Экс-игрок сборной Украины дебютировал за бразильский клуб

Чемпионат Украины ушел на длительную паузу из-за вторжения России на нашу территорию. Многие футболисты вынуждены были искать себе новые клубы.
Бывший форвард сборной Украины и донецкого Шахтера Жуниор Мораес на правах свободного агента перешел в бразильский клуб Коринтианс.
Дебют украинского бразильца пришелся на матч 1/4 чемпионата штата Сан-Паулу, в котором "черно-белые" играли против Гуарани.
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34-летний футболист отыграл 30 минут поединка. Мораес вышел на поле вместо экс-горняка Виллиана. Основное время матча закончилось со счетом 1:1, а в серии пенальти точнее были футболисты Коринтианса.
Свой пенальти реализовал и Жуниор Мораес, отметив таким образом дебют за свою новую команду.
Estreou com personalidade!— Corinthians (@Corinthians) March 25, 2022
Bateu, fez e entendeu o que é ser Corinthians!
Rodrigo Coca / Ag. Corinthians#ClassificaçãoGIGANTE#DiaDeCorinthians#VaiCorinthianspic.twitter.com/tem64ZnwdY
Отметим, что, кроме Мораеса и Виллиана, в составе "черно-белых" выступают еще два игрока, хорошо знакомых украинским болельщикам, – экс-днепрянин Жулиано и бывший игрок Карпат Данило Авелар.
É oficial: eu não morro nunca mais! ESTAMOS NA SEMI!#ClassificaçãoGIGANTE#DiaDeCorinthians#VaiCorinthianspic.twitter.com/E60YPc84t4— Corinthians (@Corinthians) March 25, 2022