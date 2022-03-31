В компанию к Мораесу. Коринтианс арендовал еще одного лидера Шахтера

Опорный полузащитник донецкого Шахтера будет выступать за бразильский клуб на правах аренды

Майкон вернулся в Коринтианс / Фото: Коллаж: Сегодня

Чемпионат Украины ушел на длительный перерыв из-за военного вторжении Российской Федерации в Украину. Благодаря решению ФИФА игроки из УПЛ могут подписывать временные контракты.

Воспользовался этим правом и опорный хав "горняков" Майкон.

Реклама

Бразильский футболист продолжит карьеру в Коринтиансе, где будет выступать на правах аренды до конца 2022 года.

Майкон – воспитанник Коринтианса, за первую команду которого дебютировал в 18-летнем возрасте. В составе "мушкетеров" он провел 89 матчей, забил 7 мячей и становился в 2017 году чемпионом Бразилии.

Реклама

Додо и Майкон в сборной Бразилии U23

С лета 2018 года Майкон – футболист Шахтера. Центральный полузащитник провел за "горняков" во всех турнирах 98 поединков и отличился 8 забитыми голами. С командой он дважды выиграл чемпионат (2019, 2020), по разу – Кубок (2019) и Суперкубок Украины (2021).

Майкон / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Реклама

Ранее мы сообщали, что состав Коринтианса пополнил еще один экс-игрок Шахтера. Нападающий Жуниор Мораес помог своей новой команде выйти в полуфинал Лиги Паулисты.