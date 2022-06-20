Шахтер заработал миллионы на игроке, который за них ни разу не сыграл

Донецкий клуб попрощался с Давидом Нересом, который так и не успел дебютировать за команду. Бразилец продолжит карьеру в Бенфике

Давид Нерес стал игроком Бенфики / Фото: SLBenfica

Уже в конце августа намечается старт нового сезона в чемпионате Украины по футболу. Проводит его собираются на территории нашей страны несмотря на военное положение.

УПЛ наверняка будет лишена множества легионеров, которые не захотят приезжать в воюющую страну. Так, сегодня стало известно, что Шахтер продал Бенфике своего форварда Давида Нереса. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

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Футболист сборной Бразилии перешел в стан "горняков" этой зимой из Аякса, однако из-за войны не успел сыграть ни одного официального матча за клуб. С португальцами Давид подписал контракт на пять лет.

По сообщениям СМИ, трансфер обошелся Бенфике в 15,3 миллиона евро, а клаусула 25-летнего нападающего составит 100 миллионов. Что интересно, сами "горняки" покупали Давида у Аякса за 12 миллионов, поэтому дончане остались еще и в плюсе.

В составе "орлов" Нерес призван заменить Дарвина Нуньеса, который за сумасшедшие 75 млн евро перешел в Ливерпуль. К слову, в Бенфике бразилец станет конкурентом игрока сборной Украины Романа Яремчука.