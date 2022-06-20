Ограбление во время войны. Клуб Реброва собирается подписать капитанов Динамо и Шахтера

Андрей Пятов и Сергей Сидорчук могут стать игроками Аль-Айна. Оба футболиста имеют право покинуть Украину в статусе многодетных отцов

Сергей Ребров хочет пригласить Сергея Сидорчука и Андрея Пятова в Аль-Айн

В прошлом сезоне Сергей Ребров добился успеха с клубом Аль-Айн из ОАЭ. Команда при украинце стала чемпионом и обладателем Кубка страны.

На самого Реброва там возлагают большие надежды. Владельцы готовы усилить команду, а украинский коуч не против переманить к себе звезд УПЛ. Недавно сообщалось, что Педриньо может перейти в Аль-Айн.

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Теперь же ряд украинских СМИ сообщают об интересе клуба к капитанам Динамо и Шахтера. По информации Telegram-канала "БОМБАРДИР", Ребров заинтересован в услугах Сергея Сидорчука, у которого контракт с киевлянами истекает в 2023 году.

Полузащитник сборной Украины Сергей Сидорчук / Фото: REUTERS

Также Футбол 24 сообщил, что Аль-Айн положил глаз на Андрея Пятова. Кипер постепенно теряет место в основе Шахтера, проигрывая конкуренцию Анатолию Трубину. К тому же, у самого Андрея договор также заканчивается через год.

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Андрей Пятов / Фото: Reuters

Важным фактором является и тот факт, что оба игрока являются многодетными отцами. Пятов воспитывает троих детей, а у Сидорчука их четыре. Это дает им право без лишних проблем покинуть Украину.