марлон, Маркос Антонио, Майкон, Манор Соломон, Тете, Педриньо и Лассина Траоре. Также команду уже покинули Алан Патрик, Фернандо и Давид Нерес.

Согласно сайту Transfemarkt, суммарная стоимость выше названных игроков составляет 139,5 миллиона евро. Это примерно 87% от стоимости всех игроков донетчан (161 млн).

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