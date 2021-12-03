Шахтар – Львів: де дивитись матч чемпіонату України

У п'ятницю, 3 грудня, донецький Шахтар прийматиме Львів у стартовому матчі 17-го туру чемпіонату України. Дивитися поєдинок можна на ТБ та в інтернеті

Шахтар VS Львів / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Поєдинок розпочнеться о 17:00. Шахтар – Львів трансляція онлайн вже доступна на нашому сайті.

Де дивитись матч Шахтар Львів

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Футбол-1, субота, 11:55 (повтор)

Шахтар йде на другому місці в турнірній таблиці Прем'єр-ліги, але поступається Динамо лише за різницею голів.

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Протистоятиме сьогодні їм 12-а команда чемпіонату України. Щоправда, Львів зараз набрав хід, здобувши дві перемоги поспіль перед поїздкою до Києва.

Більше Позиція Команда І В Н П Заб. Пр. Різн. О Результати останніх матчів 1 Динамо Дин 16 13 2 1 43 8 35 41 Забиті 43 Пропущені 8 Різниця 35 Результати останніх матчів: В В П В В 2 Шахтар Шах 16 13 2 1 41 8 33 41 Забиті 41 Пропущені 8 Різниця 33 Результати останніх матчів: В В В В В 3 Дніпро-1 Дні 16 11 1 4 29 16 13 34 Забиті 29 Пропущені 16 Різниця 13 Результати останніх матчів: В В В В П 4 Зоря Зор 16 10 2 4 35 18 17 32 Забиті 35 Пропущені 18 Різниця 17 Результати останніх матчів: В П В В В 5 Ворскла Вор 16 9 4 3 29 17 12 31 Забиті 29 Пропущені 17 Різниця 12 Результати останніх матчів: П В В Н П 6 Десна Дес 16 7 3 6 18 22 -4 24 Забиті 18 Пропущені 22 Різниця -4 Результати останніх матчів: В П В П Н 7 Олександрія Оле 16 6 5 5 15 14 1 23 Забиті 15 Пропущені 14 Різниця 1 Результати останніх матчів: П П В Н Н 8 Верес Вер 16 6 4 6 14 16 -2 22 Забиті 14 Пропущені 16 Різниця -2 Результати останніх матчів: П В П Н В 9 Металіст 1925 Мет 16 6 1 9 16 26 -10 19 Забиті 16 Пропущені 26 Різниця -10 Результати останніх матчів: П П П П В 10 Колос Кол 16 5 3 8 11 22 -11 18 Забиті 11 Пропущені 22 Різниця -11 Результати останніх матчів: В Н В П П 11 Рух Рух 15 4 4 7 15 20 -5 16 Забиті 15 Пропущені 20 Різниця -5 Результати останніх матчів: В П П Н Н 12 Львів Льв 16 4 4 8 12 23 -11 16 Забиті 12 Пропущені 23 Різниця -11 Результати останніх матчів: В В П В Н 13 Чорноморець Чор 16 2 5 9 17 36 -19 11 Забиті 17 Пропущені 36 Різниця -19 Результати останніх матчів: П П В Н Н 14 Минай Мин 16 1 7 8 11 25 -14 10 Забиті 11 Пропущені 25 Різниця -14 Результати останніх матчів: П Н Н П П 15 Інгулець Інг 15 2 4 9 11 26 -15 10 Забиті 11 Пропущені 26 Різниця -15 Результати останніх матчів: П Н П Н П 16 Маріуполь Мар 16 2 1 13 18 38 -20 7 Забиті 18 Пропущені 38 Різниця -20 Результати останніх матчів: П П В П П

Втім, на думку букмекерів, шансів у Львова у матчі проти Шахтаря немає: коефіцієнт на перемогу команди Роберто де Дзербі – 1.09, на нічию – 10.00, на перемогу Львова – 29.00.

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Сьогодні Шахтар знову не зможе розраховувати на Ісмаїлі та Фернандо, зате повернулися до ладу Судаков та Степаненко. До речі, вже тренується з основою Жуніор Мораєс, але він поки що не готовий виходити на поле.

У Львова через дискваліфікацію поєдинок пропустить головний півзахисник Іван Брікнер.

Дивіться, як Шахтар та Львів грали між собою у першому колі: