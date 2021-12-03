Шахтар – Львів: де дивитись матч чемпіонату України

У п'ятницю, 3 грудня, донецький Шахтар прийматиме Львів у стартовому матчі 17-го туру чемпіонату України. Дивитися поєдинок можна на ТБ та в інтернеті
Шахтар VS Львів / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"
Поєдинок розпочнеться о 17:00. Шахтар – Львів трансляція онлайн вже доступна на нашому сайті.
Де дивитись матч Шахтар Львів
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- Футбол-1, субота, 11:55 (повтор)
Шахтар йде на другому місці в турнірній таблиці Прем'єр-ліги, але поступається Динамо лише за різницею голів.
Протистоятиме сьогодні їм 12-а команда чемпіонату України. Щоправда, Львів зараз набрав хід, здобувши дві перемоги поспіль перед поїздкою до Києва.
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16
13
2
1
43
8
35
41
Забиті
43
Пропущені
8
Різниця
35
Результати останніх матчів:
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2
16
13
2
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Забиті
41
Пропущені
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Різниця
33
Результати останніх матчів:
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Забиті
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13
Результати останніх матчів:
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35
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17
Результати останніх матчів:
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Забиті
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Результати останніх матчів:
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15
Пропущені
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Результати останніх матчів:
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В
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8
16
6
4
6
14
16
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Забиті
14
Пропущені
16
Різниця
-2
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В
П
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6
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16
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17
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-14
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Н
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15
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11
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Результати останніх матчів:
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16
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Результати останніх матчів:
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Втім, на думку букмекерів, шансів у Львова у матчі проти Шахтаря немає: коефіцієнт на перемогу команди Роберто де Дзербі – 1.09, на нічию – 10.00, на перемогу Львова – 29.00.
Сьогодні Шахтар знову не зможе розраховувати на Ісмаїлі та Фернандо, зате повернулися до ладу Судаков та Степаненко. До речі, вже тренується з основою Жуніор Мораєс, але він поки що не готовий виходити на поле.
У Львова через дискваліфікацію поєдинок пропустить головний півзахисник Іван Брікнер.
Дивіться, як Шахтар та Львів грали між собою у першому колі: