Футболист Шахтера едва не потерял сына из-за внезапного приступа

Двухлетний сын Майкона мог умереть из-за фебрильного приступа, но парню успели помочь в больнице

Майкон помог спасти сына от приступа

В марте Шахтер отдал своего полузащитника Майкона в аренду. Из-за срыва УПЛ по причине войне бразилец решил на полгода уйти в Коринтианс.

В середине июня у игрока едва не случилось трагическое событие. Жена футболиста Лиара Войнович рассказала, что их двухлетний сын Зайон пережил фебрильный приступ.

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Малыш резко почувствовал себя плохо ночью во время визита к родителям жены. Тесть Майкона заметил, как его внук постоянно кричал и лихорадил (температура поднялась до 40 градусов).

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Зайона экстренно доставили в отделение скорой медицинской помощи. Позже Лиара Войнович отметила, что приступ удалось преодолеть. При этом сам Майкон вел себя спокойно и максимально способствовал скорейшей помощи сыну.

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Нынче хавбек лечится, пропустив последние пять матчей Коринтианса. Всего за три месяца Майкон наиграл 15 матчей за бразильский клуб, забив два гола в Копа Либертадорес.

Отметим, что в Шахтер бразилец перешел как раз из Коринтианса в 2018 году. За донецкий клуб футболист провел 98 матчей, забив 8 голов и отдав 7 ассистов. За это время он дважды выиграл УПЛ, а также по разу Кубок и Суперкубок Украины.